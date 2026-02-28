Mới đây nhất, Nữ công tước xứ Edinburgh - Sophie đã khiến giới mộ điệu phải gật gù tán thưởng khi khéo léo biến xu hướng thời trang tối đa (Maximalism) trở nên vô cùng gần gũi, thanh lịch và mang đậm tính kết nối trong chuyến công du tại Kenya. Càng rực rỡ lại càng cuốn hút, hãy cùng xem vị phu nhân Hoàng gia này đã chinh phục phong cách kén người mặc này như thế nào để mang luồng gió mới vào thời trang thường nhật nhé!

Hồi chuông báo tử cho trào lưu "sang ngầm" và sự trỗi dậy của những gam màu bùng nổ

Giới chuyên môn đã từng nhận định rằng những tông màu rực rỡ, độ bão hòa cao mới thực sự là cuộc chơi cốt lõi của mùa mốt năm nay. Các bộ sưu tập Xuân 2026 trên sàn diễn thế giới ngập tràn sắc độ tươi vui như xanh coban, hồng thẫm hay vàng rực rỡ, tựa như một bức tranh tô màu rộn ràng của trẻ thơ. Khi nhiệt độ dần ấm lên và những đóa hoa bắt đầu bung nở, mục tiêu tối thượng của thời trang không còn là sự khép nép khiêm nhường nữa, mà là khát khao thể hiện niềm vui sống một cách trọn vẹn nhất.

Trong khi nhiều nữ nhân Hoàng gia khác vẫn đang ưu ái những tông màu be, đen hay xám trung tính quen thuộc, thì Nữ công tước Sophie lại chọn cho mình một hướng đi hoàn toàn khác biệt bằng một chiếc váy rực rỡ, vui tươi và không hề e dè. Giống như các tạp chí danh tiếng đã khẳng định, bảng màu rực rỡ của mùa mốt vừa qua chính là nhát búa cuối cùng đóng lại chiếc quan tài của trào lưu "quiet luxury", đánh dấu sự thoái trào của vẻ đẹp sang trọng thầm lặng để nhường ngôi vương cho những sắc màu điện quang sống động, táo bạo và ngập tràn năng lượng tích cực.

Chiếc váy hoạ tiết Paisley bừng sáng một góc trời Kenya

Rũ bỏ những bộ cánh may đo cứng nhắc hay gam màu xám xịt buồn tẻ của mùa lạnh, Nữ công tước xứ Edinburgh đã thắp sáng cả ngày thứ hai trong chuyến thăm chính thức Kenya bằng một thiết kế maxi hoạ tiết paisley cực kỳ sinh động đến từ thương hiệu Lexy London. Điểm nhấn đặc biệt diễn ra tại một cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ làm công tác kiến tạo hòa bình ở vùng Wajir, phía đông bắc Kenya, nơi Nữ công tước đã có những chia sẻ sâu sắc về khả năng phục hồi của cộng đồng tại một khu vực đang phải đối mặt với nhiều bất ổn về khí hậu và nguồn tài nguyên cạn kiệt.

Không có khoảng cách của một vị khách Hoàng gia quyền quý, bà chọn cách ngồi chân trần thành vòng tròn với những người phụ nữ bản địa, và chính chiếc váy mang tên "Deborah" với họa tiết "Wild Meadow" rực rỡ sắc màu mùa hè của bà đã làm bừng sáng cả không gian, xua tan đi phần nào sự nặng nề của những chủ đề vốn dĩ rất rát bỏng. Thiết kế này được nhà mốt tạo ra với tiêu chí hướng tới sự thoải mái tối đa, giúp người mặc chỉ cần khoác lên mình là có thể tự tin bước ra ngoài mà không cần nghĩ ngợi nhiều.

Để tiết chế lại sự rực rỡ của trang phục, Nữ công tước đã rất cao tay khi kết hợp cùng đôi giày đế xuồng màu trung tính và đôi khuyên tai dáng thả tối giản, tạo nên một tổng thể duyên dáng và không hề rối mắt. Chính sự lựa chọn thông minh với một "tác phẩm đinh" như chiếc váy paisley nổi bật này đã giúp phong cách Maximalism vốn nổi tiếng kén dáng trở nên cực kỳ dễ ứng dụng và có tính thực tế cao trong đời sống hàng ngày của phái đẹp.

Thời trang không chỉ để ngắm, mà là cầu nối xóa nhòa mọi khoảng cách

Vượt ra khỏi ranh giới của một xu hướng làm đẹp đơn thuần, sự lựa chọn trang phục rực rỡ của Nữ công tước Sophie trong chuyến đi này còn mang một thông điệp nhân văn sâu sắc về sự gắn kết và thấu cảm. Trong những hoàn cảnh mà rào cản văn hóa, địa lý và thân phận tưởng chừng như tạo ra một khoảng cách vô hình rất lớn, thì một khoảnh khắc thời trang tươi vui, rạng rỡ lại bất ngờ trở thành chất xúc tác tuyệt vời để kéo con người lại gần nhau hơn.

Chiếc váy nổi bật của bà không hề tạo cảm giác phô trương hay lấn át, mà ngược lại, nó tỏa ra một năng lượng vô cùng thân thiện, dễ gần, giúp thiết lập nên một sự giao cảm chân thành giữa một người phụ nữ Hoàng gia và những người phụ nữ kiến tạo hòa bình nơi vùng đất châu Phi đầy nắng gió. Thời trang, suy cho cùng, có ngôn ngữ riêng của nó, và trong trường hợp này, thông điệp được phát đi vô cùng rõ ràng: Càng rực rỡ, càng tươi sáng thì lại càng chân thành và ấm áp.