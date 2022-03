Nữ chính đóng cảnh 18+ với Lee Min Ho: Nhan sắc "đẹp lạ", có mối quan hệ này với 2 sao nữ Hẹn hò chốn công sở

Đôi nét về Kim Min Ha - bạn diễn của Lee Min Ho trong Pachinko

Kim Min Ha là một nữ diễn viên người Hàn Quốc. Cô sinh ngày 1/9/1995 tại Seoul, Hàn Quốc. Thời điểm hiện tại, Min Ha thuộc Saram Entertainment - công ty quản lý hiện đang ký hợp đồng với nhiều diễn viên, trong đó nổi bật hơn cả là Choi Soo Young (SNSD) và Park Gyu Young, diễn viên thủ vai Nam Ju Ri trong bộ phim Điên thì có sao.

Kim Min Ha, nữ chính trong bộ phim Pachinko.

Kim Min Ha và Choi Soo Young cùng có hợp đồng với Saram Entertainment.

Kim Min Ha từng đóng chung phim với cả 2 sao nữ Hẹn hò chốn công sở

Nữ diễn viên họ Kim chính thức bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ hồi 2016 với bộ phim Two girls season 2. Đến năm 2017, cô đóng vai phụ trong Học đường 2017. Đáng chú ý, đây là dự án có sự tham gia của Kim Se Jeong cùng với Seol In Ah - hai cái tên đang gây bão nhờ bộ phim Hẹn hò chốn công sở.

Kim Min Ha từng đóng vai phụ trong Học đường 2017, bộ phim có sự tham gia của cả Kim Se Jeong lẫn Seol In Ah.

Sang năm 2018, cô tiếp tục nhận vai phụ trong Nữ công tố viên (Partners for Justice). Đây là một bộ phim thuộc thể loại hình sự - tâm lý. Trong phim, cô hóa thân thành một công tố viên tên Park Mi Young.

Kim Min Ha trong bộ phim Main Street.

Không chỉ đóng phim truyền hình, Kim Min Ha còn từng góp mặt trong các bộ phim điện ảnh là After spring, Main street, Killer swell: Our space, The call và Homecoming. Nữ diễn viên 26 tuổi nhận vai chính ở Main street (phim ngắn) cùng với Killer swell: Our space (cả hai đều thuộc thể loại lãng mạn).

Kim Min Ha trong bộ phim Killer Swell: Our Space.

Trong số những cái tên kể trên, bộ phim giật gân The Call có lẽ là cái tên quen thuộc với khán giả nhất, bởi đây là tác phẩm do ngôi sao nổi tiếng Park Shin Hye thủ vai chính. Dù chỉ đảm nhận một vai phụ, thế nhưng chỉ riêng việc được tham gia dự án này, chắc chắn Min Ha cũng đã có cơ hội để học hỏi nhiều điều.

Kim Min Ha và vai diễn nặng ký sánh đôi Lee Min Ho trong Pachinko

May mắn có cơ hội nhận vai chính trong bộ phim Pachinko, Kim Min Ha hứa hẹn sẽ có một bước ngoặt quan trọng trong nghiệp diễn. Điều này không chỉ đến từ việc cô được đóng chung với một nam thần hạng A như Lee Min Ho, mà nó còn đến từ việc Sun Ja là một vai diễn nặng ký.

Bộ phim Pachinko đóng chung với Lee Min Ho hứa hẹn sẽ là bước ngoặt trong sự nghiệp của Kim Min Ha.

Cho những ai chưa biết, nhân vật Sun Ja sinh ra và lớn lên tại Busan trong thời điểm Hàn Quốc nằm dưới sự cai trị của Nhật Bản. Việc gặp gỡ Koh Han Su - một thương nhân hào hoa, phong độ đã khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng khác. Cô thôn nữ Sun Ja ngây thơ nhanh chóng bị hút hồn bởi phong thái của Han Su và sớm trao thân cho anh ta. Tuy nhiên, nghiệt ngã thay khi Han Su đã có gia đình ở Nhật Bản. Về sau, cô kết hôn với một linh mục tên Baek Isak và chuyển tới Nhật Bản sinh sống.

Tạo hình của Kim Min Ha trong Pachinko.

Với những người nhập cư ở xứ sở hoa anh đào thời điểm bấy giờ, cuộc sống cực kỳ khắc nghiệt khi họ phải chịu sự phân biệt đối xử nặng nề. Hóa thân thành một nhân vật như vậy chẳng hề đơn giản, đặc biệt là khi Kim Min Ha lại không có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước đó. Dẫu thế, nên nhớ rằng chẳng phải tự dưng các nhà làm phim chọn mặt gửi vàng nơi cô nàng, nhất là khi Pachinko lại là một dự án cực kỳ tầm cỡ.

Và sự thật thì sau khi Pachinko lên sóng, diễn xuất của Kim Min Ha đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Kim Min Ha sở hữu nhan sắc ấn tượng.

Nói về vai diễn Sun Ja, nữ diễn viên sinh năm 1995 chia sẻ:

"Thực lòng tôi cảm thấy vô cùng hồi hộp bởi đây là một dự án phim rất lớn. So với các vai diễn mà tôi từng đảm nhận trước đây, nhân vật Sun Ja có nhiều sự khác biệt. Tôi bị cô ấy mê hoặc ngay từ khi đọc kịch bản. Từ lâu, tôi đã khao khát một vai diễn mang tính đột phá như thế này. Có thể đây sẽ là cơ hội lớn dành cho tôi."

Bộ phim Pachinko của Kim Min Ha và Lee Min Ho được phát sóng vào thứ Sáu hàng tuần trên Apple TV+.

