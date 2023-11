Noo Phước Thịnh còn lại gì sau khi Đỗ Hiếu cấm hát 8 bài hit làm nên tên tuổi sao hạng A?

Vụ lùm xùm giữa Đỗ Hiếu với Noo Phước Thịnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi mới đây Noo Phước Thịnh có buổi gặp gỡ với truyền thông và trực tiếp lên tiếng về vụ việc.

Căng thẳng giữa Noo Phước Thịnh với Đỗ Hiếu xuất phát từ chuyện Đỗ Hiếu cấm không cho Noo Phước Thịnh hát 8 bài hit gồm: Mãi mãi bên nhau, Gạt đi nước mắt, Hold me tonight, Đừng nhìn lại, Đến với nhau là sai, Cause I love You, Xin đừng buông tay, Như phút ban đầu.

Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu

Vậy nếu không được hát những bài này thì Noo Phước Thịnh còn lại những ca khúc nào? Các bài này có từng gây sốt và đủ để Noo Phước Thịnh chạy show như lời nam ca sĩ tuyên bố không có nhu cầu hát nhạc do Đỗ Hiếu nữa không?

Thực tế cho thấy, sự nghiệp âm nhạc của Noo Phước Thịnh khá "khủng". Noo Phước Thịnh đi hát từ năm 2008, tính đến nay đã có khoảng 15 năm hoạt động nghệ thuật. Nếu tính số lượng ca khúc đã làm MV, Noo Phước Thịnh có đến 32 bài. Tổng số ca khúc Noo Phước Thịnh đã hát tính sơ sơ cũng là trên 200 bài.

Về 8 ca khúc của Đỗ Hiếu, đúng là những ca khúc này từng góp phần giúp Noo Phước Thịnh làm nên tên tuổi sao hạng A. Trong đó, có nhiều bài khi làm MV thu hút dược lượt view lớn. Như phút ban đầu lọt top 10 MV view cao nhất của Noo Phước Thịnh trên Youtube. Còn nếu tính Top 15, thì 8 ca khúc của Đỗ Hiếu có 3 ca khúc lọt Top 15 MV có view cao nhất của Noo Phước Thịnh, đó là Như phút ban đầu (24 triệu view), Gạt đi nước mắt (18 triệu view), Mãi mãi bên nhau (16 triệu view).

Trong 15 năm đi hát, Noo Phước Thịnh có rất nhiều bản hit

Việc Đỗ Hiếu cấm Noo Phước Thịnh không được hát 8 ca khúc do anh sáng tác thì quả là một điều đáng tiếc cho Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, nếu xét trên tổng thể cả sự nghiệp của Noo, mất đi 8 bài này thì Noo Phước Thịnh vẫn còn nhiều bài hit khác. Không hát nhạc của Đỗ Hiếu thì vẫn còn có thể hát một số bài đình đám sau đây:

Mất em (Because I'm Stupid)

Ngay từ thời điểm cơn sốt của bộ phim Hàn Quốc Vườn sao băng - Boy Over Flowers làm mưa làm gió tại Việt Nam. Noo Phước Thịnh đã nhanh chóng ra mắt ca khúc Mất em được viết lại lời Việt từ bản OST Because I'm Stupid.

Ca từ và giai điệu đầy cảm xúc, cùng với giọng hát ấn tượng của Noo Phước Thịnh đã giúp cho Mất em trở thành bản hit cực thịnh tại thời điểm những năm 2009 - 2010. MV Mất em hiện không đăng trên kênh YouTube chính thức của Noo Phước Thịnh. MV này có khoảng 1,3 triệu lượt xem.

Chạm khẽ tim anh một chút thôi

Chạm khẽ tim anh một chút thôi được Noo Phước Thịnh phát hành vào năm 2017. Với MV này, Noo Phước Thịnh đóng vai một anh chàng đẹp trai, giàu có và si tình. Noo không may vướng phải căn bệnh quái ác.

