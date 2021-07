Hà Nội hỏa tốc yêu cầu Grab và 4 ứng dụng khác dừng giao hàng trong thời gian giãn cách toàn xã hội

Trao đổi với chúng tôi ngày 27/7, ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Thông tin và truyền thông (TT và TT) kiểm tra và xử lý (nếu có) về việc shipper của các ứng dụng công nghệ vẫn vận chuyển hàng hoá cho khách.

Trước đó theo ghi nhận, những ngày qua, người dân vẫn có thể đặt hàng qua dịch vụ giao hàng nhanh hoặc đi chợ hộ của Grab. Chị M., trú tại quận Đống Đa cho biết, chiều 25/7, chị truy cập ứng dụng đi chợ hộ của Grab, đơn hàng vẫn được giao thành công.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện truyền thông Grab vẫn chưa trả lời cụ thể và chỉ cho biết "tất cả những gì cần nói đã có trong công văn gửi Sở GTVT đề nghị shipper được tiếp tục giao hàng".



Chị M. vẫn có thể đặt và nhận hàng thành công (Ảnh: NVCC)

Cũng liên quan đến vụ việc, trong văn bản hoả tốc ngày 27/7 gửi đến 5 đơn vị, gồm Grab, Be, Gojek, My Go và FastGo, Sở GTVT Hà Nội cho biết đã nhận thông tin báo chí phản ánh về việc các ứng dụng này vẫn cung cấp dịch vụ cho các đối tác để vận chuyển hàng hoá bằng xe mô tô 2 bánh.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị trên dừng ngay việc cung cấp dịch vụ cho các đối tác hoạt động vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe máy.

Đồng thời, Sở đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng công an các quận, huyện, thị xã tăng cường tuần tra, và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Sở Giao thông Vận tải cũng đề nghị Sở TT&TT Hà Nội kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị không thực hiện yêu cầu dừng hoạt động cung cấp ứng dụng gọi xe đối với hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy.

Ngoài ra, Sở đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường các chốt trực, lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng xe máy không được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoạt động trong thời gian Hà Nội giãn cách toàn xã hội.

Trước đó, ngày 24/7 khi Hà Nội bắt đầu giãn cách toàn xã hội, Sở GTVT đã có văn bản yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe máy, bao gồm xe có sử dụng phần mềm ứng dụng công nghệ kết nối với hành khách và xe "ôm", kinh doanh giao hàng công nghệ (shipper) cho đến khi có thông báo mới.