Nguyên nhân đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời

Theo cáo phó gia đình công bố, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn qua đời lúc 16h20 ngày 22/10, hưởng thọ 73 tuổi. Ông sinh năm 1953 tại Thừa Thiên Huế.

Linh cữu được quàn tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, TPHCM. Lễ nhập quan diễn ra lúc 9h ngày 23/10.

Lễ động quan được tổ chức lúc 5h30 ngày 26/10. Thánh lễ an táng diễn ra lúc 6h cùng ngày tại nhà thờ, sau đó linh cữu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa.

Trước đó, chia sẻ với Tiền Phong, đạo diễn Minh Cao - em ruột Nguyễn Vinh Sơn - xác nhận tin buồn, cho biết gia đình tập trung lo hậu sự. Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, ông qua đời vì ung thư.

Nguyễn Vinh Sơn được khán giả biết đến qua các tác phẩm Tuổi thơ dữ dội, Đất phương Nam, Trăng nơi đáy giếng. Với những đồng nghiệp từng làm việc cùng ông, ký ức còn nằm ở những buổi trao đổi trên phim trường, bữa cơm gia đình và sự chỉ bảo khi mới vào nghề.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cho biết Nguyễn Vinh Sơn là người thầy, người anh đầu tiên dẫn dắt ông vào công việc đạo diễn.

Trước khi làm trợ lý đạo diễn cho Đất phương Nam, Nhâm Minh Hiền từng đóng vai chính trong Hiệp sĩ cuối cùng và Nước mắt giang hồ do Nguyễn Vinh Sơn thực hiện. Ông nhớ những ngày làm phim cùng Nguyễn Vinh Sơn, nhà quay phim Nguyễn Trinh Hoan và ê-kíp như phần thanh xuân không thể quên.

Ở Đất phương Nam, Nhâm Minh Hiền còn tham gia công đoạn hậu kỳ, chỉ đạo lồng tiếng cùng đàn anh. Qua từng cuộc trao đổi về cảnh quay, nhân vật và chi tiết câu chuyện, ông dần học cách làm đạo diễn.

“Anh là đạo diễn hiền hòa, gần gũi, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh không cần những lời lớn lao để khiến người khác kính trọng”, Nhâm Minh Hiền viết.

Ngoài phim trường, ông nhớ những bữa cơm trong căn hộ nhỏ của gia đình Nguyễn Vinh Sơn, nơi mọi người trò chuyện về phim ảnh, cuộc sống giữa tiếng cười của người thân.

Lần gần nhất hai người gặp nhau là tháng 4/2024, tại Liên hoan phim quốc tế TPHCM lần thứ nhất. Nhâm Minh Hiền kể với đàn anh về công việc, những dự định, đồng thời thú nhận có lúc mải làm nghề mà ít thăm hỏi những người từng dìu dắt mình.

Nguyễn Vinh Sơn chỉ cười: “Mỗi người đều có cuộc sống của mình. Nhưng mà Hiền ơi, anh già rồi đó…”.

Nhớ lại câu nói ấy, Nhâm Minh Hiền bày tỏ sự day dứt. Thời gian sống, công tác tại Đà Lạt rồi đi làm phim nhiều nơi khiến ông ít có dịp ngồi cùng đàn anh như trước.

“Với tôi, anh không chỉ là người đầu tiên đã dạy tôi làm đạo diễn. Anh còn là một phần thanh xuân, một phần ký ức và một phần ân nghĩa trong cuộc đời tôi”, ông chia sẻ.

Những cuộc gặp của đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn và đồng nghiệp trước khi ông qua đời vì bạo bệnh.

Diễn viên Đỗ Hải Yến nhắc lại cơ duyên được đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn phát hiện khi mới 12 tuổi, còn học ở trường múa. Cô biết ơn ông vì đã tin tưởng, trao cho mình cơ hội đầu tiên đến với điện ảnh.

“Con sẽ luôn trân trọng cơ duyên ấy và biết ơn chú vì đã là một phần thật đặc biệt trong hành trình của con”, diễn viên Đỗ Hải Yến viết.

Với biên kịch Trịnh Thanh Nhã, tin người bạn qua đời đến khi ký ức về cuộc gặp hồi tháng 7 vẫn còn rõ. Trong chuyến vào TPHCM, bà cùng Nguyễn Vinh Sơn uống cà phê rồi ăn trưa tại Dinh Độc Lập. Họ trêu nhau vẫn “đẹp lão”, kể chuyện cũ và nhắc những người bạn đã mất.

Theo lời bà, chính Nguyễn Vinh Sơn hôm ấy nhắc rằng nếu có người từ Bắc vào Nam hoặc ngược lại, bạn bè sẽ gặp nhau dù bận đến đâu, bởi những gương mặt thân quen đang vơi dần.

“Không thể ngờ người vừa nhắc câu ấy, từ nay sẽ vắng mặt, dù ai đi Bắc vào Nam”, biên kịch bày tỏ.

Đạo diễn Thanh Hiệp nhớ Nguyễn Vinh Sơn là người kỹ lưỡng, quyết liệt và không dễ thỏa hiệp trong sáng tạo. Ông nhắc đến sự khác biệt giữa không gian sông nước, con người Nam Bộ trong Đất phương Nam và câu chuyện sâu kín, nhiều nỗi đau của Trăng nơi đáy giếng.

Theo Thanh Hiệp, mỗi tác phẩm cho thấy Nguyễn Vinh Sơn kiên trì với lựa chọn nghệ thuật, không tìm cách lặp lại mình. “Tôi kính trọng Nguyễn Vinh Sơn bởi tài năng và nhân cách”, ông chia sẻ.