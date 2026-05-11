Á hậu Việt đã bí mật sinh con đầu lòng cho đại gia, ở ẩn bấy lâu không ai hay

Những nghệ sĩ đang hoạt động sôi nổi nhưng bất ngờ “biến mất” khỏi mạng xã hội hay showbiz luôn dễ trở thành tâm điểm bàn tán. Đặc biệt với các nàng hậu nổi tiếng, chỉ cần vài tháng không lộ diện cũng đủ khiến cư dân mạng bắt đầu đặt ra hàng loạt nghi vấn.

Mới đây, netizen phát hiện một Á hậu Gen Z từng rất nổi bật của cuộc thi nhan sắc được xem là “chánh cung” tại Việt Nam bất ngờ ở ẩn suốt thời gian dài. Điều khiến câu chuyện càng gây tò mò là trong top 3 năm ấy, Hoa hậu hiện vẫn hoạt động vô cùng nổi bật, liên tục tham gia các đấu trường quốc tế và sở hữu thành tích đáng chú ý. Á hậu còn lại cũng chăm chỉ lấn sân sang nhiều lĩnh vực như MC, ca hát, gameshow… và thường xuyên xuất hiện trước công chúng.

Riêng nàng Á hậu này lại có phần kín tiếng hơn hẳn. Dù từng được đánh giá cao nhờ nhan sắc nổi bật, học vấn ấn tượng cùng hình ảnh sang chảnh chuẩn “phú bà”, cô lại dần rút lui khỏi các hoạt động giải trí. Trước khi ở ẩn, nàng hậu vẫn cập nhật cuộc sống khá đều đặn trên mạng xã hội với loạt hình ảnh du lịch xa xỉ, check-in ở nhiều địa điểm sang trọng và gu thời trang phủ kín hàng hiệu. Nhiều người nhận ra trong giai đoạn cuối còn hoạt động, nàng hậu thường xuyên diện trang phục rộng dáng suông, hạn chế tham gia sự kiện đông người và chủ yếu đăng lại hình ảnh cũ thay vì cập nhật cuộc sống hiện tại.

1 Á hậu Việt ở ẩn bấy lâu nay là để sinh con đầu lòng (Ảnh minh họa)

Theo nguồn tin của chúng tôi, lý do nàng hậu này trở nên kín bưng là để chuẩn bị cho một hành trình mới. Cụ thể, Á hậu này đã bí mật sinh con đầu lòng cách đây khoảng nửa năm. Chồng của cô là một doanh nhân giàu có và khá kín tiếng. Sau khi hẹn hò, nàng hậu cũng bắt đầu hạn chế xuất hiện trước truyền thông và gần như “mất hút” khỏi showbiz.

Hiện tại, nàng hậu này đã đóng băng hết các trang cá nhân. Tuy nhiên, phần lớn khán giả đều cho rằng nếu đây thực sự là tin vui thì công chúng hoàn toàn có thể chờ đợi ngày người đẹp tự mình chia sẻ khi cảm thấy phù hợp. Trong showbiz Việt, không ít mỹ nhân cũng từng lựa chọn giữ kín chuyện mang thai và sinh con để bảo vệ sự riêng tư trong giai đoạn đặc biệt nhất của cuộc đời.