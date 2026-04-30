Mỹ nhân này đúng là "nóc nhà diễn xuất" Cbiz: Diễn đỉnh thế này thì chấp hết dàn tiểu hoa lưu lượng

Chiều ngày 29/4, một bài đăng trên mạng xã hội của biên kịch nổi tiếng Uông Hải Lâm giống như một quả bom ném xuống mặt hồ phẳng lặng, nhanh chóng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi trong giới giải trí và cộng đồng mạng. Uông Hải Lâm tiết lộ, ông từng hỏi riêng nhiều đạo diễn trong ngành về chủ đề "Nữ diễn viên có diễn xuất tốt nhất trong nước hiện nay là ai", và câu trả lời của các đạo diễn đều nhất trí hướng về cùng một cái tên: Vạn Thiến.

Nếu lời này được nói ra từ miệng của khán giả bình thường, có lẽ nó sẽ bị xem là góc nhìn thiên vị của người hâm mộ. Nhưng khi được thốt ra từ miệng của Uông Hải Lâm một người luôn nổi tiếng với sự thẳng thắn, "độc miệng" và từng đánh giá vô số diễn viên thì sức nặng và độ thảo luận lập tức tăng vọt.

Phần bình luận nhanh chóng bước vào "chế độ cuồng hoan", không ít cư dân mạng cảm thán, thậm chí trêu đùa: "Thầy Uông lần này không mắng người mà chuyển sang khen người, thật khiến người ta có chút không quen, nhưng câu nói thật này quả thực đã nói trúng tim đen."

Sự ghi nhận từ những đạo diễn khó tính

Theo Uông Hải Lâm bổ sung, lần đầu tiên ông nghe có đạo diễn tiến cử Vạn Thiến là từ đạo diễn Lưu Mãnh (người từng chỉ đạo series Tôi là lính đặc chủng). Thời điểm đó, gia tài phim ảnh của Vạn Thiến chưa thực sự đồ sộ, nhưng đạo diễn Lưu Mãnh đã đặc biệt nhắc đến màn thể hiện xuất thần của cô trong bộ phim Mười lần tiễn Hồng quân.

Thực tế, đối với những khán giả đã quen thuộc với Vạn Thiến, việc cô được nhiều đạo diễn danh tiếng coi là "nóc nhà diễn xuất" (đỉnh cao diễn xuất) tuyệt đối không phải là sự tình cờ, mà là thành quả tích lũy qua từng tác phẩm.

Trong bộ phim chiến tranh lấy tuyến nhân vật nam làm chủ đạo như Mười lần tiễn Hồng quân, nữ hồng quân Đới Lan do Vạn Thiến thủ vai đã trở thành điểm sáng của toàn bộ tác phẩm. Cô đã khắc họa rõ nét quá trình lột xác của một nữ văn công "không vướng bụi trần", qua sự gột rửa của bom đạn chiến tranh, trở thành một chiến sĩ sắt đá dám tự hủy hoại dung nhan của chính mình. Đặc biệt là đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy kiên cường đã nắm bắt chính xác sự bền bỉ và mong manh của người phụ nữ trong thời loạn lạc, khiến đạo diễn Lưu Mãnh không thể nào quên.

Từ "cú máy dài 5 phút" đến diễn xuất cấp sách giáo khoa

Nếu như Mười lần tiễn Hồng quân cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của Vạn Thiến, thì tác phẩm điện ảnh Xin chào, kẻ điên! (Hello, Madman!) lại trực tiếp khẳng định vị thế "phong thần" của cô trong giới diễn xuất.

Trong một cú máy dài suốt 5 phút, Vạn Thiến phải thay đổi 7 nhân cách hoàn toàn khác nhau trong tích tắc: Từ yếu đuối đến bạo lực, từ dịu dàng đến loạn trí. Phân cảnh này phải quay tới 32 lần, và Vạn Thiến luôn duy trì trạng thái cảm xúc trọn vẹn đến mức gần như sụp đổ. Cuối cùng, nhờ vai diễn này, cô đã vinh dự giành được giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Sinh viên Bắc Kinh. Tài năng thiên bẩm cùng sự tận tâm cao độ này của cô từ lâu đã trở thành giai thoại trong giới.

Trong những năm gần đây, tác phẩm Bát thiên lý lộ vân hòa nguyệt (Tám ngàn dặm mây và trăng) càng đưa diễn xuất của Vạn Thiến đạt đến độ chín muồi. Vai diễn Đinh Ngọc Kiều của cô, cho dù là sự run rẩy tinh tế trên đầu ngón tay khi đối mặt với sự hi sinh của chồng, hay sức mạnh bùng nổ "giọng run như dao cắt" khi chất vấn quân đội, đều được cư dân mạng gọi là "màn trình diễn cấp sách giáo khoa". Thậm chí, nhiều khán giả bình luận rằng xem Vạn Thiến diễn cần phải "mang theo kính hiển vi", bởi vì ngay cả nhịp thở và sự chuyển động cơ bắp của cô cũng tràn ngập hơi thở của nhân vật.

Nhìn lại sự nghiệp của Vạn Thiến, độ phủ sóng qua các tác phẩm của cô thật đáng kinh ngạc: từ bộ phim mang về cho cô giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Kim Mã, Quân trung lạc viên, đến việc được đề cử giải Bạch Ngọc Lan với Kẻ trốn chạy (Thoát thân), cô chưa bao giờ bị trói buộc bởi bất kỳ nhãn mác cố định nào. Dù là một quân nhân oai phong lẫm liệt, một người phụ nữ chốn công sở thực tế, hay một vai diễn nghệ thuật sâu sắc, cô luôn có thể nắm bắt chuẩn xác linh hồn của nhân vật.

Chú thích ảnh

Trong thời đại mà lưu lượng lên ngôi và việc xào xáo tạo dựng hình tượng trở nên phổ biến, Vạn Thiến vẫn luôn giữ một sự "xa lánh" mang tính nghề nghiệp. Cô hiếm khi xuất hiện quá mức trên các chương trình truyền hình thực tế, cũng không dựa vào hot search để duy trì độ hot, mà chọn cách dồn toàn bộ tâm sức vào ống kính máy quay.

Lời tiết lộ mang tính "bằng chứng thép" lần này của Uông Hải Lâm, nói là bật mí thì đúng hơn là sự công nhận chân thực nhất của cả ngành công nghiệp dành cho một diễn viên luôn kiên trì theo đuổi chủ nghĩa chuyên nghiệp. Sự tự tin của một diễn viên chưa bao giờ đến từ sự chú ý ảo ảnh, mà đến từ sự tôn kính với nghề và những tác phẩm vững chắc. Việc Vạn Thiến trở thành "nóc nhà diễn xuất" trong lòng các đạo diễn hoàn toàn xứng đáng và không hề gây bất ngờ.

Thanh Yên