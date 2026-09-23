Nữ bác sĩ Việt Nam đầu tiên trở thành Đại sứ quỹ quốc tế về điều trị ung thư, mở thêm hy vọng cho người bệnh

Đó chính là: PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương, Giám đốc Viện Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Bà vừa ghi dấu ấn mới khi trở thành đại sứ đầu tiên từ Việt Nam của Quỹ Oncidium (Oncidium Foundation) - tổ chức quốc tế thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương bày tỏ niềm vui và sự tự hào khi gia nhập Quỹ Oncidium với tư cách đại sứ.

“Tôi rất hào hứng và vinh dự khi được gia nhập Quỹ Oncidium với tư cách là đại sứ, và tự hào là người đại diện đầu tiên từ Việt Nam!”, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương chia sẻ.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương đồng thời bày tỏ hy vọng hành trình mới sẽ giúp nhiều bệnh nhân Việt Nam có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị Theranostic tiên tiến hơn, thông qua sự hỗ trợ từ thiện trên toàn thế giới.

Đằng sau dấu mốc này là hành trình gần 2 thập kỷ gắn bó với ung thư và y học hạt nhân của một nữ bác sĩ dành nhiều tâm huyết cho người bệnh.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương sinh năm 1978, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2001. Bác sĩ hoàn thành đào tạo bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư tại Việt Nam và Pháp, nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Ung thư năm 2013 và được công nhận chức danh Phó Giáo sư năm 2018.

Năm 2016, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương là nữ bác sĩ trẻ duy nhất trong 10 gương mặt thầy thuốc trẻ tiêu biểu được Thành đoàn Hà Nội trao Giải thưởng Đặng Thùy Trâm.

PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương

Theo đuổi những hướng điều trị ung thư hiện đại

Chuyên môn của PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương tập trung vào ung thư và y học hạt nhân, với các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh PET/CT, điều trị đích, điều trị miễn dịch, xét nghiệm gen và các phương pháp ứng dụng kỹ thuật y học hạt nhân trong điều trị ung thư.

Đặc biệt, Theranostics, phương pháp kết hợp giữa chẩn đoán và điều trị dựa trên các chất đánh dấu phóng xạ, là một hướng đi quan trọng trong y học hạt nhân hiện đại.

Với cách tiếp cận này, bác sĩ có thể sử dụng các chất phóng xạ gắn với phân tử đích để xác định vị trí, đặc điểm tổn thương ung thư, đồng thời hướng tới đưa chất điều trị đến các tế bào bệnh. Đây là một trong những hướng phát triển của y học chính xác, cá thể hóa điều trị ung thư.

Trong nhiều năm, PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương tham gia các công trình nghiên cứu liên quan đến ung thư di căn não, ung thư đại trực tràng, ung thư vú, u não và các bệnh lý ung thư khác.

Một số nghiên cứu của bác sĩ tập trung vào đánh giá hiệu quả xạ phẫu, hóa xạ trị, vai trò của PET/CT trong chẩn đoán ung thư chưa rõ nguyên phát và hiệu quả của thuốc điều trị đích trong một số bệnh ung thư.

Bên cạnh công tác chuyên môn, bác sĩ còn tham gia các chương trình khám sàng lọc ung thư vú cho phụ nữ tại những địa phương còn khó khăn, phối hợp cùng các tổ chức, hội nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức và hỗ trợ phát hiện bệnh sớm.

Việc PGS.TS.BS Phạm Cẩm Phương trở thành đại sứ đầu tiên từ Việt Nam của Quỹ Oncidium không chỉ là dấu ấn cá nhân của một nữ bác sĩ chuyên ngành ung thư và y học hạt nhân. Đây còn là cơ hội để tiếng nói chuyên môn từ Việt Nam được kết nối sâu hơn với các sáng kiến quốc tế trong lĩnh vực điều trị ung thư bằng phóng xạ, đồng thời mở ra những kỳ vọng về hợp tác, đào tạo và hỗ trợ người bệnh trong tương lai.

Quỹ Oncidium là tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Bỉ, hoạt động với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị ung thư bằng phóng xạ, trong đó có radiotheranostics.

Quỹ tập trung vào ba hướng chính: hỗ trợ bệnh nhân tiếp cận điều trị, đào tạo nhân viên y tế và vận động chính sách nhằm thúc đẩy khả năng tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến.

Thông qua những chương trình như RLT-Connect, tổ chức hướng tới hỗ trợ các bệnh nhân chưa được hệ thống bảo hiểm chi trả đầy đủ chi phí điều trị bằng liệu pháp phóng xạ đích.