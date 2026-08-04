Nhiệt độ và độ ẩm mùa hè tăng cao khiến cơ thể bài tiết mồ hôi liên tục. Việc tắm rửa không chỉ giúp vệ sinh cá nhân mà còn là phương pháp giải nhiệt được nhiều người đặc biệt ưa thích. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng đơn giản này lại tiềm ẩn hàng loạt rủi ro sức khỏe nghiêm trọng. Những sai lầm ít ai để tâm, thậm chí cảm thấy sạch sẽ và sảng khoái khi tắm lại hoàn toàn có thể dẫn đến biến động huyết áp, rối loạn nhịp tim, ngất xỉu, đột quỵ hoặc thậm chí là đột tử.

Trưởng khoa Tim mạch Đinh Á Huy (Ding Yahui) làm việc tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa tiếp nhận một trường hợp lâm sàng tương tự.

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Một nam bệnh nhân ngoài 40 tuổi vì muốn hạ nhiệt nhanh trong ngày nắng nóng đã dội thẳng nước lạnh lên cơ thể sau khi đi làm ngoài trời về. Ngay sau đó, anh xuất hiện triệu chứng tức ngực kéo dài. Do chủ quan cho rằng bản thân chỉ bị say nắng nhẹ, bệnh nhân đã tự chịu đựng ở nhà mà không đến cơ sở y tế.

Vài giờ sau, tình trạng chuyển biến nặng với những cơn đau thắt ngực dữ dội. Khi được đưa vào viện cấp cứu, kết quả kiểm tra cho thấy anh đã bị nhồi máu cơ tim diện rộng do tắm sai cách. May mắn, sau hàng giờ nỗ lực của ê kíp y bác sĩ, người đàn ông này đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Đây không chỉ là bài học đắt giá cho bản thân anh mà còn một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về thói quen tắm rửa ngày nắng nóng.

5 sai lầm khi tắm mùa hè cực nguy hiểm, tăng nguy cơ tử vong

Theo bác sĩ Đinh Á Huy, các mao mạch dưới da vào mùa hè luôn ở trạng thái giãn nở để tăng cường thoát nhiệt. Việc tắm theo 5 cách sai lầm dưới đây sẽ trực tiếp tàn phá hệ tuần hoàn và cơ quan thần kinh trung ương, cần tránh xa hoặc bỏ ngay lập tức:

Dội nước lạnh ngay khi cơ thể đang đổ nhiều mồ hôi

Sau khi vận động hoặc đi ngoài trời nắng, các mao mạch đang giãn nở tối đa. Tiếp xúc đột ngột với nước lạnh làm các mạch máu co thắt dữ dội, kéo theo sự dao động huyết áp thất thường. Tình trạng này rất dễ kích hoạt các biến cố mạch máu brain, làm tăng nguy cơ đột quỵ cấp tính.

Nhiệt độ nước tắm quá cao hoặc quá thấp

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Nước quá nóng làm giãn mạch máu dưới da và tăng tốc độ lưu thông máu, gây gánh nặng lớn cho tim và dẫn đến tình trạng hồi hộp, rối loạn nhịp tim. Ngược lại, nước quá lạnh khiến mạch máu co lại làm huyết áp tăng vọt, gây thiếu máu cung cấp cho cơ tim và dễ dẫn đến đột quỵ do thiếu máu brain cục bộ. Bác sĩ khuyến cáo nhiệt độ nước lý tưởng nên duy trì trong khoảng 35 độ C đến 40 độ C.

Ngâm mình hoặc tắm quá lâu trong không gian kín

Việc tắm kéo dài khiến các mạch máu dưới da giãn nở liên tục, làm một lượng lớn máu dồn lên bề mặt cơ thể và làm giảm lượng máu cung cấp cho brain và tim. Môi trường phòng tắm đóng kín cửa dễ gây thiếu oxy, khiến người tắm bị chóng mặt, tim đập nhanh, ngất xỉu và đối mặt nguy cơ đột quỵ nguy hiểm.

Tắm sai thời điểm (ngay sau khi ăn, khi nhịn ăn hoặc sau khi uống rượu...)

Tắm ngay sau bữa ăn làm ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho tim và dạ dày. Tắm khi đói khiến lượng đường trong máu hạ thấp, dễ gây chóng mặt. Đặc biệt, tắm sau khi uống rượu bia sẽ gây ra những biến động mạnh về huyết áp do cồn làm giãn mạch, làm gia tăng rủi ro đột quỵ và đột tử. Tắm ngay sau khi đi ngoài trời nắng về còn nguy hiểm gấp bội phần.

Tắm xong liền vội vã đi làm mát

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Sau khi tắm, lỗ chân lông mở rộng và các mạch máu đang giãn. Nếu ngay lập tức bật điều hòa nhiệt độ thấp hoặc đứng trước quạt gió mạnh, sự chênh lệch nhiệt độ đột ngột khiến các mạch máu co lại nhanh chóng, huyết áp tăng vọt và có thể gây ra đột quỵ tức thì. Ở mức độ nhẹ, có thể gây liệt mặt, cảm lạnh...

Tắm rửa thế nào vào ngày hè để sạch mà vẫn an toàn?

Để phòng tránh các biến cố y khoa nguy hiểm và rủi ro đột quỵ, đài CCTV của Trung Quốc khuyến cáo người dân nên điều chỉnh thói quen tắm rửa theo đúng trình tự khoa học.

Trước khi tắm, nên uống một cốc nước, tốt nhất là nước ấm để giữ ấm cơ thể và bù đắp lượng nước hao hụt do đổ mồ hôi. Khi bắt đầu tắm, không nên dội nước trực tiếp lên đầu vì sự kích thích nóng lạnh đột ngột tại vùng đầu dễ gây rối loạn tuần hoàn máu da đầu và dẫn đến đột quỵ. Hãy bắt đầu xả nước từ các chi (bàn tay, bàn chân) là những bộ phận xa tim nhất, sau đó mới tắm phần thân và gội đầu sau cùng.

Thời gian tắm bồn nên duy trì trong khoảng 10 - 15 phút, còn tắm vòi sen chỉ nên kéo dài khoảng 5 phút. Phòng tắm cần được đảm bảo thông thoáng bằng cách bật quạt hút hoặc hé cửa.

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Sau khi tắm xong, cần lau khô người hoàn toàn và chờ nhiệt độ cơ thể ổn định rồi mới làm mát. Đối với người cao tuổi hoặc người có chức năng tim mạch yếu, nên chuẩn bị chiếc ghế tắm chống trơn trượt để có thể ngồi tắm, tránh tình trạng đứng quá lâu làm máu dồn xuống chi dưới gây thiếu máu não. Tuyệt đối không tắm sau 22 giờ dù là giữ trời hè nóng nực, tắm xong không nên đi ngủ ngay, chú trọng làm khô người và tóc.

Nguồn và ảnh: CCTV, China News