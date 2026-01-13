Halle Berry – nữ diễn viên Hollywood từng đoạt giải Oscar, biểu tượng sắc đẹp và gợi cảm suốt nhiều thập kỷ – mới đây đã có những chia sẻ rất thẳng thắn về một nỗi sợ thầm kín mà ít người nghĩ cô từng trải qua: Lo sợ đời sống tình dục sẽ chấm dứt sau khi bước vào giai đoạn mãn kinh.

Ở tuổi 58, Halle Berry không còn né tránh chủ đề vốn bị xem là "nhạy cảm" này. Ngược lại, cô lựa chọn nói ra, với mong muốn giúp phụ nữ hiểu rằng: Mãn kinh không phải là dấu chấm hết cho sự nữ tính, sự thân mật hay niềm vui thể xác.

"Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ còn là một người phụ nữ trọn vẹn nữa"

Tại hội thảo Bare It All về sức khỏe phụ nữ diễn ra vào tháng 6/2025, Halle Berry chia sẻ rằng cô hoàn toàn không được chuẩn bị trước cho mãn kinh. Không bác sĩ nào từng nói với cô rằng giai đoạn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tình dục, đặc biệt là tình trạng khô âm đạo, đau khi quan hệ.

Mọi chuyện càng trở nên nặng nề hơn khi các triệu chứng ấy xuất hiện đúng lúc cô bắt đầu mối quan hệ với nhạc sĩ Van Hunt – người mà cô tin là "đúng người, đúng thời điểm".

"Tôi thực sự sợ hãi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn tận hưởng phần đời sống đó nữa. Tôi đã tìm được người đàn ông của mình, rồi ngay sau đó, trò đùa tệ nhất trên đời lại xảy đến", cô chia sẻ với truyền thông.

Với Berry, đó không chỉ là vấn đề thể chất, mà còn là cú sốc tâm lý. Cô thừa nhận đã từng nghĩ rằng mình "đã mất đi một phần quan trọng của việc làm phụ nữ".

Mãn kinh - điều phụ nữ phải tự xoay xở trong im lặng?

Sau cú sốc ban đầu, Halle Berry bắt đầu tự tìm hiểu về mãn kinh và nhận ra một thực tế đáng buồn và rất nhiều phụ nữ cũng giống cô. Đó là họ không được cảnh báo, không được hướng dẫn, thậm chí bác sĩ cũng thiếu thông tin đầy đủ về sức khỏe tình dục sau mãn kinh.

Chính điều đó thôi thúc cô hành động. Halle Berry hợp tác với các thương hiệu chăm sóc sức khỏe phụ nữ, đồng thời thành lập công ty riêng Respin Health, tập trung vào các giải pháp giúp phụ nữ cải thiện sức khỏe sàn chậu, giảm khô hạn và lấy lại sự thân mật trong đời sống vợ chồng.

"Đây không phải chuyện xấu hổ, mà là quyền được sống trọn vẹn"

Trong phần kết bài phát biểu, Halle Berry kêu gọi phụ nữ hãy ngừng im lặng về mãn kinh. Theo cô, đây không chỉ là vấn đề cá nhân, mà là một phần tất yếu của sức khỏe phụ nữ, cần được nói đến một cách công khai và bình thường.

Cô nhấn mạnh: "Chúng ta cần nói về mãn kinh với bạn đời, với con cái, với đồng nghiệp, thậm chí ở nơi làm việc. Đây không chỉ là chuyện sức khỏe, mà còn là vấn đề quyền con người".

Với Halle Berry, việc dám nói ra không khiến cô kém quyến rũ hơn. Ngược lại, nó cho thấy một hình ảnh người phụ nữ trưởng thành, hiểu cơ thể mình và dám đấu tranh cho chất lượng cuộc sống, ngay cả sau tuổi 50.

Phụ nữ bước vào mãn kinh: Nội tiết thay đổi thế nào và vì sao nhu cầu phòng the không còn như trước?

Nội tiết suy giảm - gốc rễ của mọi biến đổi

Khi bước sang giai đoạn mãn kinh, cơ thể phụ nữ trải qua sự suy giảm mạnh hormone estrogen – yếu tố giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì độ ẩm, độ đàn hồi âm đạo và cảm giác hưng phấn. Hệ quả là nhiều phụ nữ gặp tình trạng khô âm đạo, đau rát khi quan hệ, khó đạt khoái cảm.

Cùng với đó, progesterone và testosterone cũng giảm dần, khiến phụ nữ dễ mất ngủ, lo âu, tinh thần thất thường và ham muốn tình dục suy yếu.

Ham muốn không "mất đi", mà thay đổi cách thể hiện

Mãn kinh không đồng nghĩa với việc phụ nữ hết nhu cầu sinh lý. Trên thực tế, có người giảm ham muốn, có người gần như không thay đổi, thậm chí có người còn thoải mái hơn vì không còn lo mang thai. Tuy nhiên, cơ thể phản hồi chậm hơn với kích thích, cần nhiều thời gian và cảm xúc hơn để hưng phấn.

Yếu tố tâm lý ảnh hưởng không kém hormone

Tự ti về ngoại hình, áp lực tuổi tác, căng thẳng và mất ngủ kéo dài khiến nhiều phụ nữ dần né tránh chuyện phòng the. Các chuyên gia cho rằng tâm lý tiêu cực có thể làm giảm ham muốn mạnh không kém sự thiếu hụt nội tiết.

Mãn kinh không phải dấu chấm hết

Nếu được hiểu đúng và chăm sóc phù hợp – từ tư vấn y tế, sử dụng sản phẩm hỗ trợ, tập luyện sàn chậu đến giao tiếp cởi mở với bạn đời – phụ nữ hoàn toàn có thể duy trì đời sống phòng the lành mạnh sau mãn kinh.

Mãn kinh là một chặng chuyển tiếp tự nhiên, không lấy đi nữ tính, mà chỉ đòi hỏi phụ nữ lắng nghe cơ thể và yêu thương bản thân nhiều hơn.