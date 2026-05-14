Mới đây, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tại Malaysia được tìm thấy đã tử vong ở dưới cống thoát nước sau vụ tai nạn nghi do một chiếc ô tô màu đen tông rồi bỏ chạy. Tài xế được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Thông tin được đăng tải trên tờ Mothership cho biết vụ việc được phát hiện vào rạng sáng thứ Tư, ngày 13 tháng 5 vừa qua tại Jalan Kapar, Batu 5, thành phố Klang của Malaysia. Người đàn ông nằm bên dưới cống thoát nước cách mặt đường khoảng 2 mét.

Theo trợ lý giám đốc điều hành Ahmad Mukhlis Mukhtar của Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Selangor, sở này nhận được cuộc gọi về vụ việc lúc 3 giờ 23 phút sáng, theo báo Free Malaysia Today (FMT). “Bảy sĩ quan và nhân viên trên một xe cứu hỏa từ trạm Kapar đã được điều động đến hiện trường,” ông Ahmad cho biết.

Hiện trường vụ việc.

Đội cứu hỏa đến hiện trường khoảng năm phút sau đó và tìm thấy nạn nhân, được cho là khoảng 30 tuổi, theo báo The Star. Các nhân viên cứu hỏa sau đó đã đưa nạn nhân lên cáng trước khi nhân viên Bộ Y tế xác nhận rằng ông đã tử vong tại hiện trường.

Trưởng cảnh sát Klang Utara, ông S Vijaya Rao, cho biết nạn nhân được cho là một công dân Bangladesh và đã bị một chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) tông phải trong một vụ tai nạn rồi bỏ chạy, theo FMT. Nạn nhân cũng được cho là một nhà thầu của Air Selangor đang thực hiện công việc ở khu vực lân cận.

“Điều tra sơ bộ cho thấy vụ việc xảy ra khi một chiếc SUV màu đen đang di chuyển từ Klang về hướng Kapar được cho là đã mất lái rồi đâm vào một người đi bộ bên vệ đường. Do va chạm, người đàn ông bị hất văng xuống cống, trong khi tài xế bỏ trốn khỏi hiện trường. Nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại chỗ do chấn thương bụng nghiêm trọng", ông Rao cho biết.

Vụ việc hiện đang được điều tra theo Điều 41(1) của Luật Giao thông đường bộ Malaysia năm 1987.

(Theo Mothership)