Dẫu vậy, anh vẫn dành trọn tình cảm và chấp nhận hi sinh tất cả cho người con gái mình yêu, kể cả khi bị phản bội. Jun Vũ là nữ chính của MV. Tính đến thời điểm hiện tại, Chạm khẽ tim anh một chút thôi đạt 36 triệu lượt xem trên YouTube.

Thương em là điều anh không thể ngờ

Thương em là điều anh không thể ngờ ra mắt vào năm 2018, ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Triết sáng tác. Câu chuyện trong MV xoay quanh chàng trai trẻ tên Thịnh, vốn là con của một "đại ca" ở làng chài. Thịnh yêu My nhưng phải rời quê để đi học phi công.

Cả hai vẫn giữ liên lạc với nhau bằng những lá thư tay. Nhưng sự xuất hiện của cô bạn cùng lớp khiến tình yêu của Thịnh và My rơi vào thử thách, trong khi My lại không may mắc bệnh nan y. Tính đến thời điểm hiện tại, Thương em là điều anh không thể ngờ đạt 63 triệu lượt xem trên YouTube.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ ra mắt vào năm 2018, ca khúc do nhạc sĩ Bảo Trọng sáng tác. Phần MV lấy bối cảnh tại hòn đảo Jeju, Hàn Quốc. Nhân vật nữ chính đóng cùng Noo Phước Thịnh trong MV là Young Ju - một nữ thực tập sinh còn rất trẻ người Hàn.

Nội dung MV Những kẻ mộng mơ xoay quanh chuyển biến cảm xúc của một chàng trai từ khi còn bên cạnh người yêu đầy hạnh phúc cho tới khi cãi nhau rồi chia tay. Tính đến thời điểm hiện tại, Những kẻ mộng mơ đã đạt 39 triệu lượt xem trên YouTube.

I'm still loving you

I'm still loving you ra mắt vào năm 2019, ca khúc do Khắc Hưng sáng tác. MV có nội dung xoay quanh tâm tư của một chàng trai đã đánh mất đi cô gái của mình, anh trải qua liên tiếp nhiều tổn thương khiến trái tim anh dần khô héo - để rồi nhìn thấy người mình yêu đang ân ái với người đàn ông khác.

Đoạn kết với hình ảnh một Noo Phước Thịnh đầy quyền lực và vương giả - có thể hiểu như chàng trai đã vượt qua được sự đổ vỡ, tìm ra được một "cuộc sống" mới. Tính đến thời điểm hiện tại, MV I'm still loving you đạt gần 14 triệu lượt xem trên YouTube.

Trước đó, liên quan đến vụ ồn ào bị Đỗ Hiếu cấm hát 8 bài hit, Noo Phước Thịnh khẳng định anh không hát chùa.

Noo Phước Thịnh khẳng định, từ trước đến nay, theo nguyên tắc mỗi show diễn ban tổ chức đều phải xin giấy phép của Sở Văn hóa và đóng tác quyền các ca khúc biểu diễn trong chương trình thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Trung tâm này đã được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu, ủy quyền để nhận tiền tác quyền. Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà Noo biểu diễn từ trung tâm này. Noo cũng trả tác quyền cho các nhạc sĩ khác thông qua trung tâm trong mỗi lần biểu diễn.

Noo Phước Thịnh cho biết mỗi ca khúc anh mua độc quyền 2 năm. Sau khi hết hạn, việc có tái ký độc quyền hay ký tác quyền hay không là thỏa thuận giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Câu chuyện yêu cầu tái ký mới được Đỗ Hiếu trao đổi với phía Noo Phước Thịnh cách đây một tháng, thông qua người quản lý Tuấn Khanh.

Tuy nhiên, phía Noo quyết định không tái ký độc quyền, vì một số lý do. Thời điểm hiện tại, Noo chưa có ý định tiếp tục sử dụng độc quyền các ca khúc này. Khi nào có nhu cầu, nam ca sĩ sẽ trao đổi lại với phía nhạc sĩ và hoàn toàn tôn trọng các quy định về tác quyền biểu diễn của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh chỉ ký quyền biểu diễn với các công ty nhạc số, còn lại quyền tác giả thì do nhạc sĩ tự ký với các đơn vị này.