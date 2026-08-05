Theo thông tin từ FV vừa cho biết, sau gần hai tuần điều trị và tập phục hồi chức năng, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Trước đó, trung tuần tháng 7.2026, Khoa Cấp cứu & Tai nạn của Bệnh viện nhận cuộc gọi khẩn từ đại lý hàng hải. Một thuyền viên người Nga trên tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế bất ngờ yếu liệt nửa người, nghi bị đột quỵ. Trên tàu không có đủ điều kiện để xử trí cấp cứu đột quỵ, trong khi tàu cũng không thể lập tức đổi hướng vào bờ. Theo phương án thống nhất, con tàu tiếp tục hành trình đến phao số 0 - ranh giới giữa luồng hàng hải quốc tế và vùng biển Việt Nam - để bàn giao bệnh nhân cho lực lượng y tế.

Canô nhỏ đưa thuyền viên vào bờ lúc 5 giờ sáng. Ảnh: BVCC

Cùng lúc đó, xe cứu thương của Bệnh viện khẩn trương đưa ê-kíp cấp cứu, gồm BS.CKI Hồ Châu Anh Thư cùng một điều dưỡng, đến cảng Cầu Đá (Vũng Tàu), mang theo đầy đủ thuốc và trang thiết bị cấp cứu. Từ đây, cả hai tiếp tục lên một chiếc canô do đại lý tàu bố trí để vượt hơn 40 hải lý ra phao số 0.

Theo BS Trình Văn Hải, Trưởng khoa Cấp cứu và Tai nạn, Bệnh viện FV: "Ra cấp cứu ngoài biển giữa đêm luôn là nhiệm vụ nhiều thử thách, nhất là khi phải leo lên tàu hàng trong điều kiện sóng lớn. Nhưng BS Anh Thư không hề do dự khi nhận nhiệm vụ. Với tôi, đó không chỉ là sự can đảm mà còn là tinh thần trách nhiệm của một bác sĩ cấp cứu".

Xe cứu thương từ Bệnh viện FV đưa ê-kíp ra Vũng Tàu. Ảnh: BVCC

Đêm đó biển động, sóng cao 2-3 m. Phải đến khoảng 2 giờ sáng, chiếc canô mới áp sát được con tàu container cao gần bằng tòa nhà 10 tầng. Không có cầu thang cố định, thủy thủ đoàn thả xuống một chiếc thang dây từ độ cao khoảng 10 m. Đợi đúng nhịp sóng nâng canô lên, BS Anh Thư và điều dưỡng lần lượt bám vào thang để leo lên boong tàu.

Lên tàu, việc đầu tiên của BS Anh Thư là đánh giá nhanh tình trạng người bệnh. Thuyền viên 46 tuổi lúc này vẫn còn tỉnh táo. Sau khi thăm khám, ê-kíp thống nhất phải đưa bệnh nhân vào bờ ngay để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, việc đưa được bệnh nhân xuống canô để đi vào bờ còn khó hơn lên tàu. Bệnh nhân nằm ở tầng 5 của tàu container. Không có hệ thống vận chuyển chuyên dụng, các thuyền viên cùng ê-kíp y tế phải khiêng cáng xuống từng tầng. Sau đó, bệnh nhân được cố định trên cáng và hạ xuống canô bằng cần cẩu của tàu.

Khoảng trống đặt cáng trên canô chỉ rộng hơn một mét, trong khi cả cần cẩu, con tàu và canô đều liên tục chòng chành theo sóng. Để tránh va đập, thủy thủ đoàn phải nhiều lần thử với cáng không trước khi hạ bệnh nhân. Chỉ riêng công đoạn này đã mất khoảng 30 phút.

Khoảng 5 giờ sáng, canô cập cảng Cầu Đá. Xe cứu thương Bệnh viện FV đã chờ sẵn để đưa bệnh nhân về Bệnh viện FV. Đến khoảng 7 giờ sáng, người bệnh được chuyển thẳng vào Khoa Cấp cứu. Trước khi bàn giao bệnh nhân cho ê-kíp Ngoại Thần kinh, BS Anh Thư nhắn gửi với đồng nghiệp: "Tụi em đã đưa được bệnh nhân về, anh làm tốt nhất cho bệnh nhân nhé!"

Kết quả chụp CT xác định bệnh nhân bị xuất huyết não vùng hạch nền phải với khối máu tụ khoảng 30 g. Theo BS.CKII Trần Lương Anh, Trưởng khoa Ngoại thần kinh và Cột sống, đây là trường hợp nằm ở ranh giới giữa điều trị nội khoa và phẫu thuật. Vì vậy, thay vì mổ ngay, ê-kíp trước tiên tập trung ổn định huyết áp, chống phù não, theo dõi sát diễn tiến và hội chẩn đa chuyên khoa để lựa chọn thời điểm can thiệp phù hợp.

Ba ngày sau, khi bệnh nhân đau đầu nhiều hơn và tình trạng yếu liệt tiếp tục tiến triển, BS.CKII Trần Lương Anh quyết định phẫu thuật lấy máu tụ. "Thời điểm can thiệp là yếu tố rất quan trọng. Nếu mổ quá sớm, nguy cơ chảy máu trở lại sẽ cao hơn; nhưng nếu chờ quá lâu, khối máu tụ có thể tiếp tục chèn ép và gây tổn thương mô não", bác sĩ Lương Anh cho biết.

Ca mổ kéo dài khoảng 90 phút. Ê-kíp sử dụng hệ thống định vị thần kinh (Brain Navigation) kết hợp kính vi phẫu để tiếp cận ổ xuất huyết qua một ống có đường kính chỉ 7 mm. Khối máu tụ được làm mềm bằng thiết bị siêu âm chuyên dụng trước khi hút ra, giúp hạn chế tối đa tác động lên mô não lành.

Bệnh nhân tỉnh ngay sau ca mổ. Ảnh: BVCC

Ngay sau mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo. Sang ngày hôm sau, chân bắt đầu phục hồi vận động, tay có thể cầm nắm; đến ngày thứ ba, ông đã tự cầm được những vật nhẹ. Sau gần hai tuần điều trị và tập phục hồi chức năng, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Nhớ lại hành trình đặc biệt ấy, ông Vakhitov Renat xúc động chia sẻ: "Giữa lúc tính mạng bị đe dọa ngoài biển khơi, tôi may mắn được các bác sĩ vượt biển đến tận tàu để đưa vào bờ điều trị. Tôi rất biết ơn đội ngũ y bác sĩ đã không ngại gian khổ để cứu sống tôi."

BS Hải cho biết, với đột quỵ xuất huyết não, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu và phẫu thuật thần kinh càng sớm càng tốt để được đánh giá, theo dõi và lựa chọn phương án điều trị phù hợp. Không phải mọi trường hợp đều cần phẫu thuật ngay, nhưng việc được tiếp cận đội ngũ đa chuyên khoa trong thời gian sớm có ý nghĩa quan trọng đối với kết quả điều trị.

Bên cạnh hệ thống cấp cứu hoạt động 24/7, Bệnh viện FV nhiều năm qua còn duy trì dịch vụ cấp cứu ngoài bệnh viện, bao gồm cấp cứu đường bộ, đường biển và phối hợp vận chuyển người bệnh từ tàu hàng, giàn khoan hoặc các khu vực xa bờ khi có yêu cầu. Với sự phối hợp giữa Khoa Cấp cứu & Tai nạn và hơn 45 chuyên khoa, nhiều trường hợp nguy kịch đã được tiếp cận, vận chuyển an toàn và điều trị kịp thời.