Ngày 14/5, bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du ( tỉnh Nghệ An ) cho biết, sau khi được thăm khám tại trạm y tế xã, cháu N.H.Th. (12 tuổi) được gia đình chuyển tới Trung tâm y tế Tân Kỳ (Nghệ An) để tiện chăm sóc và điều trị . Th. là cháu bé nghi bị bố và mẹ kế bạo hành gây ra nhiều vết thương trên cơ thể.

Các cơ quan đoàn thể đến thăm hỏi cháu Th. sau vụ việc nghi bị bố và mẹ kế bạo hành.

Theo bác sĩ Trần Kim Thành, qua kiểm tra ban đầu, cháu Th. bị thương phần mềm, chủ yếu là các vết bầm tím ở nhiều vùng trên cơ thể như mặt, đùi, chân, tay. Mắt cháu bị sưng, bầm tím. Ngoài ra có nhiều vết thương cũ đã hình thành sẹo. “Ý thức tiếp xúc của cháu tốt nhưng tâm lý còn hoảng sợ. Đặc biệt là khi cháu nhắc về chuyện bị đánh”, bác sĩ Thành nói.

Đang chăm sóc con trai tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ, chị Nguyễn Thị H. (31 tuổi) cho biết, sau khi vợ chồng ly hôn, cháu Th. ở với bố, còn chị nuôi người con thứ 2. Ngày 13/5, khi nghe tin con bị bạo hành, chị đã đến trụ sở Công an xã Vân Du để làm việc và chăm sóc con trai. Cháu Th. sau đó được chị H. đưa đến điều trị tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

Kể lại với mẹ ruột và người thân, cháu Th. cho biết bị bố và mẹ kế đánh do rửa bát, quét nhà không sạch.

Gặp lại mẹ, cháu Th. kể về những lần bị bố và mẹ kế đánh do rửa bát, quét nhà không sạch. “Cháu kể nhiều lần bị bố dùng thanh nan giường, cây roi đánh đập, mẹ kế đánh và tát vào mặt vì rửa bát, quét nhà không sạch. Mấy hôm trước mắt cháu sưng nhìn mờ, hôm nay có đỡ hơn nhưng vẫn còn đau. Nhắc đến bị đánh, cháu vẫn còn hoảng sợ”, chị Nguyễn Thị H. nói và trình bày nguyện vọng được cơ quan chức năng cho phép nuôi và chăm sóc con trai.

“Tôi và con gái ở xa cháu. Lâu nay cũng có nghe thông tin cháu bị bố và mẹ kế đánh. Tôi cũng chỉ nghĩ, có thể cháu chưa ngoan, bố mẹ dạy cháu bằng đòn roi bình thường, nào ngờ như vậy”, bà Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi, bà ngoại cháu Th.) nói.

Vụ việc đang được Công an xã Vân Du củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Ông Nguyễn Văn Khương (Xóm trưởng kiêm Tổ trưởng An ninh xóm 7, xã Vân Du) cho hay, nhiều lần nghe thông tin cháu Th. bị bố và mẹ kế đánh nên xóm đã đến kiểm tra. Tuy nhiên những lần đó không để lại dấu vết thương tích trên cơ thể nên xóm chỉ lập biên bản, yêu cầu cam kết dừng việc đánh đập con.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Minh Sỹ - Bí thư Đảng ủy xã Vân Du cho biết, sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo xã cùng các tổ chức đoàn thể đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên tinh thần cháu để ổn định tâm lý và tiếp tục học tập, sinh hoạt bình thường.

Như đã đưa tin, trước đó vào ngày 12/5, cháu N.H.Th. (12 tuổi, trú xóm 7, xã Vân Du) tìm đến người cô là bà Phan Thị Tuyết (43 tuổi) vừa khóc vừa cầu cứu. Th. kể với cô rằng thời gian em ở chung với bố mà mẹ kế thường xuyên bị đánh đập.

Khi đưa cháu về nhà kiểm tra, bà Tuyết phát hiện mắt cháu bé bị thâm, sưng to. Ở chân, tay và mông cháu bé xuất hiện nhiều vết bầm tím. Bà Tuyết sau đó đã livestream lên mạng xã hội facebook đồng thời trình báo sự việc lên Công an xã Vân Du. Trong video trên mạng xã hội, cháu Th. liên tục khóc và kể về những lần bị đánh trước đó.

Sau khi nắm bắt thông tin, Công an xã Vân Du đã mời những người liên quan lên trụ sở để xác minh làm rõ.

Vụ việc đang được Công an xã Vân Du củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.