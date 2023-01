Nông dân vườn mai lớn nhất TP.HCM "mất ăn mất ngủ" vì trời mưa, hoa Tết nở sớm

Vườn mai Sáu Hải của ông Huỳnh Văn Hải (50 tuổi, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức) rộng hơn 2000 mét vuông, năm nay cung ứng cho thị trường từ 600 gốc mai trở lên. Vườn mai này có hơn 20 giống mai khác nhau, các gốc mai có tuổi đời từ 2 năm đến hàng chục năm tuổi.



TP.Thủ Đức nổi tiếng có nhiều vườn mai.

Ông Hải cho biết, giá mai năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái. Tại vườn hiện nay giá mai có giá dao động từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng/cây tùy theo từng kích cỡ, ngoại hình và loại mai. Nếu như năm trước người dân tìm mua những loại mai độc lạ, giá thành cao thì năm nay nhiều người ưu tiên giá cả trước rồi mới đến chất lượng.

Vườn mai Sáu Hải tất bật vận chuyển mai đi Hà Nội cho khách.

Toàn bộ vườn mai của ông Hải có khoảng 600 - 700 gốc mai, từ đầu tháng đến nay ông Hải đã bán được hơn 300 gốc (chưa tính mai thuê), sức mua có phần giảm đáng kể so với năm trước. Theo ông Hải, năm nay vận chuyển là yếu tố chủ yếu tác động đến giá mai.

“Năm nay bán chậm hơn so với mọi năm. Ngoài mai bán còn có mai cho thuê, nhưng vẫn chậm hơn so với mọi năm do kinh tế ảnh hưởng, người mua cũng eo hẹp”.



Theo ông Huỳnh Văn Hải, do tình hình kinh tế khó khăn nên sức mua năm nay giảm đáng kể so với mọi năm.

Ngoài yếu tố về tình hình kinh tế chung, thời tiết tại TP.HCM những ngày cuối năm chuyển biến thất thường, không khí lạnh kèm mưa rải rác cũng là một trong những vấn đề khiến không ít các chủ vườn lo lắng.



“Năm nay mưa chắc là mai sẽ nở sớm hơn so với mọi năm. Có ngày mưa suốt từ sáng đến chiều, không làm ăn được gì”, ông Hải nói.

Với những cây mai nở sớm, theo ông Hải các chủ vườn nếu không cho thuê được phải cắt tỉa cành, lá để chăm sóc lại cho năm sau.

Nhiều gốc mai năm nay nở hoa sớm (18 âm lịch) do tác động của thời tiết.

Nhiều gốc mai bonsai được lòng người mua.

Cũng theo anh Nguyễn Văn Tư (36 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, một thương lái bán mai Tết ở TP.Thủ Đức), cho biết chăm sóc cây mai đã khó, để cây mai nở đúng thời điểm Tết lại càng khó hơn, vì đặc tính cây mai chịu tác động lớn của thời tiết. Thời tiết năm nay không mấy thuận lợi cho các tiểu thương, nhất thời điểm gần cuối năm nhiều đợt mưa thất thường, kéo dài khiến “nhịp sinh học” của cây bị ảnh hưởng, nở sớm hơn dự kiến.



“Tôi lấy về 80 gốc mai để bán Tết, nhưng tính cả công chăm sóc là đã 3 tháng trước Tết. Từ ngày 14 (Âm lịch) đến nay đã bán được hơn 30% số mai này. Thời tiết thay đổi cũng ảnh hưởng nhiều đến việc chăm sóc cây, có hôm mưa cả đêm đến sáng phải đi thăm cây vì mai lấy về bán không phải mai tại vườn nên cực hơn chủ vườn ở điểm này”.

Sức mua mai Tết năm nay giảm so với mọi năm.

Vườn mai Sáu Hải năm nay giữ nhịp 'xuất khẩu' mai Tết sang Singapore.

Mới chỉ 18 âm lịch, nhưng mai ở nhiều vườn mai trên địa bàn TP.Thủ Đức đã nở bung cánh.

Theo chủ vườn mai Sáu Hải (TP.Thủ Đức), năm nay vườn của ông có khoảng 50 nhân công làm việc, trong đó có khoảng 10 người làm chính còn lại đều là làm thời vụ.

“Năm nay, làm tại vườn hiện tại khoảng 6 - 10 người, những ngày lặt lá mai, hoặc những ngày bán chính thì thường huy động 40 - 50 người làm hết công suất”, ông Hải nói.

Ngoài người mua trên địa bàn thành phố, vườn mai của ông Hải còn để sỉ cho chủ vườn ở các tỉnh lân cận và xuất khẩu đi Singapore. Để chuẩn bị cho một vụ mai Tết suôn sẻ và chất lượng, nhân công tại vườn mai của ông Hải làm việc quanh năm tính từ thời điểm sau Tết.

“Qua Tết mang về cắt tỉa, thay phân, thuốc, mưa xuống nó ra lá, tầm tháng 7 tháng 8 quấn kẽm, chỉnh sửa, tháo kẽm, mình chăm sóc, thường thì chuẩn bị cho một vườn là chuẩn bị quanh năm”.