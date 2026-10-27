Từ Nhược Hàm bênh vực nhân vật Diệp Bình Quân khi phim bị nói "gây ức chế"

Bộ phim Ngọc điệm thu đã đi được hơn nửa chặng đường. Cặp đôi Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân xảy ra rất nhiều hiểu lầm nghiêm trọng. Dù dành nhiều tình cảm cho cậu Năm Ngu khi thấy anh nhiều lần cứu nguy cho gia đình mình, Diệp Bình Quân vẫn từ chối tình cảm vì nhận thấy khoảng cách giai cấp, địa vị giữa họ quá lớn. Khi chuẩn bị rời đi về phía Nam, cô chẳng may bị ngạt khói, hôn mê sâu gần 2 năm. Suốt thời gian đó Ngu Sưởng Hiên luôn kề cận chăm sóc. Lúc cô tỉnh lại, mất trí nhớ, cơ thể vận động kém, anh cũng là người tập dần từng bước chân. Dù không biết mình là ai, Diệp Bình Quân vẫn không chấp nhận việc mình đã là vợ của Ngu Sưởng Hiên. Cô yêu cầu anh ngủ riêng, luôn tỏ vẻ xa cách, lạnh lùng. Thậm chí khi nhìn thấy anh xử tử những kẻ phản bội, cô còn có ý định bỏ đi trong tập 26.

Diễn biến của các tập đang phát sóng khiến nhiều khán giả bất bình với cách đối xử của Diệp Bình Quân với Ngu Sưởng Hiên. Vì thế diễn viên Từ Nhược Hàm đã lên tiếng giải thích giúp cho nhân vật.

Giây phút Diệp Bình Quân nhận ra sự hy sinh của Ngu Sưởng Hiên nên quyết dùng mạng sống bảo vệ anh. (Ảnh chụp màn hình)

Cô cho biết đây là nhân vật khác biệt với bản thân nhất từ trước đến nay mà mình đảm nhiệm. Diệp Bình Quân có sự mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu giây phút yếu lòng. Tính cách và sự lựa chọn của nhân vật được quyết định phần nhiều bởi thời đại. Dù đã là nữ sinh theo Tây học, tiếp thu tư tưởng tiến bộ nhưng xuất thân gia đình không khá giả và nhiều lễ nghĩa thời phong kiến, cận hiện đại đã ràng buộc Diệp Bình Quân. Vào giai đoạn loạn lạc, nhiều thế lực phân tranh, con người luôn sống trong trạng thái bất an thì cách con người nhìn nhận về thời cuộc, các giá trị trong cuộc sống cũng rất khác biệt. Đó là tâm lý đặc trưng của những người sống trong giai đoạn dân quốc. Vì thế nếu dùng hệ quy chiếu của thời hiện đại cho các nhân vật trong phim Ngọc điệm thu thì nhiều khán giả sẽ khó chấp nhận.

Từ Nhược Hàm trên phim trường Ngọc điệm thu qua góc máy của Thừa Lỗi. (Ảnh: Weibo/XuruohanCici)

Trong mối quan hệ phức tạp với Ngu Sưởng Hiên, Diệp Bình Quân là người bị động. Cô nhiều lần nói rằng thế giới của mình bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của Ngu thiếu soái. Trước đây Diệp Bình Quân là nữ sinh sống đạm bạc cùng mẹ trong ngôi nhà nhỏ, có một vị hôn phu du học ở Nhật là thanh mai trúc mã. Một lần tình cờ cô gặp Ngu Sưởng Hiên, bị nghi ngờ ám sát anh ta. Sau đó Ngu Sưởng Hiên đã nhiều lần sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Diệp Bình Quân chưa thể chấp nhận ngay mối quan hệ tình cảm được xây dựng dựa trên thù hận và nỗi sợ hãi. Theo Từ Nhược Hàm, Diệp Bình Quân luôn bất an trước một người hoàn toàn xa lạ bất ngờ bước vào cuộc sống của mình. Vì thế cô ấy nhiều lần tìm cách rời xa người đàn ông rắc rối.

Nữ diễn viên cho biết mối quan hệ giữa hai nhân vật ban đầu được xây dựng trên nền tảng đối đầu. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở sự căm ghét. Ở phần sau, Diệp Bình Quân dần dần cảm nhận được tình cảm của Ngu Sưởng Hiên và cả hai cùng nhau vượt qua gian khổ. “Trong chuyện tình Ngu Sưởng Hiên và Diệp Bình Quân, tôi không nghĩ nên phân định ai là người ở thế chủ động, ai ở thế bị động trong tình yêu. Điều quan trọng là cả hai đều thực lòng với đối phương”, Từ Nhược Hàm chia sẻ.

Năm diễn viên chính của phim chia sẻ về hậu trường phim với khán giả. (Ảnh chụp màn hình)

Khi phim mới bắt đầu lên sóng, những đánh giá về nhân vật luôn cần được đặt trong bối cảnh đầy đủ hơn. Thay vì chỉ nhìn vào vị trí chủ động hay bị động trong tình yêu, câu chuyện của Diệp Bình Quân và Ngu Sưởng Hiên còn đặt ra câu hỏi về cách thù hận có thể thay đổi con người, khi họ dần hiểu và tác động đến nhau. Với Diệp Bình Quân, diễn biến tâm lý từ thù hận, sợ hãi đến khả năng mở lòng trước đối phương là một trong những điểm đáng chú ý của tuyến tình cảm. Bên cạnh đó, Ngu Sưởng Hiên cũng có sự thay đổi lớn. Là cậu ấm có trong tay mọi thứ, từ tiền bạc, quyền lực đến địa vị, anh vẫn phải học cách yêu nếu muốn có được người thực sự ở bên mình.