Noo Phước Thịnh đột ngột hủy show

Noo Phước Thịnh thông báo hủy 3 show diễn ở nước ngoài với lý do bất khả kháng. Theo kế hoạch ban đầu, nam ca sĩ có 3 buổi diễn tại Boston (22/11), Portland và California. Tuy nhiên, Noo Phước Thịnh phải hủy show. Việc này khiến anh tiếc nuối và hy vọng khán giả cảm thông.

"Đáng ra sáng nay Noo đáp chuyến bay đến Boston để có mặt trong show diễn vào 22/11, tiếp theo là Portland và California. Nhưng gặp lý do bất khả kháng nên tôi phải làm clip này ngay để thông báo đến khán giả. Vì một số trục trặc giấy tờ, tôi không thể thực hiện chuyến lưu diễn. Đây là điều Noo vô cùng tiếc nuối”, Noo Phước Thịnh bày tỏ trong video đăng ngày 21/11.

Noo Phước Thịnh phải hủy show vì trục trặc giấy tờ.

Theo nam ca sĩ, anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho show diễn, từ vũ công, bài hát đến những tiết mục biểu diễn, trang phục. Anh cũng rất háo hức chờ đón đêm nhạc.

Nam ca sĩ bày tỏ: “Lời xin lỗi chân thành Noo gửi tới khán giả Mỹ. Noo đã rất hân hoan chờ đợi để gặp lại quý khán giả Mỹ. Nhưng, do một số trục trặc về giấy tờ mà Noo rất tiếc phải cáo lỗi, lỡ hẹn lần này. Hứa tái ngộ quý vị trong thời gian sớm nhất”.

Thời gian qua, Noo Phước Thịnh vướng ồn ào liên quan đến vấn đề bản quyền với nam nhạc sĩ Đỗ Hiếu. Theo đó, Đỗ Hiếu yêu cầu Noo Phước Thịnh dừng hát 8 ca khúc do anh sáng tác là Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love you, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu .

Theo nhạc sĩ, thời hạn hợp đồng tác quyền của những ca khúc trên đã hết từ lâu. Nhưng giữa anh và Noo Phước Thịnh không thể thống nhất về việc gia hạn. Do đó, anh hy vọng Noo Phước Thịnh tôn trọng tác giả và không biểu diễn các ca khúc khi chưa xin phép.

Sau ít ngày sự việc gây xôn xao dư luận, Noo Phước Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng. Anh khẳng định không hát chùa các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác và luôn tôn trọng bản quyền, công sức của nhạc sĩ.

Do đó, sau khi hết hạn độc quyền, mỗi khi đi hát và được nhãn hàng yêu cầu thể hiện những bản hit nói trên, Noo Phước Thịnh đều đề nghị đối tác làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Nam ca sĩ nói thêm ê-kíp của anh có bằng chứng chứng tỏ việc đó.

"Đỗ Hiếu từng xác nhận đã nhận tiền ca khúc tôi biểu diễn từ VCPMC. Tôi cũng trả tác quyền cho nhạc sĩ khác thông qua trung tâm mỗi khi đi hát. Tôi không bao giờ hát chùa", Noo Phước Thịnh khẳng định.