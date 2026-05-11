"Lưu Hạo Tồn chưa lên sóng đã bị chê diễn xuất kém"

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc được một phen xôn xao trước một tình huống "dở khóc dở cười" nhưng cũng đầy cay đắng của làng giải trí. Từ khóa #Lưu Hạo Tồn chưa xuất hiện đã bị phê bình diễn xuất kém# bất ngờ bùng nổ, leo thẳng lên Hot Search) thu hút hơn 16,7 triệu lượt xem và hàng ngàn lượt thảo luận sôi nổi.

Được biết, làn sóng tranh cãi này nổ ra ngay sau khi những tập đầu tiên của bộ phim truyền hình "Nhân Vật Chính" chính thức lên sóng.

Trên thực tế, 4 tập đầu của bộ phim chủ yếu tập trung khai thác trải nghiệm thời thơ ấu của nhân vật nữ chính do các diễn viên nhí đảm nhận. Bản thân Lưu Hạo Tồn chưa hề có phân cảnh chính thức nào trong mạch cốt truyện hiện tại.

Sự xuất hiện của cô vô cùng chớp nhoáng chỉ khoảng 1 phút ngắn ngủi trong đoạn clip lồng tiếng (với tạo hình hí khúc) ở phần giới thiệu đầu phim. Trong suốt 60 giây đó, cô hoàn toàn không có lời thoại nào.

Thế nhưng, điều kỳ lạ là trên các diễn đàn đánh giá phim lớn như Douban và mạng xã hội Weibo, hàng loạt đánh giá 1 sao và bình luận tiêu cực nhắm thẳng vào nữ diễn viên sinh năm 2000 đã mọc lên như nấm sau mưa.

“Xem xong bốn tập mà thất vọng tràn trề về Lưu Hạo Tồn.”

“Diễn xuất quá thụt lùi, ánh mắt lờ đờ, trống rỗng không có hồn.”

“Bị dàn diễn viên phụ và diễn viên nhí lấn lướt hoàn toàn.”

Nạn nhân của "anti-fan phong trào" hay định kiến quá khứ?

Sự việc này đã dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa trong cộng đồng mọt phim Hoa Ngữ. Nhiều khán giả trung lập đã lên tiếng bất bình thay cho Lưu Hạo Tồn, cho rằng cô đang phải gánh chịu những bình luận ác ý một cách vô lý.

Làm thế nào một diễn viên có thể thể hiện sự "thụt lùi" hay "kém cỏi" chỉ qua 1 phút xuất hiện làm nền, không lời thoại, không tương tác nhân vật? Nhiều người khẳng định đây rõ ràng là chiêu trò "bôi đen" có tổ chức của anti-fan, hoặc đơn giản là những người đánh giá phim phong trào "chưa xem phim đã vội bấm nút chê".

"Chưa xuất hiện lấy đâu ra diễn xuất mà chê kém? Anti-fan bây giờ còn không thèm bỏ thời gian xem phim, cứ thấy tên Lưu Hạo Tồn là auto copy-paste văn mẫu để dìm hàng", một bình luận nhận được nhiều sự đồng tình trên Weibo.

Dù sở hữu tài năng thiên bẩm và xuất phát điểm cực cao với danh xưng "Mưu nữ lang" (được đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu nâng đỡ), Lưu Hạo Tồn vẫn luôn là thỏi nam châm hút thị phi của Cbiz do những ồn ào đời tư từ gia đình trong quá khứ.

Có vẻ như con đường chinh phục lại thiện cảm của công chúng đối với nữ diễn viên trẻ vẫn còn vô vàn gian nan, khi mà ngay cả việc "thở" hay xuất hiện 1 phút làm cameo đầu phim cũng đủ khiến cô bị bủa vây bởi những định kiến nặng nề.

Trân Ni