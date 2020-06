Nữ danh hài của Gặp nhau cuối tuần: 15 năm mới sinh được con thì chồng mất vì bệnh, một mình dạy con nên người khiến ai nấy ngưỡng mộ

Nghệ sĩ Trà My (SN 1967) từng là diễn viên đoàn cải lương Thái Bình. Chị nổi tiếng qua những tiểu phẩm hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, đóng cặp cùng nghệ sĩ Văn Hiệp, Giang Còi, Quang Tèo... Ở trên sân khấu, Trà My luôn đem tiếng cười đến cho khán giả nhưng mấy ai biết được, cuộc đời của nữ danh hài này lại gặp nhiều trắc trở.

Năm 1986, Trà My kết hôn với nghệ sĩ cải lương Quản Trọng Bính. Tuy nhiên cặp đôi gặp phải cảnh hiếm muộn và phải chữa trị đến 15 năm mới có thể đón chào con trai đầu lòng Trọng Phúc. Cứ ngỡ cuộc sống từ đây sẽ viên mãn. Nào ngờ năm 2018, nghệ sĩ Trọng Bính phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối và quả đời 4 năm sau đó.

Cú sốc mất chồng, mất bố khiến 2 mẹ con nghệ sĩ Trà My phút chốc suy sụp. Cậu bé Trọng Phúc khi đó mới học lớp 5 đã gặp phải vấn đề tâm lý và phải đi điều trị một thời gian. Tuy nhiên, với sự mạnh mẽ của mình, nghệ sĩ Trà My đã kiên cường sống tiếp và nuôi dạy con trai nên người. Trọng Phúc năm nay 20 tuổi, càng lớn càng chín chắn và trở thành chỗ dựa vững trãi cho mẹ.

Một bức ảnh của gia đình nghệ sĩ Trà My.

Dạy con trai sống tự lập, biết quán xuyến các công việc nhà

Nghệ sĩ Trà My từng tâm sự, con trai sống rất tình cảm và thường xoa bóp, đấm lưng cho mẹ mỗi khi mẹ đi làm về. Cậu bé cũng luôn có ý thức tự giác đỡ đần mẹ trong những công việc hàng ngày như tranh giặt giũ, phơi quần áo và lo chuyện cơm nước.

Được biết, Trà My dạy con tự lập từ nhỏ. Chị từng chia sẻ với báo chí: "Mình luôn ý thức dạy con biết nấu ăn, rửa bát, nhặt rau, làm mọi việc trong gia đình để không chỉ đỡ bố mẹ mà còn giúp cho bản thân con từ việc nhỏ nhất đến việc lớn".

Nữ danh hài từng xúc động kể lại câu chuyện về bữa cơm đầu tiên Trọng Phúc nấu cho mẹ sau khi bố mất. "Mình vẫn nhớ mãi bữa cơm đó con mang đậu bị cháy lên và nói: "Mẹ ơi, mẹ dậy đi, con xin lỗi mẹ vì bữa cơm không hoàn chỉnh, con vô ý làm đậu cháy. Mẹ cố ăn đi về sau con sẽ rút kinh nghiệm". Mình cảm động vô cùng.

Chia sẻ của Trà My khiến công chúng vô cùng cảm động. Bởi không chỉ tự lập từ nhỏ, Trọng Phúc còn sống rất tình cảm và hiếu thảo với mẹ.

Dạy con trai đạo đức làm người

Chỉ còn 2 mẹ con nương tựa vào nhau nên nghệ sĩ Trà My luôn cố gắng nuôi dạy con tốt nhất. Không chỉ mong con lớn lên thành công trong cuộc sống, điều nữ nghệ sĩ hướng đến nhất là dạy con trở thành người lương thiện.

Chị từng chia sẻ về việc dạy con đạo làm người, biết nhìn nhận cuộc sống và luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Trà My hay đi làm thiện nguyện và trong mỗi chuyến đi đều có con trai Trọng Phúc đồng hành. Đây là cách chị giúp con biết yêu thương, chia sẻ với người khác. Đây cũng là hành trang quan trọng mà nữ nghệ sĩ chuẩn bị cho con trên đường đời.

"Mình nghĩ có cho con tiền bạc bao nhiêu cũng không đủ bằng cho con tư cách, nhân cách làm người để trưởng thành không ai coi thường con và nghĩ cha mẹ không biết dạy", Trà My chia sẻ.

Luôn làm bạn và thấu hiểu tâm tư của con

Với các cậu trai mới lớn, việc yêu đương, tương tư các bạn gái là điều khó tránh khỏi. Trà My hiểu rõ điều này nên không bao giờ cấm đoán hay khắt khe với con. Tuy nhiên, cho phép không có nghĩa là buông thả. Nữ nghệ sĩ bày tỏ quan điểm: "Tuổi các con phải có tình yêu, không có thì chết dở nhưng con có thể thích trong khuôn khổ cho phép, không quá giới hạn. Lớp 8 con có bạn gái và khai báo với mẹ hết nhưng hiện giờ thì chưa".

Được biết, từ khi con trai học lớp 7, Trà My đã coi con như bạn bè. Chị bảo con, ngoài vai trò là cha mẹ thì chị còn là một người bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe mọi tâm tư và đưa cho con những lời khuyên hữu ích nhất. "Chúng mình là đôi bạn thân đừng giấu mẹ chuyện gì?". Phúc cứ chuyện ra chuyện vào tíu tít, cuộc sống 2 mẹ con hạnh phúc vô cùng. Mình không ngần ngại nói chuyện nam giới, hỏi han, gần gũi, chia sẻ với con. Mình tránh không để tinh thần, tư tưởng con ức chế, dễ cáu, phát sinh việc không thể lường được", nữ nghệ sĩ kể lại trong một lần tâm sự với truyền thông.

Luôn ủng hộ đam mê nghệ thuật của con

Là con của nghệ sĩ nên Trọng Phúc được thừa hưởng không ít năng khiếu nghệ thuật. Chính Trà My từng nhận xét con trai có ngoại hình và "máu" nghệ sĩ giống bố. Được biết, Trọng Phúc hiện đang là sinh viên ngành guitar, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Với đam mê nghệ thuật của con, Trà My luôn ủng hộ hết mình và tạo mọi điều kiện để con có thể phát triển tài năng. Ba năm trước, chị xây cho Trọng Phúc một phòng thu tại nhà để phục vụ đam mê âm nhạc của con. Trà My đặt tên phòng thu là "BMP studio", viết tắt từ tên của ba thành viên trong gia đình: Bính - My - Phúc. Hàng ngày, chị cũng kể nhiều chuyện về anh để nhắc nhở con trai không được quên bố.