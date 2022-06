Nữ đại gia trong vụ án Đất Vàng Hoàng Gia bị tâm thần là ai?

Vừa qua, VKSND TP HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, Giám đốc Công ty Angle Lina và Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng 3 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Một trong những mắc xích quan trọng của vụ án đang được đưa đi chữa bệnh tâm thần là bà Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1963, giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Đất Vàng Hoàng Gia). Bà Hiền được cho là mất hành vi năng lực dân sự theo Quyết định số 1138/2016/QĐ DS ngày 11/7/2016 do TAND quận 1 ban hành.

Đến ngày 22-12-2017, dưới sự chứng kiến của người giám hộ, Hiền ký các hợp đồng ủy quyền và thỏa thuận chuyển giao cho Nhung kế thừa quyền thanh toán số tiền 134,7 tỉ đồng cho 4 cá nhân để hoàn tất 11 thửa đất.

Đồng thời Nhung tiếp tục thu tiền, hoàn tất chuyển đổi quy hoạch khu đất thành khu dân cư, đầu tư cơ sở hạ tầng và tách thửa để giao cho 107 hợp đồng tại dự án Bùi Thanh Khiết, Tây Lân, Liên khu 5-6 mà Hiền đã ký trước đó. Thực hiện hợp đồng này, Hiền bàn giao cho Nhung số tiền gần 23 tỉ đồng.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt Phạm Thị Tuyết Nhung

Sau khi thành lập Công ty Angel Lina, Công ty Đất Vàng Hoàng Gia nhận chuyển giao các hợp đồng, vi bằng từ bà Hiền, Nhung đã thực hiện hành vi lừa đảo trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

Nhung dùng tư cách cá nhân để ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng góp vón bằng quyền sử dụng đất với mục đích nhận chuyển nhượng một lượng lớn đất thổ cư, đất nông nghiệp, đất công ích…trên địa bàn nhiều quận, huyện từ nguồn tiền cá nhân và tiền chiếm đoạt được từ khách hàng.

Sau khi đạt thỏa thuận chuyển nhượng đất, Nhung trực tiếp ký hợp đồng góp vốn là quyền sử dụng đất với 2 pháp nhân là Công ty Angel Lina và Đất Vàng Hoàng Gia để vẽ, lập sơ đồ dự án dân cư không có thật trên đất nông nghiệp. Từ đó, Nhung và nhiều cá nhân phân lô dưới dạng thổ cư, không thực hiện các quy định pháp luật về lập dự án, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Thông qua hai pháp nhân công ty, Nhung cho quảng cáo, ký hợp đồng với khách hàng. Để tạo niềm tin, Nhung cho chiết khấu từ 5% đến 10% khi khách đóng ngay 90% giá trị nền đất thổ cư (dự án "ma"); cam kết bồi thường 50% và hoàn lại toàn bộ vốn khi không thực hiện giao đất. Từ đó, Nhung ký 510 hợp đồng chuyển nhượng với 388 khách hàng chiếm đoạt hơn 524 tỉ đồng.

Đối với Trần Thị Mỹ Hiền, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, quá trình điều tra xác định vào năm 2017, mặc dù chưa hoàn tất việc thanh toán, thủ tục chuyển nhượng các thửa đất hoặc đã sở hữu quyền sử dụng một số thửa đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng phân lô, bán nền thổ cư nhưng Hiền đã thuê người lập bản vẽ, phân chia trái phép thành nhiều nền.

Bằng tư cách cá nhân, Hiền ký hợp đồng đặt cọc, lập vi bằng, thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thu và chiếm đoạt tiền của người dân.

Để tạo sự tin tưởng, theo sự phân công của Hiền, bị can Nguyễn Ngọc Hoàng đã nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Đất Vàng Hoàng Gia từ Phạm Thị Tuyết Nhung. Từ đó, sử dụng pháp nhân này để tiếp tục thực hiện hứa hẹn chuyển nhượng các nền đất thổ cư ở các dự án không có thật nhằm cùng nhau chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Công an TP HCM xác định Trần Thị Mỹ Hiền đã ký nhiều hợp đồng, vi bằng thỏa thuận chuyển nhượng nền thổ cư, chiếm đoạt tổng cộng 22 tỉ đồng của 36 khách hàng.



Hiện nay, Trần Thị Mỹ Hiền đang điều trị bệnh tại Viện pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa theo Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh số 01/QĐ-VKS-P3 ngày 10-3-2021 của VKSND TP HCM.

Do đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM chưa thể làm việc, hỏi cung, đối chất giữa Trần Thị Mỹ Hiền và Phạm Thị Tuyết Nhung cùng những người liên quan khác. Vì lý do này, Công an TP HCM đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi điều trị, chữa bệnh xong sẽ phục hồi điều tra, xử lý theo quy định.

Được biết Trần Thị Mỹ Hiền còn liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land chiếm đoạt tài sản của nhiều khách hàng.