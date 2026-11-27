Giới toán học và khoa học máy tính toàn cầu tuần này đang nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt xoay quanh công bố của nhà nghiên cứu toán học Levent Alpöge thuộc hãng trí tuệ nhân tạo Anthropic. Trong một bài viết ngắn dài 4 trang đăng trên trang web cá nhân ngay sau đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng của Anthropic, nhà nghiên cứu này tuyên bố với sự trợ giúp của mô hình AI Claude, ông tin rằng mình đã chứng minh thành công Giả thuyết Riemann - một trong 7 Bài toán Thiên niên kỷ hóc búa nhất lịch sử được Viện Toán học Clay treo giải thưởng 1 triệu USD (khoảng 25,4 tỷ đồng).

Được nhà toán học người Đức Bernhard Riemann nêu ra lần đầu vào năm 1859, Giả thuyết Riemann là bài toán nền tảng giúp giới khoa học xác định quy luật phân bố chính xác của các số nguyên tố - yếu tố cốt lõi bảo vệ toàn bộ các hệ thống mật mã ngân hàng và an ninh mạng hiện đại. Suốt hơn 160 năm qua, các siêu máy tính đã kiểm tra và thấy giả thuyết này đúng với ít nhất 10.000 tỷ trường hợp, nhưng chưa một bộ óc con người nào chứng minh được nó luôn đúng ở mọi dãy số vô hạn.

Ảnh minh họa: bản đồ giá trị tuyệt đối của hàm zeta Riemann trên mặt phẳng phức, nơi nằm các "không điểm" mà Giả thuyết Riemann nhắc tới. Ảnh: Conscious/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Thế nhưng, khi các giáo sư toán học bắt tay vào kiểm tra hồ sơ mà ông Levent Alpöge công bố, họ phát hiện bài viết 4 trang trên web chỉ là phần lời dẫn, còn toàn bộ nội dung chứng minh thực tế nằm trong 14 gói tệp tin nén có tổng dung lượng lên tới 240 megabyte viết bằng ngôn ngữ lập trình kiểm chứng toán học Lean. Đáng nói nhất, khi mô hình AI chuyển phần mã kiểm chứng đó sang bản chứng minh diễn giải bằng chữ viết thông thường, tài liệu phình to thành một khối văn bản khổng lồ dày tới 250.000 trang giấy.

Chính nhà toán học Levent Alpöge cũng phải thẳng thắn mô tả bản chứng minh dài 250.000 trang do mô hình AI xuất ra là một "trò hề khổng lồ không thể đọc nổi" (massive unreadable travesty) đối với con người. Để dễ so sánh, một cuốn sách giáo khoa toán học dày khoảng 500 trang thì riêng bản chứng minh một bài toán này của AI đã tương đương với một tủ sách gồm 500 cuốn sách dày gộp lại, chứa đầy các bước biến đổi ký hiệu máy móc lặp đi lặp lại mà không một hội đồng giám khảo con người nào có đủ thời gian đọc hết trong nhiều năm.

Hiện Viện Toán học Clay đã chuyển trạng thái của Giả thuyết Riemann từ mục "chưa có lời giải" sang diện "đang hoạt động", nhưng khẳng định bài toán vẫn chưa được coi là đã giải xong cho tới khi công trình được đăng trên tạp chí khoa học uy tín và vượt qua ít nhất 2 năm phản biện của cộng đồng toán học quốc tế. Sự việc đang đặt ra một câu hỏi lớn cho khoa học hiện đại: nếu trí tuệ nhân tạo chỉ dùng sức mạnh tính toán để đẻ ra 250.000 trang chữ đúng về mặt cú pháp máy tính nhưng không thể giải thích cho con người hiểu vì sao định lý đó đúng, thì nhân loại thực sự đã mở mang thêm tri thức hay chỉ vừa tạo ra thêm một chiếc hộp đen bí ẩn mới.

Nguồn: The Register, Clay Mathematics Institute