Nếu bạn thường xuyên tiêu thụ khá nhiều đường, việc “cai đường” có thể nghe như một ý tưởng đáng thử. Nhiều chuyên gia sức khỏe thậm chí ví đường như một chất gây nghiện, trong khi nó gần như không mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể.

Tuy nhiên, theo TS Tara Collingwood, chuyên gia dinh dưỡng thể thao được chứng nhận và đồng tác giả cuốn Flat Belly Cookbook for Dummies (Mỹ), cơ thể thực tế không cần một quá trình “thải độc đường” riêng biệt.

Bởi cơ thể vốn đã có một hệ thống “giải độc” rất hiệu quả, đó chính là gan và thận.

“Điều thực sự xảy ra là cơ thể sẽ thích nghi với việc giảm lượng đường bổ sung nạp vào. Quá trình này có thể tạo ra những thay đổi khá rõ rệt, đặc biệt là trong giai đoạn đầu”, chuyên gia Collingwood cho biết.

Vậy cơ thể thay đổi như thế nào khi bạn ngừng ăn đường?

Trong giờ đầu tiên

Trong giờ đầu tiên không ăn đường, bạn có thể nhận thấy cơ thể thay đổi khá rõ, điều mà nhiều người thường gọi là tình trạng “tụt đường” (sugar crash).

Theo Collingwood, đường huyết sẽ ít tăng vọt hơn, đặc biệt nếu trước đó bạn thường xuyên ăn các loại thực phẩm nhiều đường. Đồng thời, phản ứng insulin cũng thấp hơn và ổn định hơn.

Bạn có thể nhận thấy ít xảy ra những cơn tụt năng lượng vào những thời điểm sau đó.

Sau ngày đầu tiên

Chỉ sau một ngày không ăn đường, cơ thể có thể bắt đầu có thêm những thay đổi.

“Đường huyết trở nên ổn định hơn trong suốt cả ngày”, Collingwood nói.

Tuy nhiên, một số tác dụng phụ có thể xuất hiện, chẳng hạn đau đầu, dễ cáu gắt và cảm giác thèm đồ ngọt mạnh mẽ.

Theo chuyên gia, điều này không hẳn là một dạng “cai nghiện” mà chủ yếu liên quan đến việc não bộ đang thích nghi với mức kích thích dopamine thấp hơn từ đường.

Sau một tuần

Sau khoảng một tuần, cơ thể bắt đầu dần ổn định hơn.

“Cảm giác thèm đồ ngọt thường bắt đầu giảm xuống”, trong khi vị giác cũng bắt đầu thay đổi, Collingwood cho biết.

Các loại thực phẩm có thể được cảm nhận là ngọt hơn một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, mức năng lượng trong ngày có thể ổn định hơn. Một số người cũng nhận thấy hệ tiêu hóa có những cải thiện nhất định, chẳng hạn tiêu hóa tốt hơn hoặc giảm cảm giác đầy hơi.

Sau một tháng

Sau một tháng giảm hoặc ngừng sử dụng đường bổ sung, cơ thể có thể nhận được một số thay đổi tích cực đáng chú ý.

Những thay đổi này có thể bao gồm:

Kiểm soát đường huyết và độ nhạy insulin tốt hơn.

Giảm một số yếu tố nguy cơ liên quan đến các vấn đề chuyển hóa, nếu trước đó bạn tiêu thụ nhiều đường bổ sung.

Cân nặng có thể thay đổi, đặc biệt nếu đường từng là một nguồn cung cấp nhiều calo trong chế độ ăn.

Tâm trạng ổn định hơn và ít xuất hiện những đợt sụt giảm năng lượng.

Mất bao lâu để cơ thể “thải độc” khỏi đường?

Vậy thực sự cần bao lâu để cơ thể hoàn toàn “thải độc” khỏi đường?

Theo Collingwood, cơ thể thường cần khoảng 3-7 ngày để thích nghi, trong đó cảm giác thèm đồ ngọt bắt đầu giảm xuống.

Đối với những thay đổi rõ rệt hơn về chuyển hóa và vị giác, quá trình này có thể kéo dài khoảng 2-4 tuần.

Chuyên gia khuyên gì?

Thay vì đột ngột loại bỏ hoàn toàn mọi loại đường, Collingwood cho rằng một cách tiếp cận bền vững sẽ phù hợp hơn.

Trước tiên, hãy tập trung vào việc cắt giảm đường bổ sung, thay vì loại bỏ cả những thực phẩm vốn chứa đường tự nhiên.

“Vẫn nên ăn trái cây, các sản phẩm từ sữa...”, chuyên gia khuyến nghị.

Tiếp theo, hãy giảm các loại nước ngọt, kẹo, bánh ngọt và đồ uống có thêm đường.

Cách kết hợp thực phẩm trong bữa ăn cũng rất quan trọng. Chuyên gia khuyên nên kết hợp carbohydrate với protein và chất béo, bởi điều này giúp ổn định đường huyết và giảm cảm giác thèm ăn.

Bên cạnh đó, hãy duy trì các bữa ăn đều đặn. Bỏ bữa có thể khiến cảm giác thèm đường trở nên mạnh hơn.

Đừng quên uống đủ nước, bởi theo Collingwood, mất nước đôi khi có thể khiến bạn cảm thấy giống như đang thèm đồ ngọt.

Quan trọng nhất, đừng đặt mục tiêu phải thực hiện một cách hoàn hảo. “Cách tiếp cận ‘tất cả hoặc không gì cả’ thường dễ phản tác dụng”, Collingwood nói.

Giảm lượng đường bổ sung có thể giúp cải thiện năng lượng, tâm trạng và sức khỏe chuyển hóa. Tuy nhiên, cơ thể không phải đang ở trạng thái “nhiễm độc” chỉ vì bạn ăn đường.

Mục tiêu của việc giảm đường là điều chỉnh lại vị giác và giúp đường huyết ổn định hơn, chứ không phải “thanh lọc” cơ thể.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Eat this)