Nữ diễn viên này đang gây bão màn ảnh châu Á, khi tìm hiểu về gia đình cô, nhiều khán giả hãi hùng vì cách nuôi dạy con quái đản

Đóng vai nữ bác sĩ quyến rũ Ann trong "Thế giới không lối thoát 2", nữ diễn viên Ayaka Miyoshi (sinh năm 1996) cũng được chú ý không kém. Tuy diễn xuất chưa quá xuất sắc nhưng Ayaka khiến khán giả phải xao xuyến vì ngoại hình quá đỗi nổi bật với đôi mắt đẹp sắc sảo, làn da trắng ngần, mái tóc ngắn cá tính và đôi chân dài gợi cảm.

Được biết, Ayaka đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật ở cả lĩnh vực người mẫu và điện ảnh/truyền hình. Năm 2019, Ayaka Miyoshi từng xuất hiện trong video ca nhạc Hứa sẽ không khóc, lọt top 1 trending thế giới của Châu Kiệt Luân. Trước đó từ năm 2008, người đẹp 9x góp mặt trong nhiều tác phẩm như Confessions (2012), Leaving On The 15th Spring (2013), Dance With Me (2019), Perfect Son,...

Về đời tư, Ayaka từng có lần khiến khán giả không chỉ ở Nhật Bản mà cả châu Á bàng hoàng, sốc nặng khi chia sẻ chuyện gia đình. Sau khi nghe xong câu chuyện được chính cô kể trên sóng truyền hình, nhiều người đã nhận xét gia đình cô có cách nuôi dạy con cái... quái đản, nhạy cảm!

Nữ diễn viên Ayaka Miyoshi.

20 tuổi vẫn... tắm chung với bố!

Năm 2020, Ayaka tham gia một chương trình truyền hình của đài Nippon TV (NTV). Tại đây, cô vô tư chia sẻ chuyện gia đình, mối quan hệ thân thiết với người bố 47 tuổi. "Biểu tượng sắc đẹp" của Nhật Bản cho biết, hai bố con cô nhiều lần bị hiểu lầm là vợ chồng mỗi khi đi chơi vì hành động quá đỗi tình cảm dành cho nhau.

Ayaka nói rằng bố chính là hình mẫu đàn ông lý tưởng mà cô muốn kết hôn, do đó cô sẵn sàng yêu những người đàn ông ngoài 40 tuổi như bố mình. Không chỉ vậy, người đẹp còn tiết lộ một sự thật gây sốc. Đó là cô rất thích tắm chung với bố, và tắm chung tới tận năm 20 tuổi.

Sau khi chương trình phát sóng, chia sẻ của Ayaka lập tức gây tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến chê trách như "con gái đã trưởng thành, có sự nhận biết về giới tính, sao có thể tắm chung với bố được?", "Gia đình này nuôi dạy con kỳ cục quá?", hay một khán giả bình luận "con gái tránh cha, con trai tránh mẹ, sao có thể tắm chung như thế? Khi con còn nhỏ đã không nên, huống gì tận 20 tuổi",...

Ayaka có chia sẻ gây sốc.

Bố và con gái dù thân đến đâu cũng tuyệt đối tránh động vào 3 điều cấm kỵ này

Theo các chuyên gia nuôi dạy con, bố và con gái dù thân thiết đến đâu cũng đừng có những hành vi này để tránh làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển và cuộc sống của con khi trưởng thành. Cụ thể:

1. Sau 3 tuổi, tránh tắm chung

Khoảng 2-3 tuổi, trẻ có nhận thức và bắt đầu tò mò về giới tính, việc đầu tiên cha mẹ cần làm là giúp trẻ hình thành khái niệm giới tính đúng đắn. Đặc biệt sau khi con gái được 3 tuổi, người bố càng tránh tắm chung cho con gái. Tuy rằng ở giai đoạn này con không thể hiểu một cách rõ ràng và chi tiết về sự khác biệt giữa trai và gái nhưng cha mẹ vẫn nên làm tốt công việc của mình là chỉ dạy con về những vùng riêng tư, sự khác biệt giữa nam và nữ. Việc tắm rửa cho con gái phải do mẹ đảm nhiệm.

2. Tránh mặc quá hở hang trước mặt con gái

Nhiều ông bố ở nhà hay tự nhiên cởi áo, cởi trần đi lại trong nhà, thậm chí có ông bố còn mặc quần ống rộng. Mặc dù hành vi này khiến ông bố cảm thấy rất mát mẻ nhưng dễ thu hút sự chú ý của con gái, khiến bé trở nên tò mò về cấu tạo cơ thể nam và nữ.

Ngay cả trong mùa hè nóng nực, bạn cũng cần chú ý đến hình ảnh của bản thân, làm hình mẫu tốt cho con gái. Nếu ngay từ nhỏ người cha đã không xác lập ranh giới giới tính cho con gái thì sau khi con bước vào tuổi dậy thì, nhận thức về người khác giới sẽ lệch lạc, không có lợi cho sự trưởng thành. Bố mẹ cũng nên hạn chế những khoảnh khắc ái ân, tiếp xúc nhạy cảm trước mặt con.

3. Không hôn môi

Sự đi quá giới hạn của người cha có thể sẽ khiến con gái mắc chứng "Electra complex" và coi người cha như người bạn tình hoàn hảo nhất trong lòng mình. Đây là thuật ngữ mô tả cảm giác khao khát của một đứa trẻ dành cho người cha mẹ khác giới của chúng và cảm giác ghen tỵ, giận dữ với người cha mẹ cùng giới.

Sau tuổi vị thành niên, con gái không thể giao tiếp tốt với người khác giới, điều này sẽ ảnh hưởng đến quan niệm về tình yêu và hôn nhân sau này của con gái. Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu giữa cha và con gái, nhưng không phải là hôn môi.

Khi con gái lớn lên, người cha cần có trách nhiệm giáo dục, hướng dẫn, giúp con gái hình thành nhận thức và quan niệm giới tính bình thường, tạo cho con lòng can đảm và cảm giác an toàn, đồng hành cùng con lớn lên khỏe mạnh.