Từng gây ấn tượng với vóc dáng tròn trịa, nữ diễn viên Trung Quốc Lý Tuyết Cầm khiến nhiều người chú ý khi xuất hiện với diện mạo thon gọn hơn hẳn. Đáng chú ý, thay vì nhịn ăn hay áp dụng chế độ giảm cân hà khắc, cô sử dụng AI để theo dõi những gì mình ăn mỗi ngày. Có những lúc ăn quá ít, công cụ này thậm chí còn nhắc cô ăn thêm.

Từ vóc dáng tròn trịa đến diện mạo thon gọn khiến nhiều người bất ngờ

Mới đây, Lý Tuyết Cầm, nữ diễn viên Trung Quốc 31 tuổi, xuất hiện tại một sự kiện ở Quảng Châu với mái tóc buộc cao gọn gàng, gương mặt thanh thoát và vóc dáng có phần mảnh mai hơn trước. Diện mạo của cô trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.

Lý Tuyết Cầm từng được khán giả biết đến qua các chương trình giải trí, hài kịch và sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực phim ảnh. Cô cũng góp mặt trong bộ phim Khom lưng (The Prisoner of Beauty) với vai Tiểu Đào.

Sự thay đổi ngoại hình lần này khiến nhiều người tò mò về hành trình kiểm soát cân nặng của nữ diễn viên. Trên mạng xã hội xuất hiện những thông tin cho rằng cô đã giảm khoảng 15-25kg, thậm chí có tin đồn con số lên tới 20kg. Tuy nhiên, Lý Tuyết Cầm chưa xác nhận mức giảm cân cụ thể. Cô chỉ chia sẻ rằng mình gầy đi từng chút một và cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Điều đáng chú ý là phương pháp cô sử dụng không phải một chế độ ăn kiêng cầu kỳ hay bí quyết giảm cân đắt đỏ. Theo chia sẻ được truyền thông đăng tải, từ cuối năm 2025, nữ diễn viên bắt đầu chụp ảnh các bữa ăn và gửi cho AI để ước tính lượng calo, theo dõi dinh dưỡng. Cô duy trì thói quen này trong gần một năm và nghiêm túc thực hiện hơn trong khoảng 3 tháng gần đây.

Thay vì chỉ tập trung vào con số trên bàn cân, cách làm này giúp cô quan sát rõ hơn những gì mình ăn hằng ngày, từ đó điều chỉnh thói quen theo hướng phù hợp hơn.

3 điều đáng chú ý trong cách giảm cân bằng AI của Lý Tuyết Cầm

1. Chụp ảnh từng bữa ăn để biết mình thực sự ăn bao nhiêu

Không ít người từng rơi vào tình huống cảm thấy bản thân ăn không nhiều nhưng cân nặng vẫn khó cải thiện. Một trong những nguyên nhân có thể nằm ở việc chúng ta thường đánh giá khẩu phần bằng cảm giác, dễ bỏ qua dầu ăn, nước sốt, đồ uống có đường hay những món ăn vặt giữa các bữa.

Lý Tuyết Cầm lựa chọn cách chụp ảnh các món ăn rồi gửi cho AI, yêu cầu công cụ nhận diện thực phẩm, ước tính lượng calo và phân tích thành phần dinh dưỡng.

Khi duy trì đều đặn, nhật ký ăn uống này có thể giúp người dùng nhận ra những thói quen trước đây khó để ý: Bữa ăn thường xuyên thiếu rau, lượng protein chưa đủ, đồ uống chứa nhiều đường hay việc ăn vặt diễn ra nhiều hơn dự kiến.

Điểm hữu ích không nằm ở việc phải tính chính xác từng calo, mà là biến chuyện ăn uống vốn diễn ra theo thói quen thành điều có thể quan sát và điều chỉnh.

