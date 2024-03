Nhân viên an ninh hàng không phản xạ xuất thần cứu cháu bé khỏi tai nạn oái oăm, nhưng hành động của bố mẹ mới đáng nói

Mới đây, MXH xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc "xuất thần" của nhân viên an ninh hàng không đã kịp thời cứu cháu bé nhỏ tuổi thoát khỏi tai nạn nguy hiểm.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh khu vực ghi lại.

Nhân viên an ninh hàng không kịp thời cứu cháu bé bị ngã

Theo đoạn clip được đăng tải, tại cửa an ninh ra máy bay có một cặp vợ chồng và cháu bé khoảng 1 tuổi đang làm thủ tục kiểm tra an ninh. Trong quá trình xếp hành lý xách tay để kiểm tra, 2 vợ chồng người này có để cháu bé ngồi lên khu vực để hành lý. Tuy nhiên cũng chính lúc này, hành động bất cẩn của người phụ nữ khi di chuyển khay đựng hành lý đã gián tiếp khiến bé bị ngã ra sau.

Đúng lúc này, nữ nhân viên an ninh đã kịp thời trông thấy và nhanh chóng tiến lên đỡ cháu bé. Rất may mắn, vì phản ứng nhanh nên nữ nhân viên an ninh đã kịp thời đỡ lấy cháu bé để không bị va chạm mạnh xuống đất.

Khoảnh khắc cháu bé bị ngã khiến không ít người thót tim.

Thế nhưng trái với tâm trạng thót tim của nhiều người, thái độ của người đàn ông đi cùng với tai nạn nguy hiểm của cháu bé khiến nhiều người bức xúc. Trong khi người phụ nữ tiến đến đỡ lấy cháu bé và an ủi thì người đàn ông tỏ ra khá "bình tĩnh", vẫn tiếp tục xếp hành lý.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các ý kiến đều không khỏi thót tim trước tình huống nguy hiểm mà cháu bé gặp phải. Đồng thời tán dương trước thái độ làm việc tỉ mỉ, cẩn trọng của nữ nhân viên an ninh. Bởi trước khi cháu bé xảy ra tai nạn, nữ nhân viên an ninh này đã luôn theo dõi, quan sát tỉ mỉ tình hình của cháu bé. Để đến khi xảy ra sự việc đã nhanh chóng phản ứng kịp thời, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng không ít ý kiến lên tiếng chỉ trích trước hành động bất cẩn của đôi nam nữ khi đã không theo dõi, quan sát cháu bé, đặc biệt đây còn là nơi công cộng. Sự việc này cũng là lời cảnh tỉnh cho quý vị phụ huynh, cần sát sao con trẻ hơn nữa nhất là tại nơi công cộng để không xảy ra những vụ việc đáng tiếc.