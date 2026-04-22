Nhà thiết kế Trinh Trinh đảm nhận vai trò giám khảo tại cuộc thi Mrs Earth Vietnam 2026

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Mrs Earth Vietnam 2026 do Phan Oanh Media tổ chức, với Hoa hậu Phan Kim Oanh giữ vai trò Trưởng Ban Tổ chức. Cuộc thi được các cơ quan chức năng cấp phép đầy đủ, hứa hẹn mang đến một mùa giải chất lượng và giàu cảm xúc.

Dàn giám khảo năm nay quy tụ nhiều tên tuổi uy tín: Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch NSND Vương Duy Biên; NSND Nguyễn Hải; NSƯT Đỗ Kỷ; diễn viên Thanh Hương; Hoa hậu Vũ Thị Hoa. Trong số đó, nhà thiết kế Trinh Trinh là cái tên được chú ý khi đảm nhận cùng lúc hai vai trò: thành viên Ban Giám khảo và người thiết kế toàn bộ trang phục dạ hội cho cuộc thi.

NTK Trinh Trinh và Hoa hậu Phan Kim Oanh

Bộ sưu tập Trinh Trinh mang đến Mrs Earth Vietnam 2026 mang tên "Own Your Light" lời tôn vinh hình ảnh người phụ nữ biết làm chủ "ánh sáng" của chính mình. Không chờ đợi được soi chiếu, họ tự tỏa sáng bằng khí chất, bản lĩnh và vẻ đẹp riêng biệt.

Lấy cảm hứng từ ánh sáng biểu tượng của năng lượng, sự sống và hy vọng các thiết kế trong bộ sưu tập được xây dựng trên tinh thần đề cao vẻ đẹp hình thể và thần thái. Kỹ thuật corset tinh xảo, nghệ thuật đính kết thủ công cao cấp cùng chất liệu xuyên thấu, ánh kim và những chi tiết bắt sáng được xử lý khéo léo, tạo hiệu ứng thị giác lộng lẫy, giúp các thí sinh trở thành tâm điểm trên sân khấu.

Mỗi thiết kế trong "Own Your Light" như một "hào quang" riêng không chỉ là trang phục dạ hội mà còn là thông điệp về sự tự tin và quyền năng của người phụ nữ, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn mà cuộc thi hướng đến.

Đây không phải lần đầu Trinh Trinh đồng hành cùng Hoa hậu Phan Kim Oanh. Trước đó, cô đã có mặt tại cuộc thi Hoa hậu Văn hóa Việt Nam 2026. Nhà thiết kế bày tỏ sự ngưỡng mộ với người sáng lập người đang kiến tạo những sân chơi nhan sắc uy tín, chuyên nghiệp và giàu giá trị nhân văn tại Việt Nam.

Mrs Earth Vietnam 2026 diễn ra vào ngày 28/4 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.