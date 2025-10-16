Bí đỏ là thực phẩm bình dân nhưng cực giàu dinh dưỡng. Nhờ chất xơ, các loại vitamin (AB,C), khoáng chất (sắt, kẽm, kali...) và nhiều chất chống oxy hóa (beta-caroten, lutein, zeaxanthin...) mà loại quả này tốt cho tiêu hóa, thị lực, bảo vệ tim mạch, chống ung thư. Đây cũng là thực phẩm yêu thích, thường ăn khi muốn giảm cân của Zitong - một giáo viên tiểu học ở Chiết Giang (Trung Quốc).

Ảnh minh họa

Ở tuổi 28, Zitong được mọi người xung quanh nhận xét là sống lành mạnh. Cô ngày nào cũng tự nấu ăn, chỉ ăn ngoài khi liên hoan hoặc vì công việc. Ở một mình nhưng sáng nào cô cũng dậy chuẩn bị bữa sáng rồi nấu cơm trưa mang tới chỗ làm. Buổi tối trở về nhà, dù muộn cô cũng nấu ăn, dọn dẹp, đọc sách rồi mới đi ngủ.

Vốn là người "phàm ăn", Zitong cho biết mình ăn món gì cũng thấy ngon miệng, rất dễ tăng cân nên luôn phải kiểm soát. Nhưng mấy tháng gần đây, cô luôn cảm thấy chán ăn, ăn một chút đã no, trong người mệt mỏi. Lúc đầu, Zitong mừng vì như vậy sẽ dễ giảm cân hơn, nhưng tình trạng ngày càng tệ. Cô khổ sở vì nhưng cơn đau bụng âm ỉ, hay nôn mửa, sụt cân nhanh và da vừa vàng vừa xấu.

Zitong vẫn cho rằng đó là vì mình ăn quá nhiều bí đỏ nên da vàng, các triệu chứng khác do ăn ít và căng thẳng công việc. Phải đến khi mắt cũng trở nên vàng, người lúc nào cũng lờ đờ vì mệt, cô mới quyết định đi thăm khám. Có điều cô không ngờ, tình trạng mà cô cho rằng suy nhược cơ thể thường gặp lại là triệu chứng của ung thư gan.

Ảnh minh họa

Khối u gan khi khi được phát hiện đã phát triển tới đường kính 5cm, chỉ số alpha-fetoprotein tăng cao tới 460ng/L. Zitong càng sốc hơn khi qua một loạt phân tích, điều tra lối sống, bác sĩ kết luận nguyên nhân gây ung thư từ món bí đỏ cô ăn gần như mỗi ngày.

Kiểu ăn bí đỏ dễ gây ung thư nhưng nhiều người không biết

Bác sĩ điều trị của Zitong cho biết, bí đỏ vốn tốt, nhưng không phải ăn thế nào cũng tốt. Chính cách ăn sai lầm của cô đã nhen nhóm tế bào ung thư gan từ lâu mà chẳng hay.

Vì thích bí đỏ, lại thấy nó giá rẻ, có tác dụng giảm cân, nấu được nhiều món nên Zitong thường tích trữ trong nhà rất nhiều. Phần lớn là do bố mẹ, họ hàng ở quê trồng gửi lên thành phố cho. Lâu lâu cô cũng mua ngoài chợ hoặc siêu thị với lượng lớn cho rẻ.

Vấn đề nằm ở chỗ, bí đỏ cô mua ngoài chợ hay siêu thị thường là loại dập nát, sắp hỏng hoặc bị cắt phần thối hỏng nên có giá rẻ. Mỗi lần người nhà gửi bí tự trồng lên cũng rất nhiều, ăn không hết lại bảo quản nơi bếp ẩm nên hay bị hư hỏng. Zitong chỉ cắt bỏ phần nấm mốc, thối hỏng rồi nấu ăn như bình thường. Cô nói với bác sĩ: "Ở nhà bố mẹ tôi cũng làm như vậy. Tôi nghĩ nó không ảnh hưởng tới dinh dưỡng, phần không thối hỏng tôi mới ăn nên chắc chắn an toàn".

Tuy nhiên, cô không biết rằng, lúc đó toàn bộ quả đã bị nhiễm độc tố aflatoxin. Là chất cực độc sinh ra bởi nấm mốc, có khả năng gây ung thư gan mạnh nhất trong tự nhiên, được WHO cảnh báo nhiều lần. Nó còn độc hơn thạch tín.

Bác sĩ điều trị của cô cũng nhắc nhở thêm: "Không riêng gì bí đỏ, bất cứ loại thực phẩm nào đã xuất hiện mốc dù chỉ ở 1 góc nhỏ cũng không nên ăn. Việc cắt chỗ hỏng và giữ chỗ lành rất phổ biến nhưng chỉ là cảm giác an toàn giả tạo. Aflatoxin có thể lan ra toàn bộ phần còn lại dù mắt thường không thấy được.

Loại độc tố này không bị phân hủy dù đun nấu ở nhiệt độ cao và có khả năng tích tụ dần trong gan. Khi lượng độc vượt ngưỡng, tế bào gan sẽ tổn thương, dần dẫn đến viêm gan, xơ gan và cuối cùng là ung thư gan. Ngoài ra còn gây nhiều vấn đề sức khỏe khác nếu tích tụ trong thời gian dài".

Ảnh minh họa

Trong khi đó, Zitong đã ăn loại bí đỏ bị nấm mốc này dòng dã ít nhất 3 năm. Nửa năm gần đây giảm cân thì ăn gần như hàng ngày. Cô gái trẻ lúc này mới òa khóc trong hối hận muộn màng.

Theo nhắc nhở của bác sĩ, ngoài thực phẩm mốc thì trong bếp vẫn có nhiều "thủ phạm" phá gan. Thức ăn để qua đêm dễ sinh nitrosamine, hợp chất có thể dẫn đến ung thư gan. Đũa gỗ hay nồi chảo cũ ẩm mốc, bong tróc cũng có thể chứa aflatoxin hoặc kim loại nặng. Dụng cụ nhựa rẻ tiền gặp nhiệt cao còn giải phóng formaldehyde và DEHP, những chất độc tích tụ lâu ngày làm tổn thương gan.