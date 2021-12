Now, We Are Breaking Up tập 11: Song Hye Kyo và tình trẻ quyết định chia tay vì áp lực gia đình

Now, We Are Breaking Up tập 11 đã chính thức phát sóng vào tối 17/12 trên ứng dụng VieON (xem phim mỗi tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần TẠI ĐÂY).

Mở đầu tập phim là cảnh mẹ Yoon Jae Guk vô tình gặp mẹ Ha Young Eun. Sau khi tranh cãi, hai người đã gọi điện cho con mình để yêu cầu chia tay. Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) rất kiên quyết giữ vững quan điểm của mình. Trong khi đó, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) đã lung lay vì nhìn thất mẹ khóc nức nở.

Không chỉ mẹ, Shin Yoo Jun cùng gây áp lực cho Yoon Jae Guk khi cho rằng anh đang quá ích kỷ. Thậm chí, Shin Yoo Jun còn uy hiếp hỏi Yoon Jae Guk phải chăng đang muốn mất đi tất cả hay không. Shin Yoo Jun khiến Yoon Jae Guk một lần nữa phải nhìn lại cái chết của Yoon Soo Wan vào 10 năm trước.

Yôn Jae Guk đau khổ khi nhớ về cái chết của anh trai.

Trước nhiều áp lực, Yoon Jae Guk và Ha Young Eun đã vô cùng mệt mỏi. Yoon Jae Guk đã chạy đến ôm Ha Young Eun để tìm lại lời giải cho trái tim. Sau đó, Jae Guk ở lại nhà Young Eun và trò chuyện với nhau về những điều muốn làm. Cả hai hy vọng sẽ có một chuyện yêu bình dị giống như người bình thường. Cuối cùng, Ha Young Eun đã đề nghị sẽ cùng Yoon Jae Guk thực hiện những điều muốn làm rồi chia tay.

Yoon Jae Guk và Ha Young Eun đau khổ ôm nhau.

Liệu Yoon Jae Guk và Ha Young Eun sẽ thực sự chia tay? Now, We Are Breaking Up phát sóng vào lúc 23h10 thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên ứng dụng VieON.

