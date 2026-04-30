“Dương Quá” Cổ Thiên Lạc đã bí mật cưới 10 năm và có con trai, vợ là Tuyên Huyên?

Sáng 30/4, tờ 163 đưa tin, Cổ Thiên Lạc vừa bất ngờ dính nghi vấn bí mật cưới vợ được 10 năm và đã có con trai. Theo nguồn tin, người vợ trong bóng tối của tài tử họ Cổ được cho là cựu diễn viên Lâm Thục Nhân. Và nghi vấn tình ái xuất phát từ hàng loạt điểm trùng hợp đáng kinh ngạc trong lịch trình của cặp đôi tin đồn.

Cổ Thiên Lạc sống tại khu Residence Bel-Air, đáng chú ý, Lâm Thục Nhân cũng thường xuyên check-in tại đây. Chưa dừng lại ở đó, Cổ Thiên Lạc có công ty ở Bangkok, trong khi Lâm Thục Nhân lại thường xuyên bay sang Thái Lan và gọi biệt thự ở đó là “Sweet home BKK” (căn hộ ngọt ngào ở Bangkok). Ngoài ra, từ năm 2019-2025, cả 2 liên tục có mặt tại nhiều địa điểm giống nhau bao gồm Thành Đô (Trung Quốc), London, Cannes và Việt Nam vào cùng 1 thời điểm.

Đáng nói, vào tháng 3/2025, Cổ Thiên Lạc lọt vào ống kính của người qua đường trong lần tới xem concert G-Dragon tại Hàn Quốc cùng 1 người phụ nữ bí ẩn. Trùng hợp làm sao, Lâm Thục Nhân cũng chia sẻ hình ảnh tham dự đêm nhạc nói trên. Từ đây, công chúng nhận định rất có khả năng người phụ nữ tới xem concert G-Dragon cùng tài tử họ Cổ năm ngoái chính là Lâm Thục Nhân.

Cổ Thiên Lạc - Lâm Thục Nhân được cho là cùng tới Hàn xem concert của G-Dragon hồi tháng 3 năm ngoái. Ảnh: 163

Cổ Thiên Lạc và Lâm Thục Nhân (thứ 3 từ trái sang) cùng xuất hiện trong 1 buổi tụ tập. Ảnh: 163

Nguồn tin cho biết thêm, Lâm Thục Nhân từng có nhiều động thái ngầm bày tỏ tình yêu với Cổ Thiên Lạc trên trang cá nhân. Trước đó, nữ diễn viên họ Lâm có đăng ảnh về 1 buổi tiệc và che mặt những người bên cạnh kèm dòng chú thích “những người tôi yêu quý nhất đều có mặt ở đây”. Đặc biệt, “thánh soi” nhanh chóng phát hiện ra 1 người đàn ông trong số đó diện chiếc áo polo đen giống hệt trang phục Cổ Thiên Lạc từng mặc. Ngoài ra, Lâm Thục Nhân còn từng để lại bình luận “Đặc biệt tự hào về anh” trùng thời điểm Cổ Thiên Lạc ra mắt bộ phim Minh Nhật Chiến Ký, được cho là nhằm ủng hộ tinh thần cho đàng trai.

Vợ tin đồn của Cổ Thiên Lạc (bên phải) sở hữu diện mạo cuốn hút. Ảnh: 163

Trong khi đó, 1 nguồn tin khác lại cho hay, Lâm Thục Nhân không phải vợ Cổ Thiên Lạc. Nguồn tin này còn cung cấp bức ảnh nữ diễn viên họ Lâm chụp cùng chồng và con trai thực sự của mình, đồng thời nhấn mạnh cô là bạn bè bình thường hoặc đối tác trong công việc với Cổ Thiên Lạc.

Giữa những luồng thông tin trái chiều, Lâm Thục Nhân đã bị cộng đồng fan couple của cặp đôi màn ảnh Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên tấn công dữ dội trên trang cá nhân. Trong diễn biến mới nhất, nữ diễn viên họ Lâm đã phải chuyển trang cá nhân sang chế độ riêng tư và thay hình đại diện thành ảnh chụp màn hình “Đường dây nóng sức khỏe tâm thần” để biểu đạt sự phẫn nộ đối với hành vi công kích từ 1 bộ phận khán giả.

Được biết, Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên được nhiều khán giả ghép đôi điên đảo trong nhiều năm qua. 2 ngôi sao từng vô số lần dính nghi vấn hẹn hò, thậm chí cả tin đồn kết hôn nhưng đều ra sức bác bỏ. Vậy nhưng, không ít fan vẫn đang hy vọng cặp đôi màn ảnh này sẽ về bên nhau ngoài đời thực và tổ chức hôn lễ thế kỷ.

Fan couple của cặp đôi màn ảnh Cổ Thiên Lạc - Tuyên Huyên ra sức phản đối tin nam tài tử đã cưới vợ và có con đầu lòng. Ảnh: Sohu

Cổ Thiên Lạc sinh năm 1970, là diễn viên, ca sĩ, nhà sản xuất điện ảnh và doanh nhân nổi tiếng. Anh từng là gương mặt nổi bật và diễn viên chủ chốt của đài TVB, gắn liền với hàng loạt tác phẩm huyền thoại 1 thời như Thần Điêu Đại Hiệp, Cỗ Máy Thời Gian,... Nam diễn viên thành lập công ty Thiên Hạ Nhất hoạt động ở mảng hậu kỳ, phân phối điện ảnh, quản lý nghệ sĩ và dịch vụ cho thuê thiết bị ngành điện ảnh.