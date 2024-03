Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội và Kế hoạch của Công an quận Hà Đông, lực lượng CSHS công an quận chủ trì phối hợp với công an các phường tăng cường tổ chức tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là các địa bàn giáp ranh tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự, kịp thời ngăn chặn các vụ việc gây rối trật tự công cộng liên quan đến thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô thành đoàn đông người, phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, hò hét... gây mất an ninh trật tự.