Song Hye Kyo làm gì giữa lúc cư dân mạng xuýt xoa vì Song Joong Ki cưng chiều vợ mới như bà hoàng?

Sau 1 thời gian im ắng, Song Hye Kyo bất ngờ cập nhật trang cá nhân của mình bằng ảnh đi chơi hẹn hò với bạn bè.

Người đẹp đã có những ngày nghỉ ngơi thư giãn vô cùng thoải mái cùng hội bạn thân thiết là Park Sol Mi, Park Hyo Joo, Choi Hee Seo...

Nếu Park Sol Mi là bạn thân thiết lâu năm thì Park Hye Joo và Choi Hee Seo chính là người bạn của Song Hye Kyo sau bộ phim "Now We Are Breaking Up".

Có thể thấy dù bộ phim đã kết thúc nhưng tình bạn ngoài đời thực giữa những sao nữ hàng đầu của bộ phim vẫn tiếp tục bền chặt. Được biết, nhóm bạn thân thiết đã dành thời gian cho nhau ở 1 khu nghỉ dưỡng riêng tư và cực kỳ cao cấp.

Trước đó, cư dân mạng cũng khá tò mò về tình trạng của Song Hye Kyo sau hàng loạt thông tin liên quan tới chồng cũ. Thời gian gần đây, truyền thông liên tục đưa tin về mối quan hệ hạnh phúc của Song Joong Ki và đặc biệt nhấn mạnh anh cực kỳ cưng chiều bà xã ngoại quốc sau khi đón con trai đầu lòng.

Tuy nhiên, những thông tin này có vẻ như chẳng mấy làm Song Hye Kyo bận tận bởi cô đang bận tận hưởng cuộc đời của riêng mình.