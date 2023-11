Giữa lùm xùm bị Đỗ Hiếu cấm hát 8 bài hit làm nên tên tuổi, Noo Phước Thịnh nói gì khi gặp gỡ trực tiếp báo chí?

Tối 2/10, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã tổ chức buổi gặp gỡ truyền thông để nói rõ về lùm xùm với Đỗ Hiếu.

Theo đó, Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Kể từ hôm Đỗ Hiếu đăng status về vấn đề bản quyền âm nhạc, rất nhiều khán giả bình luận cùng một nội dung trên các nền tảng mạng xã hội của Noo Phước Thịnh, cho rằng Noo đã “hát chùa” suốt thời gian dài. Lẽ ra Noo sẽ giữ im lặng, nhưng hiện tại vấn đề đã bị đẩy đi quá xa, nên Noo phải lên tiếng".

Noo Phước Thịnh khẳng định, từ trước đến nay, theo nguyên tắc mỗi show diễn ban tổ chức đều phải xin giấy phép của Sở Văn hóa và đóng tác quyền các ca khúc biểu diễn trong chương trình thông qua VCPMC - Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Noo Phước Thịnh

Trung tâm này đã được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu, ủy quyền để nhận tiền tác quyền. Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà Noo biểu diễn từ trung tâm này. Noo cũng trả tác quyền cho các nhạc sĩ khác thông qua trung tâm trong mỗi lần biểu diễn.

Noo Phước Thịnh cho biết mỗi ca khúc anh mua độc quyền 2 năm. Sau khi hết hạn, việc có tái ký độc quyền hay ký tác quyền hay không là thỏa thuận giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Câu chuyện yêu cầu tái ký mới được Đỗ Hiếu trao đổi với phía Noo Phước Thịnh cách đây một tháng, thông qua người quản lý Tuấn Khanh.

Tuy nhiên, phía Noo quyết định không tái ký độc quyền, vì một số lý do. Thời điểm hiện tại, Noo chưa có ý định tiếp tục sử dụng độc quyền các ca khúc này. Khi nào có nhu cầu, nam ca sĩ sẽ trao đổi lại với phía nhạc sĩ và hoàn toàn tôn trọng các quy định về tác quyền biểu diễn của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam. Ngoài ra, Noo Phước Thịnh chỉ ký quyền biểu diễn với các công ty nhạc số, còn lại quyền tác giả thì do nhạc sĩ tự ký với các đơn vị này.

Đỗ Hiếu

Noo Phước Thịnh nói, anh hiểu mối quan hệ giữa nhạc sĩ - ca sĩ là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi khi hợp tác với nhau, nên anh luôn tôn trọng chất xám của nhạc sĩ, đồng thời trân trọng các tác phẩm mà mình hát.

Vào trưa 28/10, Nhạc sĩ Đỗ Hiếu bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo về việc loạt các ca khúc sáng tác cho Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền: "Hiện tại các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác được trình bày bởi ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành".

Theo đó, các ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Hold Me Tonight, Đừng Nhìn Lại, Đến Với Nhau Là Sai, Cause I Love You, Xin Đừng Buông Tay, Như Phút Ban Đầu - loạt bản hit từng góp phần tạo nên thành công trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh sẽ không được tiếp tục sử dụng trên các nền tảng cũng như biểu diễn.

Đỗ Hiếu cho biết trong suốt thời gian dài, 2 bên chưa hoàn tất được việc thương lượng và thống nhất về việc gia hạn hợp đồng, chi phí tác quyền. Qua đó Đỗ Hiếu cũng thông báo yêu cầu phía Noo Phước Thịnh không được biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của anh.

Anh xem việc làm không có sự đồng ý của tác giả là hành vi vi phạm bản quyền tác giả âm nhạc. Đỗ Hiếu mong muốn ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại mọi hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ 8 ca khúc nói trên.