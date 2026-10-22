Đạo diễn Đất Phương Nam qua đời

Theo thông tin do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đăng tải chiều 22/10, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn vừa qua đời ở độ tuổi 73. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương đối với những người từng làm việc, học tập và có cơ hội đồng hành cùng vị đạo diễn trong hành trình làm phim nói riêng cũng như những khán giả của điện ảnh Việt nói chung.

(Ảnh: Tư liệu)

Trên trang cá nhân của mình, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bày tỏ sự tiếc thương trước tin buồn này. Anh tri ân người thầy mà anh dành nhiều tình cảm và sự kính trọng. Nguyễn Quang Dũng viết: “Xin biết ơn đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, một người thầy thân thương của nhiều thế hệ đạo diễn, một đạo diễn lớn của Điện Ảnh Việt Nam”.

Chúng tôi cũng đã liên hệ đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhận được lời xác nhận về sự ra đi của cố đạo diễn Đất Phương Nam.

Cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Ảnh: Tư liệu)

Trong sự nghiệp, cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đáng chú ý, nổi bật nhất là Đất Phương Nam (1997). Chuyển thể từ tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi, bộ phim theo chân cậu bé An trên hành trình tìm cha, đồng thời tái hiện chân thực cảnh sắc, văn hóa và con người Nam Bộ. Tác phẩm trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ khán giả, được xem là một trong những bộ phim truyền hình kinh điển của màn ảnh Việt.

Bên cạnh đó, ông còn được biết đến qua Tuổi Thơ Dữ Dội (1989), chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Phùng Quán, và Trăng Nơi Đáy Giếng (2008) - bộ phim ghi dấu ấn tại các giải thưởng điện ảnh trong nước và quốc tế. Những tác phẩm này cho thấy sự đa dạng trong cách tiếp cận đề tài của cố đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn, từ lịch sử, chiến tranh đến những bi kịch đời sống và thân phận con người.

Năm 2023, khi phiên bản điện ảnh Đất Rừng Phương Nam ra mắt, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn cũng tham gia cố vấn, góp phần kết nối dự án mới với di sản của bản phim truyền hình năm 1997.

(Ảnh: Tư liệu)

Sự ra đi của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn là mất mát đối với giới điện ảnh Việt Nam. Những tác phẩm ông để lại, đặc biệt là Đất Phương Nam, vẫn tiếp tục sống trong ký ức khán giả và là dấu ấn khó phai trong lịch sử phim truyền hình Việt.