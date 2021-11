Now, We Are Breaking Up tập 6: Điên cuồng yêu đương, Song Hye Kyo không biết việc mẹ suýt bị tai nạn

Now, We Are Breaking Up tập 6 sẽ chính thức phát sóng vào ngày 27/11 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Nối tiếp diễn biến tập trước, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) vẫn bị bạn thân Chi Sook gây khó dễ. Thế nhưng, Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) đã tạo nên động lực giúp cô cố gắng hơn trong công việc. Ha Young Eun vượt qua những khó khăn để nỗ lực chuẩn bị cho buổi biểu diễn thời trang của công ty.

Preview phim Now, We Are Breaking Up tập 6

Cùng lúc này, mẹ Ha Young Eun lại bất ngờ gặp sự cố giao thông. Trong lúc đang chạy xe trên đường, mẹ Ha Young Eun xuất hiện những cơn đau khiến bà không đủ sức khống chế tay láy. Mẹ Ha Young Eun phải nhanh chóng điều chỉnh hướng đi để tránh va chạm cùng xe khác.

Mẹ Ha Young Eun bất ngờ gặp sự cố giao thông.

Trong một diễn biến khác, cặp phụ Chi Sook và Do Hoon ngày càng thân thiết. Trước đó, Chi Sook nhận nhầm Yoon Jae Guk là Do Hoon, đồng thời nảy sinh tình cảm với anh. Thế nhưng, Yoon Jae Guk lại yêu Ha Young Eun khiến Chi Sook không khỏi ghen tức. Chi Sook và Do Hoon đã cùng nhau đi uống rượu giải sầu.

Chi Sook và Do Hoon nảy sinh tình cảm với nhau.

Sau sự kiện đó, cả hai liên tục chạm mặt nhau trong công việc. Vào một lần tình cờ, Chi Sook bất ngờ vấp ngã khi đuổi theo Do Hoon. Ngay lập tức, Do Hoon đã ra tay đỡ cô khiến Chi Sook rung động.

Now, We Are Breaking Up Tình cảm

60 phút

23h10 thứ 6, thứ 7 - VieON Bộ phim xoay quanh Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Với tính cách độc lập và luôn kiểm soát mọi thứ, Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk. Đạo diễn: Lee Gil Bok Diễn viên: Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Sehun

Liệu mẹ Ha Young Eun có gặp phải tai nạn? Buổi biểu diễn thời trang của Ha Young Eun sẽ diễn ra thành công? Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.