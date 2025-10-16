Anh Lâm (46 tuổi, Tứ Xuyên, Trung Quốc) gần đây được bạn bè và gia đình biết đến như một "hình mẫu về sức khỏe". Vài tháng trước, trong một lần khám sức khỏe, anh bất ngờ phát hiện lượng đường trong máu tăng cao và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường. Ban đầu, anh cảm thấy chán nản, nhưng sau đó đã sớm điều chỉnh lối sống, đặc biệt là bằng cách cam kết ăn khoai môn mỗi ngày.

Vài tháng sau, lượng đường trong máu của anh giảm đáng kể, bác sĩ không khỏi khen ngợi anh vì đã làm tốt. Nhiều người tò mò: Chỉ ăn khoai môn thôi có thể kiểm soát bệnh tiểu đường không?

Vậy anh Lâm đã làm đúng như thế nào? Chỉ ăn khoai môn có thực sự giúp ích không? Bệnh tiểu đường có thể chữa khỏi hoàn toàn sau khi được chẩn đoán không? Hôm nay, chúng ta hãy cùng thảo luận về vấn đề này, bắt đầu từ trải nghiệm của anh ấy nhé!

Bệnh tiểu đường thực chất là gì?

Nói một cách đơn giản, bệnh tiểu đường là vấn đề về khả năng xử lý đường huyết của cơ thể. Nguyên nhân không phải do tiêu thụ quá nhiều đường, mà là do rối loạn chức năng của hệ thống điều hòa insulin. Có 2 loại bệnh tiểu đường: Loại thứ nhất là cơ thể không còn sản xuất insulin nữa. Loại thứ hai là insulin vẫn còn nhưng hoạt động kém hiệu quả. Anh Lâm thuộc loại thứ hai.

Lượng đường trong máu cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến thị lực, thận, hệ thần kinh và các bộ phận khác của cơ thể, thậm chí có thể làm tăng nguy cơ tim mạch và mạch máu não. Do đó, không thể trì hoãn vấn đề này, cũng không thể đánh lừa bằng cách "uống nhiều nước hơn, đi bộ nhiều hơn".

Nhiều người lầm tưởng rằng bệnh tiểu đường có liên quan trực tiếp đến việc "ăn đường". Trên thực tế, bệnh thường liên quan chặt chẽ hơn đến tình trạng kháng insulin, cấu trúc chế độ ăn uống và các vấn đề chuyển hóa.

Bệnh tiểu đường có thể liên quan đến 5 yếu tố

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, anh Lâm đã suy ngẫm về lối sống của mình. Các bác sĩ đã phân tích tình trạng của ông và chỉ ra 5 yếu tố góp phần sau đây, mà nhiều người cũng mắc phải:

1. Lượng carbohydrate nạp vào không cân bằng

Anh Lâm thích ăn cơm, bánh bao hấp và mì xào. Mỗi bữa ăn ông đều ăn nhiều thực phẩm chính, nhưng hiếm khi ăn ngũ cốc nguyên hạt. Theo thời gian, lượng đường trong máu của ông dao động rất lớn, và huyết áp insulin cũng tăng theo.

2. Ăn quá ít rau

Anh ấy thường ăn chủ yếu là thịt, rau chỉ là phần phụ. Kết quả là lượng chất xơ trong chế độ ăn của anh ấy không đủ, và lượng đường trong máu được hấp thụ nhanh hơn, khiến cơ thể không kịp phản ứng và điều chỉnh.

3. Nhịp ăn uống bị rối loạn

Khi bận rộn với công việc, anh thường bỏ 2 bữa ăn, ăn khi đói và ăn no khi no. Giờ ăn không đều đặn khiến việc ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn trở nên khó khăn hơn.

4. Bỏ qua những "bẫy" đồ uống

Anh Lâm thích uống đủ loại đồ uống, đặc biệt là nước ép và trà sữa, những thứ "có vẻ tốt cho sức khỏe". Tuy nhiên, chúng thường chứa nhiều đường. Bản thân anh cũng không ngờ một ly nước ép có thể chứa nhiều đường hơn cả một bát cơm.

5. Bỏ qua các dấu hiệu ban đầu

Thực tế, vài năm trước, anh thường xuyên cảm thấy khát nước và dễ mệt mỏi, nhưng anh luôn nghĩ rằng đó là do "nóng" hoặc "mệt mỏi" nên không đi khám kịp thời. Anh chỉ tỉnh táo khi lượng đường trong máu tăng vọt lên trên 13mmol/L. Lúc này, việc "chú ý" để giải quyết vấn đề không còn là vấn đề nữa.

