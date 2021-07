Now bất ngờ thông báo tạm dừng toàn bộ dịch vụ tại TP.Hà Nội

Sau khi Sở GTVT Hà Nội yêu cầu 5 đơn vị: Grab, Be, Gojek, My Go và FastGo, dừng ngay việc cung cấp dịch vụ cho các đối tác hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe máy và đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Mới đây ứng dụng đặt đồ ăn trực tuyến Now đã ra thông báo dừng tất cả các hoạt động hiện có.

"Tạm ngưng dịch vụ NowFresh (đi chợ) và NowShip (giao hàng hóa gói, kiện thiết yếu...) từ 28/07/2021 và sẽ mở lại dịch vụ khi có thông báo chính thức từ Cơ quan Nhà nước.

Việc tạm ngưng tất cả các dịch vụ hiện có của Now (NowFood, NowFresh, NowShip,...) có thể sẽ đem đến những bất tiện nhất định nhưng Now tin rằng quyết định này sẽ góp phần chung tay cùng cộng đồng và Nhà Nước đẩy lùi dịch bệnh.

Rất mong Quý Khách hàng thông cảm, đồng thời chủ động bảo vệ sức khoẻ của bản thân, cộng đồng và thực hiện đầy đủ khuyến cáo "5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" từ Bộ Y tế", Now thông báo.

Trước đó, ứng dụng Grab cũng phát đi thông báo tạm ngừng cung cấp các dịch vụ bao gồm: dịch vụ vận chuyển hành khách 2 bánh (GrabBike, GrabBike Economy), dịch vụ vận chuyển hành khách 4 bánh (GrabCar, GrabCar Economy, GrabCar Plus, GrabCar Doanh Nghiệp, GrabTaxi) và dịch vụ giao đồ ăn GrabFood trên địa bàn TP. Hà Nội trong vòng 15 ngày kể từ 06h00 ngày 24/07/2021.

Hiện tại UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn Thành phố trong vòng 15 ngày, kể từ 6h giờ ngày 24/7/2021.