Now, We Are Breaking Up tập 1: Song Hye Kyo đánh ghen giúp bạn thân, bắt ngay tiểu tam trên giường

Mới đây, nhà sản xuất bộ phim Now, We Are Breaking Up đã tung ra preview tập 1.

Mở đầu bộ phim là cuộc sống bận rộn của Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong) với vai trò một nhiếp ảnh gia. Trong khi đó, Ha Young Eun (Song Hye Kyo) cũng đang vật lộn giữa cuộc sống và công việc. Cô luôn mang bên mình hai chiếc điện thoại để đời tư cá nhân không ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Preview phim Now, We Are Breaking Up tập 1

Trái ngược với hình ảnh một trưởng phòng thiết kế bản lĩnh, Ha Young Eun lại bộc lộ sự chán nản trong cuộc sống đời thường. Cô không khỏi thở dài khi nghe điện thoại than phiền chuyện hẹn hò của bạn thân Mi Sook. Thậm chí, Ha Young Eun còn phải giúp đỡ Mi Sook vạch trần chuyện người yêu ngoại tình. Cô và Mi Sook đến tận khách sạn để đánh ghen. Ha Young Eun là người ngăn cản Mi Sook khi bạn thân mất bình tĩnh trước tiểu tam.

Ha Young Eun giúp bạn thân đánh ghen.

Ha Young Eun và Yoon Jae Guk gặp nhau trong một tình huống ngượng ngùng. Một chàng trai với quần áo xộc xệch xuất hiện níu kéo lấy Ha Young Eun. Điều này khiến Ha Young Eun cảm thấy mất mặt trước người lạ. Ngay lập tức, cô rời khỏi thang máy để lại Yoon Jae Guk đang đưa mắt nhìn theo.

Ha Young Eun bị trai trẻ theo đuổi trước mặt Yoon Jae Guk.

Ha Young Eun và Yoon Jae Guk cùng nhau gặp lại tại nhà hàng. Tại đây, Ha Young Eun tiếp tục thể hiện việc bản thân không tin tưởng vào tình yêu. Cô cho rằng bản thân không bỏ lỡ điều gì. Thế nhưng, Yoon Jae Guk lại không tin vào điều đó và khẳng định Ha Young Eun sẽ có lúc hối hận. Preview tập đầu tiên khép lại với cảnh Ha Young Eun hoảng sợ tìm kiếm một điều gì đó.

Ha Young Eun và Yoon Jae Guk gặp lại nhau tại nhà hàng.

Tập 1 của bộ phim Now, We Are Breaking Up Bộ sẽ phát sóng vào ngày 12/11 trên ứng dụng VieON.