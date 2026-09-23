Môn thể thao được ví như "bài tập chống lão hóa": Chỉ cần cầm vợt, cơ thể cùng lúc được rèn 5 khả năng

Không chỉ đốt năng lượng, cầu lông còn đòi hỏi cơ thể liên tục tăng tốc, đổi hướng, phản xạ và phối hợp tay - mắt. Đây có thể là một lựa chọn thú vị cho những người muốn duy trì sức khỏe và thể lực khi bước vào tuổi trung niên.

Cầu lông vốn là môn thể thao quen thuộc với nhiều người Việt. Nhưng nếu trước đây bạn chỉ nghĩ đây là một trò chơi giải trí cuối tuần, có lẽ đã đến lúc nhìn nó dưới một góc khác.

Cầu lông là môn thể thao có tính chất ngắt quãng cường độ cao, người chơi liên tục chạy, dừng, bật nhảy, đổi hướng và thực hiện những cú đánh nhanh. Một tổng quan hệ thống trên 27 nghiên cứu cho thấy việc chơi cầu lông thường xuyên có liên quan đến nhiều lợi ích về sức khỏe thể chất, đặc biệt là chức năng tim phổi và các yếu tố thể lực.

Đáng chú ý, môn thể thao này còn kết hợp cả vận động, khả năng phản xạ và tương tác xã hội - những yếu tố đều có ý nghĩa đối với sức khỏe khi tuổi tác tăng lên.

Vì sao cầu lông được quan tâm như một môn thể thao giúp cơ thể “trẻ” hơn?

Một trong những khái niệm thường được nhắc đến khi nói về quá trình lão hóa là telomere (đầu mút nhiễm sắc thể).

Telomere nằm ở hai đầu nhiễm sắc thể và có vai trò bảo vệ vật liệu di truyền. Theo thời gian, telomere có xu hướng ngắn dần, nhưng tốc độ thay đổi chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có tuổi tác, lối sống và sức khỏe tổng thể.

Điều này khiến telomere trở thành một chủ đề được quan tâm trong nghiên cứu về lão hóa.

Tuy nhiên, cần hiểu rằng không có nghĩa một môn thể thao cụ thể có thể “đảo ngược tuổi sinh học”. Những tuyên bố kiểu “đánh cầu lông 3 lần/tuần giúp trẻ lại 12 tuổi” cần được nhìn nhận thận trọng.

Điều có cơ sở hơn là: hoạt động thể chất thường xuyên nói chung có nhiều lợi ích đối với sức khỏe và khả năng duy trì thể lực theo tuổi.

5 lý do cầu lông đáng để thử nếu muốn duy trì vóc dáng và sức khỏe

1. Vừa tập tim phổi, vừa rèn sức mạnh và độ nhanh nhẹn

Điểm đặc biệt của cầu lông nằm ở việc cơ thể hiếm khi được “nghỉ hoàn toàn” trong một pha cầu.

Bạn có thể phải: Chạy - dừng - đổi hướng - bật lên - vung vợt - trở về vị trí.

Những chuyển động liên tục này khiến cầu lông trở thành một hình thức vận động khá toàn diện.

Tổng quan hệ thống năm 2022 cho thấy các nghiên cứu về cầu lông ghi nhận những cải thiện liên quan đến chức năng tim phổi, sức mạnh và các yếu tố thể lực ở nhiều nhóm người khác nhau.

Với người muốn duy trì vóc dáng, đây cũng là một cách để tăng mức độ vận động mà không nhất thiết phải dành hàng giờ trên máy chạy bộ.

2. Não cũng phải “tập” cùng cơ thể

Cầu lông không chỉ là cuộc đấu giữa hai cánh tay.

Quả cầu có thể thay đổi hướng và tốc độ chỉ trong tích tắc. Người chơi phải quan sát vị trí đối phương, phán đoán đường cầu rồi nhanh chóng quyết định nên di chuyển sang trái, phải, tiến hay lùi.

Nói cách khác, mắt - não - hệ thần kinh - cơ bắp phải phối hợp gần như đồng thời.

Đây cũng là một trong những điểm khiến cầu lông khác với những hình thức vận động đơn điệu như đi bộ hoặc chạy ở tốc độ ổn định.

3. Tăng khả năng phối hợp tay - mắt

Muốn đánh trúng cầu, người chơi phải xác định vị trí của quả cầu trong không gian và điều chỉnh động tác của cánh tay gần như ngay lập tức.

Với người mới, đây chính là một trong những kỹ năng cần thời gian để làm quen.

Khi tập thường xuyên, các động tác như đón cầu, đánh cầu, di chuyển về vị trí trung tâm hay đổi hướng dần trở nên tự nhiên hơn.

4. Vận động nhưng vẫn có yếu tố giao tiếp

Cầu lông đặc biệt phù hợp với những người không thích tập luyện một mình.

Đánh đôi đòi hỏi hai người phải phối hợp vị trí, quan sát và hỗ trợ nhau. Việc vận động cùng bạn bè cũng khiến buổi tập trở nên thú vị hơn, từ đó có thể giúp duy trì thói quen vận động lâu dài.

Tổng quan khoa học về cầu lông cũng ghi nhận những lợi ích không chỉ ở sức khỏe thể chất mà còn ở các khía cạnh tinh thần và xã hội.

5. Có thể điều chỉnh cường độ theo thể lực

Không phải cứ chơi cầu lông là phải đánh thật mạnh, chạy thật nhanh.

Người mới có thể bắt đầu bằng những buổi tập nhẹ, tập kỹ thuật cơ bản, di chuyển chậm và nghỉ giữa các hiệp.

Khi thể lực cải thiện, có thể tăng thời gian chơi, tốc độ di chuyển hoặc chuyển sang các bài tập có cường độ cao hơn.

Đây cũng là cách phù hợp hơn với người bước vào tuổi 40-50, thay vì ngay lập tức chơi với cường độ như một vận động viên.

Nhưng cầu lông không phải môn thể thao “không chấn thương”

Đây là điều đặc biệt cần lưu ý nếu lâu ngày không vận động.

Cầu lông có nhiều động tác tăng tốc, giảm tốc và đổi hướng đột ngột, khiến các khớp và nhóm cơ ở chân chịu tải đáng kể.

Một tổng quan hệ thống công bố năm 2025, phân tích 19 nghiên cứu về chấn thương cầu lông, cho thấy tỷ lệ chấn thương trung bình được ghi nhận khoảng 1-4 ca/1.000 giờ chơi. Chấn thương chi dưới chiếm tỷ lệ lớn, bao gồm căng cơ, bong gân, vấn đề về gân và một số chấn thương do quá tải.

Vì vậy, người mới không nên bỏ qua bước khởi động.

Và nếu bạn thích cảm giác vừa vận động, vừa chơi cùng bạn bè, một cây vợt cầu lông có thể là khởi đầu khá thú vị cho hành trình chăm sóc sức khỏe ở tuổi 40+.

(Theo nguồn: Cosmospolitant)