Nữ diễn viên vừa qua đời ở tuổi 39, 6 ngày trước được phát hiện ung thư đang di căn

Sáng 27/11, tờ Thefinancialexpress đưa tin, nữ diễn viên, người mẫu kiêm MC truyền hình nổi tiếng người Bangladesh - Tulona Al Harun vừa đột ngột qua đời sau thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Cô trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 39 tại 1 bệnh viện tư nhân ở Dhaka (Bangladesh) mới đây. Nữ ngôi sao được an táng tại nghĩa trang Martyred Intellectuals ở Rayerbazar.

Theo nguồn tin, Tulona Al Harun đã phát hiện ra 1 khối u ở ngực mình vào khoảng 6 tháng trước. Sau nhiều xét nghiệm y khoa, cô chính thức trải qua quá trình điều trị tại Bệnh viện Đa khoa và Ung thư Ahsania Mission ở Dhaka trước khi được chuyển sang 1 cơ sở khác. Sau đó, nữ diễn viên kiêm người mẫu tiếp tục được điều trị tại 1 bệnh viện tư nhân ở Panthapath.

Tulona đã trải qua 1 ca phẫu thuật cách đây đúng 6 ngày. Kết quả sinh thiết được thực hiện sau ca mổ cho thấy nữ nghệ sĩ mắc ung thư, đồng thời các bác sĩ thông báo rằng căn bệnh đã di căn khắp cơ thể cô.

Tulona Al Harun qua đời sau 6 ngày được các bác sĩ thông báo căn bệnh ung thư của cô đã di căn khắp cơ thể. Ảnh: X

Mẹ Tulona chia sẻ về những ngày cuối đời của nữ diễn viên: “Tulona đã có biểu hiện khá tốt trong 2 ngày đầu sau phẫu thuật, con bé vẫn cười nói cùng các thành viên trong gia đình. Tình trạng của con bé bắt đầu xấu đi từ sáng thứ Sáu tuần trước và chuyển biến nặng rất nhanh. Sau đó, Tulona lên cơn đau tim khi đang điều trị vào ban đêm, và các bác sĩ thông báo rằng con bé đã qua đời”.

Vài ngày trước khi mất, Tulona Al Harun vẫn giữ được tinh thần vui vẻ, lạc quan trên giường bệnh. Ảnh: Thefinancialexpress

Tulona Al Harun đã xây dựng thành công sự nghiệp với tư cách người mẫu, diễn viên kiêm người dẫn chương trình truyền hình ở làng giải trí Bangladesh. Cô cũng từng tham gia hỗ trợ tổ chức các buổi trình diễn thời trang và đảm nhận công việc của 1 stylist. Kể từ khi ra mắt tới nay, nữ nghệ sĩ đã tích cực góp mặt trong nhiều sự kiện lớn nhỏ của ngành công nghiệp giải trí và thời trang.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thăng trầm trong cuộc sống cá nhân, cô vẫn luôn giữ vẻ rạng rỡ và tràn đầy sức sống trong mỗi lần lộ diện. Ngay sau khi hay tin Tulona qua đời, đông đảo đồng nghiệp và người hâm mộ đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, đồng loạt có động thái tưởng niệm dành cho cố diễn viên.