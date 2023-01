'Thủ phủ' mai vàng của miền Trung rộn ràng vào Tết

UBND thị xã An Nhơn đã ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội mai vàng An Nhơn lần I - năm 2023. Theo đó, Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 9 – 11/1/2023 (tức ngày 18 - 20 tháng Chạp năm Nhâm Dần) tại Quảng trường Trung tâm thị xã An Nhơn. Nhằm giới thiệu, quảng bá thủ phủ mai vàng, thúc đẩy phát triển làng nghề truyền thống gắn với phát triển du lịch. Ảnh: Trương Định