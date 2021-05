Nữ CEO gốc Huế chia sẻ mâm cơm gia đình ngon tuyệt vị, tiết lộ 7 loại mắm không thể thiếu trong ẩm thực của người dân Cố đô

Năng động trên thương trường - đảm đang trong gia đình

Cái tên Đào Lan Phương (hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM) đã không còn xa lạ trong giới đam mê thời trang. Cô được biết đến với danh xưng là hot girl Louis Vuitton khi một lúc có thể quản lý và điều hành 8 nhãn hàng hàng hiệu, nội thất - đồ nhập khẩu.



Là bà chủ, một tay quản lý nhiều chuỗi cửa hàng lớn, chính vì vậy Lan Phương thường phải làm việc mười mấy tiếng một ngày. Ấy thế nhưng, người đẹp vẫn luôn cố gắng trở thành một người vợ đảm - một nàng dâu ngoan hiền. Cô luôn năng động trên thường trường, đảm đang tháo vát trong việc chăm sóc gia đình.

Nữ CEO 9X - Đào Lan Phương.

Mới đây, chia sẻ trên diễn đàn với hàng triệu thành viên cùng chung sở thích nấu ăn, nữ CEO khéo khoe mâm cơm gia đình do chính tay cô chế biến mọi công đoạn. Là người con xứ Huế, Lan Phương cho biết, dù là bữa cơm bình dân, cô cũng không bao giờ xuề xòa mà luôn sắp xếp món ăn gọn gàng tươm tất, bày biện đẹp mắt.

Cô vợ đảm chia sẻ: "Mình vừa kinh doanh ngoài xã hội, vừa làm việc nhà. Mình không có người giúp việc, mọi việc đều do 2 vợ chồng san sẻ nhau làm hết. Thời gian làm việc của mình có khi đến mười mấy tiếng mỗi ngày. Tuy vậy mình vẫn ưu tiên sắp xếp thời gian làm việc trên máy tính online để vừa đảm bảo năng suất kinh doanh vừa có thời gian quán xuyến việc nhà, đặc biệt là nấu cho gia đình những bữa ngon ấm áp".

Mâm cơm được bày biện ngon mắt của cô vợ đảm Lan Phương.

Lan Phương cho biết thêm, hiện tại vợ chồng cô ở riêng, nên mỗi bữa cô nàng chỉ cần nấu ăn cho 2 người. Ấy vậy mà bữa nào người đẹp cũng trổ tài nấu 3-4 món để bồi bổ cho ông xã. Cô vợ đảm còn tự hào chia sẻ, khi nhà có tiệc, dù là 15-20 người, Lan Phương vẫn "cân" được hết. Với cô khi đã có kỹ năng nấu nướng và biết sắp xếp khoa học, thì người chủ bếp có thể chế biến món ăn 1 cách thần tốc và luôn đảm bảo độ tươi ngon.



"Bí kíp lớn nhất để nấu được những bữa ăn ngon cho gia đình có lẽ là tình yêu thương và sự cầu toàn mà mình nghĩ bất kỳ người phụ nữ nào cũng hướng đến. Mình cũng luôn chú trọng đến việc này. 1 tuần, mình sẽ dành thời gian cùng ông xã đi siêu thị vào sáng sớm để mua được những thực phẩm tươi ngon.

Mình sẽ mua sẵn đồ ăn, thịt, cá... về làm sạch, đóng hộp trữ đông, rau thì 2-3 ngày mua mới 1 lần. Song song với đó là việc luôn "thiết kế" sẵn trong đầu ngày mai ăn gì và chuẩn bị sẵn nguyên liệu, đến bữa chỉ việc nấu là xong. Mâm cơm của mình luôn theo công thức: hải sản/ thịt + canh rau/ luộc/ xào + món ngâm (nếu có) + trái cây".

Cô nàng tự tay bày biện món ăn để trông hấp dẫn hơn.

Lan Phương cho biết, kĩ năng nấu nướng của bản thân được như ngày hôm nay có lẽ là do chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ. Cô vợ đảm tự nhận mình thật may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình truyền thống Huế. Từ nhỏ, Lan Phương đã được chứng kiến cảnh bố mẹ vui vẻ nấu ăn trong gian bếp, được thưởng thức những món ăn tuyệt vị do chính mẹ trổ tài... Dần dần, cô có niềm đam mê mãnh liệt với việc nấu ăn.

