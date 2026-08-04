Khi con mới hơn 5 tháng tuổi, người mẹ nhận thấy trong lòng đen của mắt bé xuất hiện một vệt trắng bất thường và trẻ phản ứng kém với đồ vật xung quanh. Đưa con đi khám, gia đình nhận tin dữ khi bé được chẩn đoán mắc u nguyên bào võng mạc ở cả hai mắt - khối u ác tính nội nhãn thường gặp nhất ở trẻ nhỏ.

Theo đánh giá của bác sĩ, mắt phải của trẻ đã ở giai đoạn E, gần như không còn khả năng bảo tồn, trong khi mắt trái ở giai đoạn D vẫn còn cơ hội giữ lại nhãn cầu và thị lực.

Suốt hơn 4 năm, bệnh nhi trải qua nhiều đợt điều trị với hóa chất toàn thân, laser và theo dõi sát. Đến cuối năm 2025, trẻ được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để phối hợp điều trị bằng kỹ thuật truyền hóa chất trực tiếp vào động mạch mắt trái - phương pháp chuyên sâu nhằm đưa thuốc đến khối u với nồng độ cao, đồng thời hạn chế ảnh hưởng đến toàn thân.

PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Viện trưởng Viện Điện quang Chẩn đoán và Can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết đây là kỹ thuật rất khó vì mạch máu ở trẻ nhỏ có kích thước rất nhỏ, đòi hỏi độ chính xác cao và sự phối hợp của nhiều chuyên khoa. Mục tiêu trước tiên là bảo đảm an toàn tính mạng, sau đó mới hướng đến bảo tồn nhãn cầu và phần thị lực còn lại.

Dù được điều trị tích cực, mắt phải của trẻ không còn khả năng giữ lại nên phải cắt bỏ nhãn cầu vào tháng 6/2026 để ngăn khối u tiếp tục tiến triển. Trong khi đó, mắt trái đáp ứng tốt với điều trị và được bảo tồn thành công.

Đến cuối tháng 7/2026, sau hơn 4 năm điều trị, trẻ phát triển thể chất và tinh thần phù hợp với lứa tuổi. Mắt trái được duy trì thị lực và tiếp tục được theo dõi định kỳ bằng khám đáy mắt, siêu âm và chụp cộng hưởng từ.

Theo các bác sĩ, truyền hóa chất nội động mạch mắt là phương pháp hiện đại, mở ra cơ hội bảo tồn mắt cho nhiều trẻ mắc u nguyên bào võng mạc ở giai đoạn phù hợp. Tuy nhiên, hiệu quả điều trị phụ thuộc rất lớn vào việc phát hiện sớm.

Các chuyên gia khuyến cáo cha mẹ cần đưa trẻ đi khám chuyên khoa mắt ngay khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đồng tử xuất hiện đốm hoặc vệt trắng, một mắt phản chiếu màu trắng khi chụp ảnh có đèn flash, trẻ đột ngột bị lác, không nhìn theo ánh sáng hoặc đồ vật, hai mắt phản xạ ánh sáng khác nhau, mắt đỏ, đau, sưng hoặc lồi bất thường.

U nguyên bào võng mạc chủ yếu gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Phát hiện sớm không chỉ giúp tăng cơ hội cứu sống trẻ mà còn tạo điều kiện bảo tồn nhãn cầu và thị lực, hạn chế những di chứng lâu dài.