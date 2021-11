Phim mới của Song Hye Kyo và "tình trẻ" kém 12 tuổi sẽ xuất hiện tiểu tam, fan bắt đầu thấy khó chịu?

Tối 10/11, một topic cực xôm trên Twitter liên quan đến Song Hye Kyo và anh chàng Jang Ki Yong nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng.

Theo đó, cặp đôi sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim Now, We Are Breaking Up và trở thành một cặp tình nhân. Tuy nhiên dường như mối tình này sẽ xuất hiện người thứ 3 khi hết lần này đến lần khác, nhà sản xuất đều xếp nữ diễn viên Park Hyo Joo ngồi giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Yong mỗi lần xuất hiện. Điều này khiến fan không khỏi nghi ngờ phía nhà sản xuất đang muốn ẩn ý mối tình của cặp đôi sẽ gặp không ít trắc trở?

Fan dự đoán dường như Park Hyo Joo sẽ trở thành tiểu tam chen ngang vào mối tình giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Yong trong phim.

Bên cạnh vai trò của hai nhân vật chính trong phim thì nhân vật của Park Hyo Joo chưa được phía nhà sản xuất tiết lộ, thế nên fan càng có thêm cơ sở để nghi ngờ nữ diễn viên này sẽ trở thành "tình địch" của Song Hye Kyo trong phim?

Trong Now, We Are Breaking Up, Song Hye Kyo sẽ đảm nhận vai Ha Young Eun, trưởng nhóm thiết kế tại một thương hiệu thời trang lớn. Nhân vật này có tính cách độc lập, mạnh mẽ, thông minh và luôn kiểm soát mọi thứ rất tốt. Ha Young Eun là đại diện cho thế hệ phụ nữ hiện đại, coi trọng sự nghiệp và không lãng phí thời gian vào những mối quan hệ yêu đương nhàm chán. Tuy nhiên mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Ha Young Eun gặp được Yoon Jae Guk (Jang Ki Yong).



Now, We Are Breaking Up sẽ lên sóng vào ngày 12/11 tới đây.