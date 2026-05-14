Ngày 13/5, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh bé trai với một bên mắt bầm tím, sưng húp, trên người xuất hiện nhiều vết thâm tím, sẹo nghi do bị đánh đập. Người đăng tải cho biết em thường xuyên bị người thân đánh đập. Bé trai xuất hiện trong clip được xác định là em N.H.Th. (học lớp 6, trú tại xã Vân Du, Nghệ An).

Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, đồng thời hỗ trợ ổn định tâm lý và cuộc sống cho cháu bé.

Thông tin trên báo Phụ Nữ Việt Nam, ông Thái Minh Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (Nghệ An), cho biết gia đình cháu Th. có nhiều khó khăn và phức tạp. Sau khi bố mẹ ly hôn, Th. sống cùng bố, còn em gái ở với mẹ. Thời gian đầu, cháu Th. sống cùng bố, mẹ kế và bà nội (mẹ nuôi của bố). Tuy nhiên, trong quá trình chung sống phát sinh mâu thuẫn nên bố, mẹ kế của Th. cùng cháu ra ở riêng.

Người mẹ kế trong vụ việc là chị T.T.H. (SN 1989), người địa phương. Qua lời kể của Th. và quá trình làm việc ban đầu của cơ quan chức năng, bước đầu xác định trước đây chị H. từng nhiều lần có hành vi tác động đến con trai riêng của chồng.

Hình ánh bé trai với nhiều vết bầm tím trên người gây xôn xao dư luận. (Ảnh cắt từ clip)

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của cháu Th., sáng nay (14/5), thông tin trên Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Trần Kim Thành - Trạm trưởng Trạm y tế xã Vân Du, Nghệ An - cho biết sau khi được thăm khám ban đầu tại địa phương, cháu Th. đã được gia đình chuyển tới Trung tâm Y tế Tân Kỳ để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ Thành, qua kiểm tra, trên cơ thể cháu xuất hiện nhiều vết thương phần mềm, bầm tím ở vùng mặt, chân tay và đùi. Đáng chú ý, có không ít vết thương cũ đã để lại sẹo. Hiện bà Nguyễn Thị Vinh (54 tuổi, bà ngoại Th.) đang chăm sóc cháu ở Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

Kể thêm trên Tuổi Trẻ, bà ngoại cháu Th. cho hay cháu nói mình thường xuyên bị bố và mẹ kế đánh chỉ vì những lỗi nhỏ trong sinh hoạt như rửa bát chưa sạch hay quét nhà chưa kỹ... Bà Vinh có nguyện vọng được đưa cháu về chăm sóc sau khi sức khỏe và tâm lý của cháu Th. được ổn định trở lại. Sau buổi làm việc với cơ quan công an, anh N.H.H. (bố của cháu Th.) đã gửi lời xin lỗi tới gia đình bên ngoại về sự việc xảy ra.

Vụ việc trên khiến dư luận không khỏi xót xa khi một đứa trẻ ở tuổi đến trường lại phải mang trên người nhiều vết thương cả thể xác lẫn tinh thần. Điều dư luận mong chờ lúc này không chỉ là kết quả điều tra rõ ràng từ cơ quan chức năng mà còn là một môi trường sống an toàn, ổn định để bé trai sớm hồi phục. Với trẻ nhỏ, những tổn thương từ gia đình thường để lại ám ảnh rất lâu dài, vì vậy sự quan tâm và bảo vệ kịp thời là điều cần thiết hơn bao giờ hết.