Những bước phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là AI tạo sinh (generative AI) - công nghệ được huấn luyện để phân tích khối lượng dữ liệu lớn và có khả năng tạo ra nội dung mới - khiến các trường học trên khắp thế giới ban đầu rơi vào tình thế bất ngờ và chưa kịp chuẩn bị.

Các quốc gia phát triển hay đang phát triển đều có những lo ngại tương tự về tình trạng học sinh gian lận bằng AI. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào việc hạn chế công nghệ, họ đang nhanh chóng thúc đẩy ứng dụng AI để cá nhân hóa hoạt động giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy và học ngoại ngữ, đồng thời hỗ trợ giáo viên thực hiện những công việc thường nhật, chẳng hạn như chấm bài.

(Ảnh minh hoạ)

Cách giáo viên các nước ngăn chặn gian lận AI

Để tránh học sinh gian lận hoặc lạm dụng AI gây ảnh hưởng đến quá trình tiếp thu và thực hành kiến thức, giáo viên trên toàn thế giới có những cách đánh giá sáng tạo khác nhau.

Đan Mạch chuyển sang yêu cầu học sinh trung học phải thuyết trình miệng về các bài tập lớn hoàn thành ở nhà để giáo viên có thể xác minh sự hiểu biết và tư duy phản biện của các em.

Trong khi đó, thay vì chỉ dựa vào bài tập về nhà hoặc các hình thức trắc nghiệm cơ bản, một số nhà giáo dục điều chỉnh các loại câu hỏi, hoặc coi AI như máy tính - dạy cách sử dụng có trách nhiệm đồng thời kiểm tra trực tiếp khả năng suy luận.

Một số nơi hạn chế AI tạo sinh hoặc thiết bị cá nhân dành cho học sinh - chẳng hạn như thành phố New York (Mỹ) cấm học sinh sử dụng AI tạo sinh dành cho học sinh từ lớp K (mẫu giáo) đến lớp 8 trong năm học hiện tại. Đồng thời cập nhật các chính sách chống đạo văn hoặc thang điểm (trong trường hợp sử dụng AI) theo cấp bậc cho các bài tập.

Để ngăn ngừa tình trạng suy giảm trí tuệ do AI trong giáo dục (trong nghiên cứu giáo dục gọi là sự giảm tải nhận thức hoặc nợ nhận thức), các trường học và nhà nghiên cứu trên thế giới tập trung vào việc duy trì “ma sát nhận thức” ở quá trình học tập để học sinh vẫn phải tự mình thực hiện những công việc trí óc nặng nhọc.

Đầu tiên là thúc đẩy các biện pháp “ưu tiên con người”. Giáo viên yêu cầu học sinh lập dàn ý sơ lược, viết tay ghi chú hoặc tự mình giải quyết vấn đề trước khi sử dụng công cụ AI, ngăn chặn việc sao chép thụ động.

Các khung đánh giá thay đổi như mô hình hai làn của Đại học Sydney (Australia) chia bài tập thành “Làn 1” (bài luận trên lớp hoàn toàn không sử dụng AI, bài viết tay và bài kiểm tra có giám sát) và “Làn 2” (bài tập cho phép và tích hợp AI).

Thứ hai là chuyển đổi AI từ “công cụ trả lời” sang “gia sư” và kiểm soát các chatbot mở. Thay vì để học sinh sử dụng các chatbot dành cho người tiêu dùng có tính mở, cung cấp các bài luận hoặc lời giải toán học hoàn chỉnh, các nhà nghiên cứu tại Stanford (Mỹ) nhấn mạnh các công cụ AI được thiết kế để đặt các câu hỏi hướng dẫn theo phương pháp riêng hoặc chỉ đưa ra phản hồi về bài luận mà không viết lại cả văn bản của sinh viên.

Các nhà giáo dục cũng yêu cầu học sinh cho AI đóng vai trò là người phê bình-yêu cầu nó phát hiện ra những sai sót trong lập luận của chính họ hoặc đề xuất các lập luận phản bác-thay vì yêu cầu nó tạo ra bài làm.

Thứ ba là đánh giá quá trình, không chỉ sản phẩm. Các trường học và đại học-bao gồm cả các trường nổi tiếng như Cornell và Penn (Mỹ) ngày càng kết hợp bài tập về nhà với các bài kiểm tra vấn đáp ngắn gọn, trực tiếp hoặc các buổi hỏi đáp, nơi sinh viên phải giải thích và bảo vệ lý luận của mình bằng lời nói.

Giáo viên cũng yêu cầu sinh viên nộp toàn bộ bản ghi cuộc trò chuyện với AI cùng với lời giải thích về việc tại sao họ chấp nhận, từ chối hoặc kiểm chứng những đề xuất AI đưa ra.