2. Ăn quá ít cũng được nhắc nhở, không lấy nhịn đói làm thành tích

Một chi tiết khá thú vị trong phương pháp của nữ diễn viên là AI không chỉ nhắc nhở khi cô ăn nhiều mà còn khuyên cô ăn thêm nếu khẩu phần quá ít.

Điều này đi ngược với suy nghĩ phổ biến rằng muốn giảm cân nhanh thì phải cố gắng ăn càng ít càng tốt.

Trên thực tế, giảm cân bằng cách cắt giảm thức ăn quá mức có thể khiến cơ thể thiếu năng lượng và dưỡng chất, gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và làm tăng nguy cơ mất cơ. Nếu kéo dài, chế độ ăn quá khắt khe còn có thể khiến người thực hiện khó duy trì, dễ quay lại thói quen ăn uống cũ.

Một kế hoạch kiểm soát cân nặng hợp lý cần tính đến nhu cầu năng lượng, chất đạm, chất béo, tinh bột, vitamin và khoáng chất của từng người. Mục tiêu không phải là ăn ít nhất có thể, mà là ăn đủ nhu cầu và tạo ra mức thâm hụt năng lượng phù hợp nếu cần giảm cân.

3. Kết hợp vận động, không chỉ trông chờ vào việc ăn uống

Bên cạnh việc theo dõi khẩu phần, các thông tin về quá trình giảm cân của Lý Tuyết Cầm còn đề cập đến việc cô kết hợp những hoạt động như tập aerobic, đi bộ nhanh hoặc đạp xe, với thời lượng khoảng 30 phút mỗi ngày.

Đây đều là những hình thức vận động tương đối dễ tiếp cận. Với người ít vận động, việc bắt đầu bằng những buổi đi bộ ngắn rồi tăng dần thời gian và cường độ thường thực tế hơn so với cố gắng tập luyện quá sức ngay từ đầu.

Nếu muốn cải thiện vóc dáng và duy trì khối cơ trong quá trình giảm cân, có thể kết hợp thêm các bài tập sức mạnh phù hợp với thể trạng. Việc duy trì vận động thường xuyên cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch, chuyển hóa và tinh thần.

Dù vậy, không nên mặc định rằng toàn bộ thay đổi ngoại hình của nữ diễn viên chỉ đến từ AI hay một lịch tập cụ thể. Cân nặng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, bao gồm chế độ ăn, vận động, giấc ngủ, tình trạng sức khỏe và sự khác biệt cá nhân.

AI có thực sự giúp giảm cân hiệu quả?

Câu chuyện của Lý Tuyết Cầm khiến nhiều người tò mò liệu chỉ cần chụp ảnh thức ăn và gửi cho AI, chúng ta có thể giảm cân dễ dàng hơn hay không.

Câu trả lời là AI có thể hỗ trợ, nhưng không phải công cụ thần kỳ.

Thông qua hình ảnh, AI có thể đưa ra ước tính về loại thực phẩm, khẩu phần, năng lượng và một số thành phần dinh dưỡng. Công cụ này cũng có thể giúp tổng hợp nhật ký ăn uống, gợi ý cách cân đối bữa ăn hoặc nhắc người dùng duy trì thói quen theo dõi.

Tuy nhiên, hình ảnh không thể cho biết chính xác món ăn đã sử dụng bao nhiêu dầu, đường hay nước sốt. Một đĩa thức ăn nhìn giống nhau có thể chứa lượng calo rất khác tùy nguyên liệu, cách chế biến và khẩu phần thực tế. Vì vậy, kết quả AI đưa ra chỉ là ước tính, không nên được xem như số liệu chính xác tuyệt đối để quyết định lượng thức ăn cần cắt giảm.

Người dùng cũng cần thận trọng nếu AI đề xuất chế độ ăn quá ít năng lượng, loại bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm hoặc đưa ra lời khuyên không phù hợp với tình trạng sức khỏe. Những người mắc bệnh mạn tính, có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt hoặc gặp tình trạng mệt mỏi kéo dài trong quá trình giảm cân nên trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng.