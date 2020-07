Nồi thịt kho đông đá 5 năm mới được hâm nóng, món ăn quá hạn này lại khiến 2 người rơi nước mắt và câu chuyện cảm động phía sau

Chấp nhận sự ra đi của một người chưa bao giờ là điều dễ dàng với những người ở lại. Trong khi nhiều người chọn xem lại những bức ảnh và kỷ niệm đã từng có với người đã khuất và có một vài người lại chọn hoài niệm một cách khác như lưu giữ lại chai nước hoa mà người kia yêu thích, đi lại con đường mà cả hai từng ghé qua.

Còn với một gia đình ở Nhật Bản, họ chọn đông lạnh món thịt kho được nấu bởi người mẹ đã qua đời sau khi lên cơn đột quỵ. Vào sáng ngày hôm mẹ qua đời, cô gái Mizuki còn bàn với mẹ mình nên ăn gì cho bữa tối. Mẹ Mizuki quyết định chọn món thịt kho.

Thế nhưng, thay vì được tận hưởng tay nghề nấu nướng của mẹ sau khi từ trường trở về, Mizuki phát hiện mẹ nằm ngất xỉu trên sàn nhà. Mặc dù mẹ Mizuki được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đêm đó, bà bị xuất huyết não và qua đời.

Từ bệnh viện trở về nhà, Mizuki nhìn thấy nồi thịt kho vẫn còn nằm trên bếp mà mẹ cô vừa mới nấu liền bật khóc. Không nỡ vứt món ăn ấy đi, 2 bố con Mizuki đã bảo quản nó trong ngăn đông của tủ lạnh như lưu giữ kỉ niệm về mẹ cô. Và món thịt kho cứ nằm đó trong suốt 5 năm.

Trong một khoảng thời gian dài, Mizuki không dám ăn thịt kho vì sợ ký ức về đêm mà mẹ cô ra đi mãi mãi lại ùa về. Đến năm 2018, 5 năm sau khi mẹ Mizuki qua đời, gia đình cô mới lấy món ăn mà người quá cố để lại ra khỏi ngăn đông. Quá trình hâm nóng món ăn diễn ra khi 2 bố con Mizuki đang nhận lời xuất hiện trên chương trình thực tế Knight Scoop được phát sóng trên truyền hình. Đoạn clip dài 11 phút đã khiến một khán giả xúc động nên cô đã thu lại và đăng tải nó lên mạng xã hội kèm theo câu chuyện xúc động của gia đình Mizuki.

Với sự giúp đỡ của một giảng viên đại học am hiểu về ngộ độc thực phẩm cùng một đầu bếp lành nghề, món thịt kho đã được phục hồi thành công. Món ăn này được đưa đến phòng thí nghiệm để kiểm tra độ an toàn. Tại đây, vị đầu bếp đảm bảo làm nóng lại nồi thịt kho với độ nóng 100 độ C. Khi món ăn được "hồi sinh", 2 bố con Mizuki đã không khỏi bất ngờ.

Món thịt kho đã được trình bày lại một cách đẹp mắt và đầu bếp còn cho thêm rau một bên.

"Đúng như mùi vị 5 năm về trước" - Mizuki thốt lên ngay từ lần đầu tiên ăn lại món ăn mà mẹ cô đã nấu ngay trước khi giã từ cõi đời này.



Mizuki dừng lại một chút trước khi nhận định đây đích thị là mùi vị từ bàn tay mẹ làm ra. Việc thưởng thức lại món ăn này khiến Mizuki không khỏi nhớ về ngày xưa, khi mẹ còn ở bên cạnh cô và cứ thế, nước mắt lăn dài trên má cô tự bao giờ.

Ngồi bên cạnh Mizuki là bố cô cũng không giấu được sự xúc động sau khi thưởng thức món ăn vợ mình nấu. Khoảnh khắc ấy khiến ai cũng cảm động, đến cả vị đầu bếp người nhận nhiệm vụ làm nóng món thịt kho 5 năm tuổi cũng rơi lệ.

Sau đó, Mizuki nói cảm ơn liên tục với người đầu bếp khi cho cô được nhớ đến mẹ mình theo cách đặc biệt như vậy mặc dù đã 5 năm trôi qua.

