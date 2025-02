6 năm kể từ vai diễn Hà Lan trong phim "Mắt Biếc", Trúc Anh sống kín tiếng hơn và dường như biến mất khỏi các sự kiện giải trí.

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 1998 đã đăng tải hình ảnh mới trên mạng xã hội và khiến nhiều người vô cùng bất ngờ trước ngoại hình mũm mĩm rõ rệt so với trước đây.

Trúc Anh gây bất ngờ với hình ảnh tăng cân.

Trước đó vào năm 2022, Trúc Anh cũng từng gây xôn xao vì ngoại hình tăng cân rõ rệt. Thời điểm đó, Trúc Anh tăng 8kg, trong khi hồi đóng phim "Mắt Biếc" cân nặng chỉ dừng ở mức 53-54kg.

Nguyên nhân gây tăng cân của cô là do ăn uống thiếu kiểm soát. Đồng thời, cũng do cô đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như gai cột sống, thoái hóa khớp, điều này khiến việc đi lại của cô trở nên khó khăn.

2 căn bệnh xương khớp khiến Trúc Anh"Mắt Biếc" tăng cân chóng mặt, khó đi lại

1. Gai cột sống

Ngoài nguyên nhân tuổi tác, gai cột sống còn xuất hiện vì yếu tố gen di truyền, do viêm khớp cột sống mãn tính, do yếu tố di truyền, do chấn thương hoặc cũng có thể do chế độ sinh hoạt, làm việc kém khoa học.

Theo TS.BS Tăng Hà Nam Anh (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM): Gai cột sống còn được gọi là gai đốt sống. Thường diễn ra do quá trình lão hóa tự nhiên.

Khi cột sống mất đi sự ổn định, cơ thể tự bù đắp bằng cách hình thành gai xương. Tuy nhiên, chính những gai xương này lại chèn ép dây thần kinh, gây ra các cơn đau âm ỉ hoặc dữ dội.

Bác sĩ cảnh báo, nếu không phát hiện sớm hoặc cải thiện sai cách, gai cột sống có thể gây tàn phế, khiến người bệnh mất khả năng vận động.

Những dấu hiệu điển hình của gai cột sống bao gồm:

- Đau mỏi vùng cổ, lưng, vai gáy, cơn đau tăng lên khi vận động.

- Cảm giác tê bì lan xuống tay hoặc chân.

- Cứng khớp vào buổi sáng, hạn chế khả năng vận động.

- Trường hợp nặng có thể ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát tiểu tiện.

Cách phòng ngừa gai cột sống:

- Giữ cho cột sống không mất đi đường cong sinh lý bằng cách không ngồi quá lâu, tránh đứng hoặc ngồi ở một tư thế xấu.

- Không nằm quá lâu ở tư thế không thoải mái.

- Tăng cường tập thể dục để duy trì sự linh hoạt của cột sống.

- Bổ sung thực phẩm giàu canxi, đồng thời hạn chế chất béo và đường để kiểm soát cân nặng.

2. Thoái hóa khớp

Thoái hóa khớp không còn là câu chuyện của người trung niên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hiện nay có đến 30% người dưới 30 tuổi đã có dấu hiệu thoái hóa khớp. Lối sống ít vận động, thừa cân và chế độ ăn thiếu khoa học chính là những nguyên nhân chính thúc đẩy quá trình này.

Tiến sĩ Đoàn Văn Đệ (Phó chủ tịch Hội thấp khớp học Việt Nam) cho biết: Khác với người già, bệnh nhân bị thoái hóa khớp khi còn trẻ vẫn có cơ hội để phục hồi, do xương khớp chưa bị tổn thương nhiều. Nếu hoạt động thể lực nhẹ và nâng dần mức độ, kết hợp chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp các thành phần dinh dưỡng cho sụn và tránh các thói quen ngồi xổm, leo cầu thang, khiêng vác nặng… thì các tổn thương khớp có thể phục hồi.

Những thói quen làm tăng nguy cơ thoái hóa khớp:

- Ngồi làm việc liên tục trong thời gian dài, ít thay đổi tư thế.

- Tăng cân mất kiểm soát, khiến khớp gối chịu áp lực lớn.

- Ít vận động, làm dịch khớp khô dần, sụn bị bào mòn nhanh hơn.

- Chế độ ăn thiếu dưỡng chất quan trọng như collagen, glucosamine và omega-3.

Cách bảo vệ khớp:

- Duy trì tập thể dục nhẹ nhàng như yoga, bơi lội, đi bộ để tăng cường độ linh hoạt.

- Bổ sung thực phẩm giàu collagen, omega-3 và các khoáng chất cần thiết cho sụn khớp.

- Hạn chế các tư thế gây áp lực lên khớp như ngồi xổm hoặc leo cầu thang quá nhiều.