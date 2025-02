Jane Seymour (người Mỹ gốc Anh) là nữ diễn viên từng gây sốt khi hóa thân thành Bond girl trong bộ phim “Live and Let Die” (1973). Ở tuổi 74, bà vẫn giữ được vẻ đẹp rạng ngời và vóc dáng khiến nhiều cô gái trẻ phải ghen tị. Thậm chí cân nặng vẫn tương đương thời 17 tuổi. Điều này khiến nhiều người không khỏi tò mò về bí quyết của bà.

Jane Seymour năm 1973 (trái) và hiện tại (phải) không có quá nhiều khác biệt về vóc dáng

Ở tuổi 74, vóc dáng của nữ diễn viên khiến nhiều phụ trẻ cũng phải ghen tị

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Jane tiết lộ rằng bí quyết nằm ở chế độ ăn uống lành mạnh và nhất quán. Bà thích ăn theo chế độ Địa Trung Hải nhưng điều đặc biệt là bà chưa bao giờ phải ăn kiêng khắc nghiệt để giữ dáng hay ép cân. Thay vào đó là lựa chọn thông minh với những loại thực phẩm bổ dưỡng và mình yêu thích để không cảm thấy mệt mỏi, thiếu thốn. Trong đó có 2 thực phẩm không thể thiếu, được bà ăn gần như mỗi ngày. Đó là:

Trứng luộc

Jane Seymour chia sẻ, bà bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng với trứng luộc và cà phê. Trứng giàu protein, giúp tạo cảm giác no lâu và hạn chế cảm giác thèm ăn. Theo nghiên cứu của Đại học St. Louis ở Missouri, ăn trứng vào bữa sáng giúp duy trì cảm giác no lâu hơn so với ăn bánh mì tròn cùng lượng calo.

Ngoài ra, lòng trắng trứng chứa nhiều protein và gần như không có chất béo, hỗ trợ hiệu quả trong việc xây dựng cơ bắp. Bà cũng chọn phương án luộc để giảm dầu mỡ nhưng vẫn ngon miệng, đủ dinh dưỡng.

Đặc biệt, ăn trứng chín kỹ sẽ tránh được nguy cơ thiếu hụt biotin, một loại vitamin quan trọng giúp tóc chắc khỏe. Điều này lý giải tại sao mái tóc của Jane Seymour luôn óng ả dù đã ở tuổi thất thập.

Các loại hạt

Khi muốn ăn nhẹ, Jane thường chọn các loại hạt, thường ăn nhất là óc chó và hạnh nhân. Các loại hạt này giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh giúp duy trì cảm giác no lâu. Đặc biệt, ăn hạnh nhân vào buổi sáng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả, nhờ giảm lượng calo tiêu thụ trong ngày. Trong khi nếu đói bụng, bà có thể ăn chúng một chút vào bữa tối mà không lo tăng cân. Cũng rất tiện lợi để mang theo khi làm việc hay bất cứ nơi đâu.

Chúng còn giúp kiểm soát lượng đường trong máu một cách ổn định, cung cấp năng lượng và giảm cảm giác thèm ăn. Ngoài ra, các loại hạt còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ làn da khỏi tác động của lão hóa và duy trì sự tươi trẻ. Jane Seymour cho rằng nó đóng góp quan trọng trong duy trì vẻ bề ngoài luôn rạng ngời mỗi khi xuất hiện trước công chúng của mình.

Ngoài ăn uống, Jane Seymour cho rằng mình giữ được sự trẻ trung và vóc dáng nhờ vận động thường xuyên, luôn giữ tinh thần lạc quan

Không chỉ dừng lại ở chế độ ăn uống, Jane còn kết hợp tập thể dục đều đặn như nâng tạ, Pilates và giữ tinh thần lạc quan. Bà luôn giữ thái độ tích cực và yêu đời, điều này giúp vẻ đẹp của bà không chỉ đến từ hình thức mà còn tỏa ra từ bên trong.

Nguồn và ảnh: Chosun, Daily Mail