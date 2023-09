Nóng: Công tố yêu cầu lệnh bắt giữ với "em trai Song Hye Kyo" - Yoo Ah In, nghi ngờ tiêu huỷ bằng chứng

Sáng 18/9, Cục Điều tra Tội phạm Bạo lực thuộc Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul thông báo rằng họ đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với Yoo Ah In và ông Choi (32 tuổi) với tội danh vi phạm đạo luật kiểm soát ma tuý.

Cụ thể, theo phía cơ quan công tố phát hiện Yoo Ah In và bạn của mình đã có hành vi xúi giục tiêu huỷ bằng chứng.



Theo cơ quan công tố, Yoo Ah In bị phát hiện đã sử dụng ma tuý y tế, cụ thể là propofol khoảng 200 lần tại các bệnh viện quanh Seoul kể từ năm 2020 với lý do gây mê cho các thủ tục thẩm mỹ.

Ngoài ra, người ta còn điều tra rằng Yoo Ah In đã mua bất hợp pháp khoảng 1.000 viên thuốc ngủ dưới danh nghĩa của người khác. Theo điều tra vào tháng 1/2023, Yoo Ah In cùng 4 người khác trong đó có Choi đã sử dụng cocaine và cần sa trong thời gian ở Mỹ.

Vào tháng 5/2023, cảnh sát đã yêu cầu lệnh bắt giữ đối với Yoo Ah In nhưng đã bị toà án bác bỏ.

Sau khi thụ lý vụ án, cơ quan công tố đã tiến hành điều tra bổ sung kéo dài 3 tháng và phát hiện Yoo Ah In đã ra lệnh cho một người quen tiêu hủy bằng chứng. Trong quá trình điều tra của cơ quan công tố, người ta cũng phát hiện Yoo Ah In đã ép buộc thành viên trong nhóm mình hút cần sa ở Mỹ.

Được biết, để che giấu việc sử dụng ma túy của chính mình và Yoo Ah In, ông Choi đã cho đồng bọn bỏ trốn ra nước ngoài rồi dụ dỗ, đe dọa các đồng phạm có liên quan rút lại lời khai.

Một quan chức công tố cho biết: "Chúng tôi phát hiện ra rằng Yoo Ah In thường xuyên mua trái phép chất ma tuý y tế tại bệnh viện. Chúng tôi tin rằng Yoo Ah In đã phạm tội nghiêm trọng bằng cách dụ dỗ và đe dọa đồng bọn trốn ra nước ngoài hoặc rút lại lời khai".

Yoo Ah In được gọi với cái tên "em trai Song Hye Kyo"

Yoo Ah In sinh năm 1986, được đánh giá là ngôi sao tài năng của showbiz Hàn. Yoo Ah In là một trong những tài tử quyền lực nhất xứ Hàn với danh hiệu Ảnh đế trẻ nhất Hàn Quốc. Song Hye Kyo và Yoo Ah In đều là diễn viên hoạt động chung công ty quản lý United Artists Agency.

Ngay từ những ngày đầu quen biết, cả hai đã tìm thấy nhiều điểm tương đồng ở đối phương. Yoo Ah In nhiều lần thể hiện tình cảm thân thiết với đàn chị. Thời điểm Song Hye Kyo ly hôn Song Joong Ki và nhận vô số chỉ trích thì Yoo Ah In cũng là người hiếm hoi công khai bảo vệ. Người hâm mộ thường gọi Yoo Ah In là "em trai Song Hye Kyo" một cách thân thiết.