4 điều anh Lâm đã làm đúng để tiểu đường tránh xa

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, anh Lâmkhông chỉ dựa vào thuốc mà còn thay đổi lối sống. Trong lần tái khám, bác sĩ đã khen ngợi anh vì "đã thực hiện đúng một số điều quan trọng", giúp đưa lượng đường trong máu trở lại mức an toàn hơn.

Việc anh kiên trì ăn khoai môn chắc chắn không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng, mà là một sự điều chỉnh có chọn lọc trong chế độ ăn uống và lối sống tổng thể. Hãy cùng xem xét 4 điều cụ thể mà anh đã làm:

1. Lương thực chính đã thay đổi vị trí và khoai môn đã trở thành một trong những nhân vật chính

Anh Lâm thay thế cơm trắng và mì trắng bằng khoai môn, yến mạch, gạo lứt..., những thực phẩm này giúp no bụng và làm chậm quá trình tăng đường huyết. Khoai môn giàu chất xơ hòa tan, có thể làm chậm quá trình hấp thụ đường. Khoai môn cũng chứa lượng calo vừa phải. Khi ăn kèm với protein, lượng đường trong máu sẽ ít biến động mạnh hơn.

2. Mỗi bữa ăn đều là về sự "phù hợp"

Trước đây, khi ăn, anh chỉ quan tâm đến việc mình đã no hay chưa. Giờ anh đã học được cách ăn rau trước rồi mới đến thực phẩm chính, và mỗi bữa ăn đều kết hợp protein chất lượng cao + chất béo lành mạnh + carbohydrate chậm.

Ví dụ, ăn trứng + sữa đậu nành + khoai môn vào buổi sáng, rau lá xanh + thịt nạc + gạo lứt vào buổi trưa và thêm một ít đậu phụ, rong biển và bí đỏ vào buổi tối.

3. Một thói quen nhỏ sau bữa ăn nhưng hiệu quả không hề nhỏ

Thay vì ngồi nhìn điện thoại sau bữa ăn, anh ấy đã đặt "lời nhắc đi bộ" 10 phút. Ngay cả việc đi bộ quanh nhà cũng tốt hơn nhiều so với việc nằm nghỉ sau bữa ăn. Hành động nhỏ này đã giúp anh ấy giảm lượng đường trong máu tăng đột biến sau bữa ăn, và hiệu quả thậm chí còn đáng kể hơn anh ấy mong đợi.

4. Ngừng ăn theo cảm giác

Anh Lâm bắt đầu học cách đọc danh sách thành phần, hiểu rõ các chỉ số cơ bản như chỉ số đường huyết (GI), hàm lượng đường và chất xơ. Mỗi khi mua đồ uống hoặc đồ ăn vặt, anh đều kiểm tra trước xem đó có phải là "bẫy sức khỏe" hay không. Dần dần, anh không chỉ ý thức hơn về thực phẩm của mình mà còn trở thành "cảnh sát dinh dưỡng" của gia đình.

Nhiều người hoảng sợ khi nghe đến từ "tiểu đường", nghĩ rằng họ cần phải thay đổi cuộc sống một cách triệt để. Nhưng trường hợp của anh Lâm cho thấy, những thay đổi nhỏ, có mục tiêu rõ ràng là dễ thực hiện nhất. Những gợi ý sau đây tuy đơn giản nhưng thiết thực:

- Đừng để bữa sáng trôi qua tay không; tốt nhất là nên ăn những thực phẩm chính có chứa protein.

- Ăn ít nhất 3 loại rau mỗi ngày, càng nhiều màu sắc càng tốt.

- Lương thực chính không nhất thiết phải là gạo. Khoai môn, khoai mỡ và khoai lang đều có thể thay đổi luân phiên.

- Đừng ăn tối quá muộn. Tốt nhất là ăn trong vòng 3 tiếng trước khi đi ngủ.

- Vận động sau mỗi bữa ăn, ngay cả khi chỉ đi bộ tại chỗ.

- Nước là thức uống tốt nhất. Dù nước ép trái cây có tự nhiên đến đâu, cũng đừng uống nó như nước lọc.

- Đừng bỏ hẳn đồ ăn vặt, nhưng hãy chọn những món ăn vặt nhỏ không thêm đường và có chỉ số GI thấp.

(Ảnh minh họa: Internet)