Sinh viên cũng được dạy kỹ năng đánh giá đầu ra của AI, tìm ra ảo giác, xác minh nguồn và phát hiện thiên kiến thuật toán trong văn bản do AI tạo ra. Cuối cùng là duy trì các hoạt động nhóm trực tiếp (thay vì trực tuyến). Điều này nhằm duy trì các kỹ năng giao tiếp, sự kiên trì và tư duy phản biện của người học.

Các quốc gia thúc đẩy cá nhân hóa học tập bằng AI

Chiến lược “Quốc gia thông minh” (Smart Nation) của Singapore hướng tới mục tiêu đưa đất nước trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về AI vào năm 2030, thông qua việc kết nối các nhà nghiên cứu, cơ quan chính phủ và doanh nghiệp.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến lược là hỗ trợ giáo viên điều chỉnh và nâng cao chất lượng giáo dục phù hợp với nhu cầu của từng học sinh, đặc biệt là những em có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Theo đó, một hệ thống trợ lý tích hợp AI sẽ cung cấp phản hồi và động lực học tập được cá nhân hóa cho học sinh; đồng thời hỗ trợ chấm điểm tự động. Bên cạnh đó, các hệ thống học máy (machine learning) sẽ được sử dụng để nhận diện cách thức mỗi học sinh phản ứng với các tài liệu và hoạt động học tập trên lớp.

Một trong những ứng dụng đầy triển vọng nhất của AI tạo sinh trong giáo dục là khả năng điều chỉnh hoạt động học tập theo nhu cầu riêng của từng học sinh. Xu hướng cá nhân hóa này cũng đang thể hiện ngày càng rõ nét trong chiến lược giáo dục của nhiều quốc gia khác.

Hàn Quốc đã triển khai các hệ thống ứng dụng AI để điều chỉnh bài tập về nhà và nhiệm vụ học tập dựa trên trình độ, đặc điểm, xu hướng và hành vi học tập của học sinh. Mỗi học sinh sẽ có một gia sư AI riêng và được tiếp cận với nền tảng học tập trực tuyến. Nhờ đó, giáo viên có thể dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động giáo dục thực hành và phát triển năng lực cảm xúc - xã hội của học sinh.

Các quan chức giáo dục Hàn Quốc cho rằng những thay đổi này là cần thiết, nhằm giúp các trường công lập - vốn hiện vẫn chú trọng nhiều đến việc ghi nhớ kiến thức - có thể cung cấp hình thức học tập chuyên sâu và được cá nhân hóa tương tự như những gì các trường tư thục đang thực hiện.

Việc này cũng dẫn đến hình dung về một tương lai trong đó việc đánh giá học sinh sẽ được tiến hành xuyên suốt quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập hằng ngày, thay vì chỉ tập trung vào một kỳ thi cuối khóa.

(Ảnh minh hoạ)

Tại Ấn Độ, công nghệ giáo dục ứng dụng AI để giúp học sinh hiểu rõ hơn những khái niệm phức tạp trong toán học và khoa học. Học sinh có thể sử dụng điện thoại thông minh để quét một đoạn nội dung trong sách giáo khoa; sau đó, ứng dụng sẽ sử dụng hình ảnh 3D nhằm hỗ trợ các em hình dung và hiểu rõ kiến thức.

AI cũng được ứng dụng tại Ấn Độ để dự đoán kết quả học tập của học sinh, qua đó giúp nhà trường và giáo viên phát hiện sớm những trường hợp cần hỗ trợ và có biện pháp can thiệp kịp thời.

Tại Phần Lan, quốc gia từ lâu được đánh giá cao nhờ hệ thống giáo dục chất lượng và mô hình giáo dục lấy giáo viên làm trung tâm, AI cũng đang được thúc đẩy thông qua một cam kết quốc gia về phổ cập kiến thức cho người dân bằng các khóa học trực tuyến miễn phí.

Hiện nay, khoảng một nửa số trường học tại quốc gia này đang sử dụng nền tảng ViLLE để cung cấp phản hồi tức thời và dữ liệu phân tích về các bài tập của học sinh cho cả người học và giáo viên.

Sáng kiến AI in Learning (AI trong học tập) của Phần Lan - một chương trình hợp tác giữa các nhà nghiên cứu thuộc nhiều lĩnh vực và các doanh nghiệp quốc tế - hướng tới thúc đẩy sự công bằng và nâng cao chất lượng học tập ở cả phạm vi trong nước lẫn toàn cầu.

Dự án công bố nhiều công trình nghiên cứu học thuật về việc sử dụng AI có trách nhiệm và phù hợp với các nguyên tắc đạo đức trong giáo dục, cũng như về khả năng cải thiện hoạt động dạy và học thông qua những công nghệ này.

Các thành viên của dự án hiện đang thiết kế và thử nghiệm một hệ thống kỹ thuật số thông minh có khả năng đánh giá tình trạng sức khỏe và sự an sinh của học sinh, đồng thời cung cấp những thông tin phân tích và phản hồi hữu ích cho cả học sinh lẫn đội ngũ giáo dục.