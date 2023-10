Chuyện gì đang xảy ra giữa Noo Phước Thịnh và NS Đỗ Hiếu?

Noo Phước Thịnh và Nhạc sĩ Đỗ Hiếu từng được xem là “cặp bài trùng” của showbiz Việt khi mỗi lần kết hợp đều tạo nên những bản hit. Cũng nhờ thế mà Đỗ Hiếu được ưu ái gọi là “ông trùm tạo hit" khi đứng sau nhiều ca khúc nổi tiếng của các nghệ sĩ Việt. Gần đây, việc Đỗ Hiếu bất ngờ đăng đàn yêu cầu Noo Phước Thịnh dừng sử dụng loạt ca khúc đã dấy lên những tranh luận trái chiều. Sau đó là loạt bài đăng khiến dân mạng dấy lên câu hỏi: Mối quan hệ của Noo Phước Thịnh và NS Đỗ Hiếu đã "toang"?

Đỗ Hiếu yêu cầu Noo Phước Thịnh dừng sử dụng 8 ca khúc vì hết hạn độc quyền

Vào trưa 28/10, Nhạc sĩ Đỗ Hiếu bất ngờ đăng tải dòng trạng thái thông báo về việc loạt các ca khúc sáng tác cho Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền: "Hiện tại các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác được trình bày bởi ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành".

Theo đó, các ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau, Gạt Đi Nước Mắt, Hold Me Tonight, Đừng Nhìn Lại, Đến Với Nhau Là Sai, Cause I Love You, Xin Đừng Buông Tay, Như Phút Ban Đầu - loạt bản hit từng góp phần tạo nên thành công trong sự nghiệp của Noo Phước Thịnh sẽ không được tiếp tục sử dụng trên các nền tảng cũng như biểu diễn.

Đỗ Hiếu cho biết trong suốt thời gian dài, 2 bên chưa hoàn tất được việc thương lượng và thống nhất về việc gia hạn hợp đồng, chi phí tác quyền,... Qua đó NS Đỗ Hiếu cũng thông báo yêu cầu phía Noo Phước Thịnh không được biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của anh. Anh xem việc làm không có sự đồng ý của tác giả là hành vi vi phạm bản quyền tác giả âm nhạc. NS Đỗ Hiếu mong muốn ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại mọi hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ 8 ca khúc nói trên.

Đỗ Hiếu - Noo Phước Thịnh “xỏ xiên" nhau trên story?

Sau bài đăng của Đỗ Hiếu, nhiều khán giả không khỏi lo lắng bởi những ca khúc mà nam nhạc sĩ nêu tên đều là loạt bản hit thường xuyên được Noo Phước Thịnh mang đi trình diễn. Nếu không được quyền sử dụng các ca khúc này, đây chắc chắn sẽ là bất lợi rất lớn dành cho giọng ca Gạt Đi Nước Mắt .

Đáng chú ý giữa lúc lùm xùm nổ ra, Noo Phước Thịnh lại đăng story đầy ẩn ý với hình một chú mèo với gương mặt cau có cùng dòng trạng thái nhạy cảm: “ 'Hết tiền mua thuốc đi… nên làm khùng làm điên". Dù không đề cập trực tiếp về việc bị yêu cầu dừng sử dụng loạt ca khúc nhưng đây cũng được cho là lời nhắn gửi ẩn ý của Noo Phước Thịnh gửi đến Đỗ Hiếu.

Không lâu sau đó, Đỗ Hiếu tiếp tục có story được cho là đáp trả Noo Phước Thịnh trên trang cá nhân. Cụ thể, nam nhạc sĩ viết: “Vâng em …, anh tỉnh thì anh chi trả tác quyền bao năm, không thì ngừng hát dùm em, em cảm ơn” . Thậm chí, Đỗ Hiếu còn không quên đính kèm hình ảnh chú nai khiến cộng đồng mạng càng thêm phần chú ý.

Đỗ Hiếu khen Đông Nhi "sống đẹp" giữa lúc xảy ra drama với Noo Phước Thịnh

Khi mọi chuyện còn chưa lắng xuống, Đỗ Hiếu đã gây bất ngờ khi nhắc tới Đông Nhi trên trang cá nhân. Cụ thể, anh cho hay: “Luôn trân trọng tình cảm và sự chuyên nghiệp của người chị Đông Nhi, ai cũng sống đẹp trước sau như chị thì Nhạc sĩ - Producer đâu phải khó xử''. Đáng nói, Đông Nhi - Noo Phước Thịnh là những người bạn thân đã hơn 10 năm nay nên việc có phản ứng trái ngược từ Đỗ Hiếu khiến sự việc càng lên đến đỉnh điểm.

Đông Nhi - Noo Phước Thịnh là cặp bạn thân ở trong công việc lẫn cuộc sống nhưng nhạc sĩ Đỗ Hiếu lại dành cho cả hai phản ứng trái ngược

Nhớ lại năm xưa, Noo Phước Thịnh - Đỗ Hiếu từng đồng lòng chung tay để bảo vệ ca khúc bị xâm phạm bản quyền...

