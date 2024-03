Nữ điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai kể lại giây phút cấp cứu cho du khách nước ngoài bị ngừng tim đột ngột: "Chỉ nghĩ đến việc cứu người"

Những ngày vừa qua, đoạn clip ghi lại hình ảnh một du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột khi đi ăn tại nhà hàng ở Đà Nẵng được chia sẻ đã gây xôn xao mạng xã hội.

TKhoảng 20 giờ ngày 24/3 vừa qua trong khi đang ăn cùng với vợ, ông N.J. (quốc tịch Ấn Độ) xuất hiện choáng, đi lại loạng choạng, ngã quỵ xuống đất, mất ý thức, vệ sinh không tự chủ. Chứng kiến sự việc, cô gái đang ngồi ăn cùng bạn ở bàn bên cạnh lao đến kiểm tra mạch cảnh, tri hô nhân viên nhà hàng xung quanh gọi cấp cứu 115 hỗ trợ. Cô gái này ngay sau đó cũng nhanh chóng tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho nạn nhân.

Sau khoảng vài chục lần ép tim ngoài lồng ngực theo chu kỳ thì bệnh nhân có ý thức trở lại, ổn định chức năng sống và được xe cấp cứu 115 Đà Nẵng vận chuyển đến cấp cứu tại một bệnh viện lớn ở địa phương.

Giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông nói trên đi du lịch cùng vợ tại TP Đà Nẵng. Du khách này có tiền sử bệnh lý mạch vành, đã phải phẫu thuật bắc cầu nối chủ vành. 2 ngày nay bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, đang ăn tối cùng vợ thì xuất hiện ngừng tim (ngừng tuần hoàn) và được cấp cứu kịp thời.

Chia sẻ với chúng tôi, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hạ (SN 1995) nhân viên của Trung tâm Cấp cứu A9, BV Bạch Mai - người đã cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim - cho biết, khi đang ngồi ăn với bạn bè trong nhà hàng thì bắt gặp tình huống bất ngờ.

"Người đàn ông khi đứng dậy di chuyển thì bắt đầu bị choáng, bước đi loạng choạng và dần mất đi ý thức. Khi thấy tình huống ấy, mình cùng bạn bè đã nhanh chóng chạy lại kiểm tra. Khi thấy người đàn ông mất đi ý thức, gục xuống thì người vợ đã nhanh chóng chạy đến ôm chặt để đỡ lấy.

Lúc này mình nhanh chóng quàng tay qua cổ bắt mạch thì thấy mạch khá yếu, khó bắt, da nhợt nhạt, dần mất ý thức và vệ sinh không tự chủ".

Vì hai vợ chồng người đàn ông là người nước ngoài không hiểu tiếng Việt nên ngay sau đó, Hạ đã nhanh chóng đỡ người đàn ông, cho nằm xuống sàn và thực hiện ép tim liên tục. "Tình huống lúc ấy rất khẩn cấp, báo động cấp cứu đỏ nên mình phải thực hiện cùng lúc 2 việc là nhanh chóng cấp cứu ngừng tuần hoàn bằng cách ép tim liên tục, đồng thời hô mọi người gọi cấp cứu 115.

Mình thực hiện ép tim đến lần thứ hai thì người đàn ông đã có mạch trở lại và có thể hít thở, sau đó từ từ mở mắt. Thấy vậy, mình nhanh chóng hỏi "Are you ok?" thì thấy người đàn ông gật đầu. Lúc này mọi người mới thở phào".

Hình ảnh nữ nhân viên Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu du khách tại nhà hàng. Ảnh cắt từ video

Theo nữ nhân viên Trung tâm A9, Bệnh viện Bạch Mai, sau khi xe cấp cứu 115 tới cô đã chia sẻ tình trạng của bệnh nhân với các nhân viên y tế và hỗ trợ đưa đến bệnh viện điều trị.

Hạ cho biết đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống cấp cứu ngừng tim như vậy ở ngoài bệnh viện. Nhưng có lẽ bởi vì là "bệnh nghề nghiệp" nên cô đã nhanh chóng xử lý tình huống theo phản xạ và sử dụng những kiến thức chuyên môn của bản thân.

"Mọi chuyện diễn ra như trong phim ấy. Mình không kịp suy nghĩ gì chỉ nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe bệnh nhân, thực hiện kỹ thuật ép tim và liên tục quan sát, theo dõi các phản ứng của bệnh nhân để có thể duy trì đến khi xe cấp cứu đến", Hạ chia sẻ.

Theo thông tin từ nữ nhân viên y tế A9 thì hiện tại sức khỏe của người đàn ông đã ổn định và xin về nước để tiếp tục điều trị.