Hiện tại, cô vợ đảm có thể tự tin chế biến nhiều món ăn truyền thống của người Huế như là "Bún bò Huế", "Nem Công Chả Phượng", "Bún hến - Cơm hến", "Bánh canh sườn, chả cua", "Bún mắm nêm",... và làm một số loại bánh Huế.

Không chỉ học hỏi từ mẹ, Lan Phương còn chịu khó tham khảo và học hỏi thêm nhiều kĩ năng bếp núc khác từ mạng xã hội, các diễn đàn nấu ăn và các đầu bếp nổi tiếng.

Một số mâm cơm gia đình mà chị Lan Phương trổ tài.

Với nữ CEO gốc Huế, mâm cơm gia đình có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là cầu nối gắn kết mọi thành viên trong gia đình với nhau. Khoảng thời gian cùng nhau dùng bữa, mọi người có thể nói chuyện, hàn huyên, tâm sự cho nhau những câu chuyện, những vướng mắc xảy ra hàng ngày. Cũng giống như tâm niệm của người Huế: "Dù thiếu gì cũng đừng để thiếu bữa cơm và không khí ấm áp gia đình"...



Nét đặc sắc trong ẩm thực của dân Huế qua cảm nhận của người con Cố đô

Theo chị Lan Phương, một trong những đặc trưng nổi bật nhất khi nhắc đến Huế đó là văn hóa ẩm thực. Nữ CEO cho biết: "Ẩm thực Huế phong phú, đa dạng, có bề dày lịch sử, từ những món cầu kỳ cho tới những món giản dị, người thưởng thức đều cảm nhận được một nét gì đó rất Huế.

Đối với tâm hồn người Huế, ẩm thực là một nghệ thuật, mang tính mỹ thuật cao. Chính vì vậy, dù là bữa cơm cung đình mà ta hay gọi là "Cơm vua", hay bữa cơm gia đình, mâm cơm của người xứ Huế bao giờ cũng sắp xếp gọn gàng tươm tất, bày biện đẹp mắt.

Lễ tiệc phải chú ý bày biện, phối hợp màu sắc của thực đơn để làm sao có thể hấp dẫn người ăn. Người Huế ăn sang thì đẹp mà ăn nghèo cũng phải "sang". Đặc biệt hơn nữa, mâm cơm Huế lúc nào cũng nhiều bát nước chấm và mắm, mỗi món sẽ đi kèm 1 loại nước chấm riêng".

Cả nhà chị Lan Phương quây quần bên mâm cơm gia đình.

Được biết, ở Huế, mắm là đặc sản có quanh năm suốt tháng. Mỗi mùa, mỗi món ăn lại đi kèm 1 loại mắm và đồ chấm riêng. Vào tiết đông xuân có mắm cá nục, mắm cá ngừ, mắm cá chuồn, mắm cá thu, tép chua; tiết thu đông có mắm cá cơm, mắm thính; xuân hạ thì có mắm dứa, mắm cà, mắm rò... Còn mắm nêm, ruốc, tôm chua, cà pháo, dưa cà... thì có quanh năm.

Hương vị nồng đậm, cay cay, hoặc chua chua của những món mắm đã đi in sâu vào trong tâm khảm của người Huế. Mâm cơm dù có sang đến mấy, thiếu đi nước chấm cần thiết là bị "hạ điểm" ngay.

Mỗi loại mắm lại dùng để chấm 1 món ăn khác nhau, không trùng vị.

Ngay trong mâm cơm của chị Lan Phương khoe bên trên, đã có 7 loại bát nước chấm và mắm được bày biện trên bàn.

"Thịt luộc thì chấm với tôm chua, nước mắm ruốc Huế hoặc mắm cá rò. Quả vả thì chấm mắm ruốc. Thịt bê, thịt thủ thì chấm mắm nêm. Cá chiên lại phải có nước mắm chua ngọt đưa vị. Rau muống luộc thì phải chấm đúng cà pháo mắm nêm... Mắm đu đủ thì chỉ cần ăn với cơm là ngon rồi. Nói chung giống như nguyên tắc bộ mắm Huế. Ai ăn nhiều sẽ nghiền và hiểu vì sao người dân xứ Cố đô lại thích ăn như vậy" - Chị Lan Phương chia sẻ.