Vào năm 2019, Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu từng bày tỏ sự bức xúc khi ca khúc Mãi Mãi Bên Nhau bị ekip phim Ngôi Nhà Bươm Bướm sử dụng mà không xin phép. Thời điểm này, đích thân Đỗ Hiếu cũng chia sẻ lại bài đăng của Noo Phước Thịnh và khẳng định bản audio Mãi Mãi Bên Nhau là quá trình lao động của ekip bao gồm người sáng tác, hòa âm phối khí và giọng hát của ca sĩ, dự án của nhà sản xuất.

Sau khi Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu cùng lên tiếng, nhà sản xuất phim Ngôi Nhà Bươm Bướm đã thừa nhận sai sót trong quy trình mua bản quyền sử dụng 4 ca khúc trong phim bao gồm Mãi Mãi Bên Nhau . Nhà sản xuất phim gửi lời xin lỗi ekip sản xuất các ca khúc bao gồm Noo Phước Thịnh, Đỗ Hiếu cũng như cho biết chủ động liên hệ tới từng công ty quản lý, đại diện ca sĩ, nhạc sĩ để xin lỗi trực tiếp và sử dụng bản thu.

Vậy chuyện gì xảy ra khiến Noo Phước Thịnh và NS Đỗ Hiếu căng thẳng đến vậy?

Trong livestream trên trang cá nhân của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh cũng chia sẻ về trường hợp của Đỗ Hiếu - Noo Phước Thịnh: “ Đỗ Hiếu đã thương lượng với quản lý của Noo Phước Thịnh rồi, và phía quản lý của nam ca sĩ đã xác nhận là không mua. Theo như Đỗ Hiếu chia sẻ với tôi là như vậy. Cho nên Đỗ Hiếu mới ra thông báo đó để cho mọi người biết ngay tại thời điểm này Noo Phước Thịnh không được hát những bài của Đỗ Hiếu nữa.

Đỗ Hiếu nói "đang thương lượng chưa hoàn tất" là Đỗ Hiếu đang dùng từ không chính xác. Theo như tôi có nói chuyện với Đỗ Hiếu chính là đã thương lượng rồi, nhưng không được.

Câu chuyện này tương tự như vụ việc của tôi vào năm ngoái. Có nghĩa là người nhạc sĩ hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm từ phía đối phương dành cho mình, nói thật là họ còn cảm thấy bị thiếu tôn trọng bởi những từ, những câu nói khiến cho nhạc sĩ nghĩ rằng phía đối phương đang cho rằng mình vòi tiền. Đối với người nhạc sĩ, đó là điều vô cùng khó chịu.

Bản thân tôi ngày xưa cũng như vậy, suốt bao nhiêu năm qua tôi không hỏi đến chuyện tác quyền và nếu như không có người khác đề nghị mua độc quyền của mình để tái sinh tác phẩm thì cả đời mình cũng sẽ không hỏi. Bây giờ có người ngỏ lời muốn mua độc quyền bài hát của tôi và tôi cũng đã lịch sự hỏi trước phía bên kia rằng có muốn tiếp tục gia hạn hợp đồng hay không, họ quyết định không gia hạn vậy thì tôi bán, và mình bị nói là vòi tiền. Tại sao mình đòi quyền lợi của bản thân mà lại bị nói là vòi tiền?" .

Cả 8 ca khúc được Đỗ HIếu nhắc tới đều là những bản hit làm nên tên tuổi Noo Phước Thịnh cũng như nhận được nhiều sự tình cảm từ khán giả. Trên mỗi sân khấu âm nhạc, đây cũng là những ca khúc được người hâm mộ muốn được thưởng thức giọng ca của nam ca sĩ thể hiện. Chính vì vậy nếu như mất trắng loạt 8 ca khúc này, đây sẽ là bất lợi lớn cho Noo Phước Thịnh khi không còn quyền sử dụng để mang đi trình diễn.

Tuy nhiên, với lời chia sẻ từ nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, có thể thấy phía Noo Phước Thịnh là bên chủ động dừng việc mua bản quyền các ca khúc trên. Điều này đồng nghĩa với việc, Noo Phước Thịnh hoàn toàn lường trước khả năng sẽ không còn quyền sử dụng các bản hit này. Có chăng, anh khó có thể ngờ rằng sự việc lại được chia sẻ công khai dẫn đến việc cả hai có những lời nói “móc mỉa" nhau trên mạng xã hội.

Sau tất cả, nếu không sử dụng 8 ca khúc kể trên, Noo Phước Thịnh vẫn còn có rất nhiều những bản hit khác trong 13 năm sự nghiệp như Định Mệnh (sáng tác: Isaac Thái), Thương Em Là Điều Anh Không Thể Ngờ (sáng tác: Triết Phạm), Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi (sáng tác: Tăng Nhật Tuệ), Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh (sáng tác: Vương Anh Tú),... Dẫu vậy, Noo Phước Thịnh và Đỗ Hiếu cần làm rõ chi phí tác quyền cũng như đối diện trực tiếp thay vì “xỏ xiên" nhau thông qua mạng xã hội tạo nên sự thiếu chuyên nghiệp và mất thiện cảm với người hâm mộ.